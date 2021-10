Deze Duitse apotheker grijpt Nederlandse vaccinatievervalsers in de kraag

Het dorp waar Nederlanders met valse inentingsbewijzen aan QR-codes proberen te komen ligt nog geen 500 meter van Sittard en is toch onmiskenbaar Duits: de stompe huizen van donkerbruin baksteen, de rolluiken, het ‘Kebabhaus’, de verkiezingsposter voor de AfD met de tekst ‘Sicherheit macht man nicht mit Links’.

Tüddern, gemeente Selfkant. In deze streek zeggen ze ‘de Selfkant’: het oude woord voor grensgebied en de mensen die er wonen.

Als je vanuit Sittard langs het rafelige woonwagenparkje met de grote Mercedessen over de Tudderenderweg naar Tüddern rijdt, dan gaat die straat net na het grensbord Sittarder Strasse heten. En dan ben je er al. Tussen pizzeria Byblos en de Shellpomp waar Nederlanders goedkope benzine komen tanken, ligt de West-Apotheke van Stephan Wagner, die al 23 vervalsers betrapte.

Stephan Wagner in zijn apotheek. Beeld Margriet Oostveen

Hier gaat het niet over vervalste QR-codes van de site die de Corona CheckApp nabootste, die zijn al geblokkeerd. Wel over de papieren QR-code die Duitse apothekers desgewenst verstrekken aan mensen met een vaccinatiebewijs en een paspoort. Met zo’n papiertje kun je ook een code op je telefoon krijgen, en de Nederlandse horeca in.

Duitsers vaccineerden sneller dan wij, grote vaccinatiecentra en huisartsen hadden de onlineregistratie toen nog niet overal op orde. Apothekers mogen vaccinaties daarom op vertoon van bewijs en ID ook aanmelden in het landelijk systeem en daarna een papieren QR-code geven. Ook aan Nederlanders die in Duitsland werken of er een Duitse huisarts hebben, wat in het grensgebied veel voorkomt. Een Nederlander met een Duits vaccinatieboekje is hier niet vreemd.

In De Limburger zei een woordvoerder van de Duitse politie dat in deze streek de afgelopen weken 33 Nederlanders zijn aangehouden toen hun vaccinatiebewijs in dat gele boekje vals bleek te zijn. Ook in een apotheek in Übach-Pelenberg, vlakbij Heerlen. En in Gangelt, bij Brunssum. Maar Stephan Wagner ving tot dusver de meeste oplichters.

Hij studeerde in Leiden, spreekt nog steeds vloeiend Nederlands en trouwde een Nederlandse vrouw. Misschien viel het hem daarom als eerste op. In zijn kantoor achter de winkel laat Wagner zo’n vervalst vaccinatieboekje zien. Daarin is twee maal de Duitse versie van het stickertje geplakt dat bij een Pfizer-vaccinatie hoort, en een stempel plus handtekening van een Duitse huisarts die vaccinatie zou hebben gegeven, plus de datum van de vaccinatie, gedateerd in augustus.

Wagner: ‘Zie je die 8, van augustus? Dat is een Nederlandse 8! Zo zou een Duitse arts hem nooit schrijven!’

Ik zie geen verschil. Wagner draagt me op een 8 in mijn notitieblok te zetten en roept ‘Ha! Zo schrijft mijn vrouw hem ook!’ Dan doet hij het zelf: de Duitse 8 gaat bovenlangs tegen de klok in, als het ware. Je ziet het verschil pas als je het weet.

Wagner deed nog meer ontdekkingen die op vervalsing duiden en ook nog bewijzen dat ze allemaal van één maker komen. Minieme details en knap opgemerkt, jammer dat ik hier verder niets kan noemen, om het oplichters niet te gemakkelijk te maken.

De apotheker legt het allemaal uit met de vasthoudendheid van een Britse detective. ‘U had een ander beroep moeten kiezen’, lach ik. ‘Omdat hij mij ZEER stoort!’, buldert Wagner nu. ‘En mijn personeel windt zich er ook erg over op.’

Alle vervalsers die ze betrapten, waren tussen 20 en 30 jaar oud en Nederlands, op twee Belgen en een Bulgaar na. En hun pogingen begonnen begin oktober, toen de Nederlandse horeca naar QR-codes moest gaan vragen.

Duits vaccinatieboekje. Beeld Margriet Oostveen

Steeds als er zo iemand aan de balie staat vraagt Wagner geduld, doet hij alsof de computer niet werkt, en belt hij de politie. Die moet uit Heinsberg komen, dat duurt 20 minuten. De politie maakt proces-verbaal op en laat de Nederlanders dan weer gaan. Als de Duitse justitie hier werk van maakt kunnen ze een boete of een celstraf krijgen.

Nederlanders zijn misschien geneigd zo’n vervalsing als een Kavaliersdelikt te zien, zegt Wagner, een onschuldig vergrijp, een bagatel. ‘Maar voor mij is het Körperverletzung, pure mishandeling.’

Wat, vraagt Wagner, als je het virus oppikt in het uitgaansleven en daarna naar je oma in het verzorgingshuis gaat? ‘Wie is er schuldig als ze overlijdt?’