Deze film laat zien hoe een democratie aan zichzelf ten onder kan gaan

Terwijl de oorlogsmisdrijven nog in de straten van Boetsja liggen, werden de verkiezingen in buurland Hongarije gewonnen door een dierbare collega van Poetin. Orbán heeft zijn supermeerderheid in het parlement behouden en kan rustig verder klussen aan wat er nog over is van de Hongaarse rechtstaat. Dat is niet zoveel aangezien Orbán al twaalf jaar bezig is om die af te breken. In Polen lopen ze wat dat betreft nog achter; daar is de partij van Morawiecki pas sinds 2015 bezig onder het motto Recht en Rechtvaardigheid.

Welke uitwerking die leus in de praktijk heeft, is te zien in de documentaire Judges under pressure. De druk op onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak heeft in Polen een ernstig stadium bereikt, met verschillende EU-procedures tot gevolg. Op 22 februari deed het Europees Hof van Justitie een fundamentele uitspraak over het zogeheten conditionaliteitsregime. Dit begrip komt erop neer dat de EU haar begroting kan wijzigen bij schending van rechtstaatbeginselen, oftewel: de geldkraan kan dichtdraaien als een lidstaat geen zin meer heeft in gezeur over principes. Het conditionaliteitsregime werd door het Hof goedgekeurd waardoor de EU nu over een belangrijk instrument beschikt. Je kunt iemand weliswaar lief aankijken bij het verzoek om zaken netjes te regelen, maar zo’n zoete blik is een stuk effectiever als je 23 miljard euro uit het coronafonds in de waagschaal legt. Polen is de grootste ontvanger van de Europese begroting en kreeg de afgelopen drie jaar van alle lidstaten het meeste geld, in 2020 hebben we het dan over een bedrag van ruim 18 miljard euro.

In Judges under pressure is het dichtdraaien van de geldkraan nog niet aan de orde. De documentaire volgt een aantal rechters en activisten dat zich verzet tegen de hervormingen van de rechtspraak. Zo zie je rechter Igor Tuleya snel nog een verzoekschrift naar het Europese Hof verzenden nadat hij geschorst is, Europees ingrijpen is dan zijn laatste hoop. Hij moet snel handelen omdat hij niet weet hoelang hij nog toegang zal hebben tot zijn computer en wanneer hij opgepakt gaat worden. Tuleya is een van de velen die door de Poolse tuchtkamer worden vervolgd wegens het uitspreken van kritische vonnissen. De leden van de tuchtkamer worden benoemd door de regering, die zich tot doel heeft gesteld ‘de status van rechters te reguleren en verhelderen’. Dat is politieke taal voor: ontslaan en vervolgen.

Judges under pressure laat zien hoe een democratie aan zichzelf ten onder kan gaan. De Poolse regeringspartij is democratisch gekozen en heeft daarmee een sterke legitieme grondslag. En ook in Polen geldt: als je de zegen van het volk krijgt, kom je overal mee weg. Die zegen mag ondertussen best een handje geholpen worden; zo heeft het Poolse ministerie van Justitie een onlinetrollenfabriek opgezet voor een smeercampagne tegen rechters. Vervolgens kon de regering haar beleid presenteren als een ‘verbetering van het rechtsstelsel’ door die ‘elitaire en corrupte’ rechters aan te pakken. Beeldvorming als betonrot in de pijlers van de rechtstaat.

Op 24 februari, twee dagen na de uitspraak van het Europese Hof, viel Rusland Oekraïne binnen en kwam de huidige vluchtelingenstroom op gang. Polen vangt de meeste Oekraïners op en heeft daarom meer geld gevraagd van de EU. Voorlopig zal de geldkraan dus wel openblijven, er is nu geen tijd voor intern gekissebis.

Tuleya anticipeerde in de documentaire op de nieuwe Poolse realiteit: ‘Als er ooit een tijd komt dat wij hier niet meer zijn, vertel dan aan je kinderen dat we vroeger een vrije rechtspraak hadden. Zolang we ons dat herinneren, kunnen we alles weer opbouwen.’