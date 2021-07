Deze kat had de oogopslag van Vladimir Poetin

Eerst had ik het niet door. Onze kat at ineens veel meer. En ook met grotere happen. Dat kon ik horen vanaf de andere kant van de kamer – het klonk als ‘skronsj skronsj’, terwijl het eetgeluid voorheen meer een zacht ‘krak krak’ was. Als ik ging kijken hoe het met haar ging, rende ze ineens hard weg.

Na een paar dagen zag ik haar weer eten, terwijl ze toch ook op de bank lag. ‘Hé,’ zei ik tegen de etende kat, die meteen opkeek. Een totaal andere blik. Waar onze kat altijd vol onbegrip maar toch ook welwillendheid de wereld in kijkt, had deze kat de oogopslag van Vladimir Poetin. Ik maakte een kleine beweging, waarop de dubbelganger meteen wegvluchtte.

Even later stond hij/zij alweer te kijken of de maaltijd voortgezet kon worden. Onze eigen kat was te timide om er iets aan te doen. Men zegt dat huisdieren op hun baasjes lijken.