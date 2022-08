Deze dierenrechtenpleitbezorger gaat graag op tv in gesprek met LTO

Kees de Jong, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO, stelde vorige week in praatprogramma Op1 graag in gesprek te gaan met activisten die willen filmen wat er in megastallen gebeurt en dieren willen bevrijden. De lobbyorganisatie veroordeelt ‘acties die buiten de wet vallen’. Frappant dat LTO de wet opeens zo belangrijk vindt, terwijl ophitsing vanuit de veelobby een man het leven kostte toen boerensteunbetuigers stil gingen staan op de snelweg. Het moge duidelijk zijn waarom LTO de media opzoekt met krokodillentranen over met smartphones gewapende dierenactivisten. LTO leidt op deze wijze de aandacht af van de gewelddadige acties van hun eigen vleessector.

Tim Reijsoo is filosoof en in de maand augustus gastcolumnist op volkskrant.nl.

De activisten die de wereld willen laten zien wat dieren wordt aangedaan in de nachtmerrie van ons voedselsysteem staan daar niet alleen in. Minstens 170 duizend Nederlanders zijn vegan, wat betekent dat ze principieel tegen dierenmishandeling zijn, en dus dieren niet opeten of op andere wijze gebruiken. Dit zijn vijf keer zoveel mensen als er veehouders zijn in ons land. Waarom wordt de veehouderij zo buitensporig sterk vertegenwoordigd in de media en waar is het tegengeluid?

LTO had Op1 makkelijk kunnen vragen om een gesprekspartner die graag de dieren van een stem voorziet. Maar de veelobby wil natuurlijk helemaal niet in gesprek gaan. De veelobby framet deze mensen liever en legt ze graag het zwijgen op.

Dreigende veeboeren

Presentator Maxim Hartman waagde het een tijdje terug in praatprogramma Renze tegen een veehouder te zeggen dat er geen grondrecht is om boer te zijn en dat bepaalde handelwijzen gewoonweg moeten stoppen als de samenleving dat wil. Ik kwam Hartman recent tegen en sprak bewondering uit voor zijn moed. Hij waardeerde mijn compliment, maar vroeg direct erna of ik hem ook kwam helpen wanneer de dreigende veeboeren hem kwamen opzoeken. Veehouders maken mensen die kritiek uiten op de veehouderij blijkbaar het liefst met de grond gelijk. Je moet wel van zeer goede huize komen om je, zoals Jan Paternotte doet, niet van de wijs te laten brengen door bedreigingen en intimidaties van veehouders en hun lobby.

Het meest ironische is nog wel hoe LTO zich opeens bekommert over het zogenaamde leed dat activisten dieren zouden bezorgen. Dieren in krappe hokken en kooien stoppen waar ze nooit het daglicht zullen zien, is kennelijk geen leed toebrengen. Biggetjes hun staartjes afbranden is geen geweld, alsmede kalveren hun hoorns eraf branden. En jonge biggetjes doodslaan tegen een betonnen vloer, omdat ze te zwak zijn om winst op te leveren voor de veehouder, is als je het LTO vraagt vast een uiterst humane behandeling.

Koeien die tussen rekken worden vastgezet en vervolgens een arm in zich krijgen gestoken om ze zwanger te maken, is natuurlijk ook in geen enkel opzicht een schending van lichamelijke integriteit. Ik snap het. Want dit is immers allemaal legaal en vindt plaats binnen de huidige juridische kaders die mede door LTO tot stand zijn gekomen.

Genormaliseerd geweld

Dat de veelobby nota bene het filmen van geweld tegen dieren als geweld framet, wordt verklaard door het feit dat hun eigen businessmodel niet kan bestaan zonder grootschalig geweld jegens dieren. Of zoals columnist Elfie Tromp het verwoordt: ‘Geweld is genormaliseerd in de veehouderij. Je breekt de wil van een ander wezen voor je eigen gewin. Het is deel van het businessplan.’ Om de aandacht van hun eigen systemische geweld tegen soorten anders dan de mens af te leiden, framet de veelobby millennials die met een smartphone een stal binnengaan vakkundig als ‘extremisten’.

De veehouders zouden de vernieuwde visie van het kabinet en het megafonds van 25 miljard euro dat hiervoor beschikbaar is, kunnen zien als verlossing uit een wreed productiesysteem. Maar in plaats daarvan proberen de veehouders, de industrie erachter en hun nietsontziende lobby de wil te breken van iedereen die hun businessmodel in de weg staat. Bij minister Van der Wal staat inmiddels zelfs een mobiele politiepost en gepantserde draaihekken die haar gezin moeten beschermen tegen geweldsbedreigingen uit de veesector.

Ik neem graag de uitnodiging van LTO aan om in gesprek te gaan. Maar dan wel op tv en niet veilig achter de schermen. Het lijkt me hoognodig dat publieke debatten over dit onderwerp niet langer zo door één belangengroep worden gedomineerd. Dat doen we immers bij andere maatschappelijke discussies ook niet. Ik kijk er daarom naar uit met LTO (of elke andere veelobbyorganisatie) publiekelijk in debat te gaan, zodat de kijker goed kan afwegen wat nu eigenlijk extreem of normaal is. Laten we het eens hebben over wat er zich echt afspeelt in de megastallen, fokbedrijven en slachthuizen. Dat moet LTO toch kunnen als de veesector inderdaad zo vredelievend is.