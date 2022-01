Deze burgemeester past zich niet meer aan als mannen haar lastigvallen

Hanne van Aart, bij haar benoeming in Loon op Zand vier jaar geleden de jongste burgemeester van Nederland, is nu 37 jaar oud. Ze maakt er sinds de uitzending van Boos geen geheim van zelf ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben. Natuurlijk kun je langskomen, zegt ze aan de telefoon: tijd dat het John de Mol-denken stopt, ‘ook bij gemeenten’.

Hanne van Aart is bij mijn weten de eerste burgemeester die hier de vingers aan durft te branden. Het blijkt ook op haar eigen gemeentehuis in Kaatsheuvel nog even wennen. Als ik binnenloop vangt een senior woordvoerder me ongemakkelijk op. Dat de Volkskrant langskomt voor een gesprek ‘zorgt wel voor wat extra paniek op de afdeling communicatie’, zegt hij. ‘Ik zou het heel vervelend vinden als het beeld zou ontstaan dat Hanne ‘de betaste burgemeester’ is.’

Tja. The times, they are a-changin’.

Dan komt de burgemeester zelf binnenlopen, recht van een kraamvisite bij de eerste nieuwe inwoner van 2022. Ze gooit haar ambtsketen op haar bureau en steekt opgeruimd van wal.

Eerst over de beleidsambtenaar van haar gemeente die vorige zomer bij de plaatsvervangend gemeentesecretaris meldde dat wethouder van financiën Frank van Wel (net als Van Aart VVD’er) haar lastigviel met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De gemeente liet volgens protocol meteen een extern onderzoek doen en daar is de gemeenteraad in september vertrouwelijk van op de hoogte gesteld. Van Aart maakte bekend dat de wethouder ‘verwijtbaar onverstandig’ had gehandeld, nam het in één adem op voor de ambtenaar en de wethouder stapte op. De beleidsambtenaar zit nog ziek thuis. ‘Zoiets gaat je niet in de koude leren zitten natuurlijk. Ik heb haar na die Boos-uitzending meteen geappt om te vragen of het toen wel ging’.

Ik vraag of we niet ook moeten weten waarvan de wethouder nu precies werd beschuldigd.

Zij: ‘Het gaat er bij seksueel overschrijdend gedrag om hoe deze ambtenaar het ervaren heeft.’

Voor velen een verontrustende nieuwe manier van denken. Neem Amsterdam, waar de inmiddels afgetreden wethouder Laurens Ivens kon doorgaan met seksueel overschrijdend gedrag omdat burgemeester Halsema ondanks eerdere signalen pas een onderzoek liet instellen nadat vier ambtenaren naar voren waren gestapt met een officiële klacht. Tot dan toe werden die ambtenaren juist weggehouden van bijeenkomsten waar Ivens was.

Hanne van Aart Beeld Margriet Oostveen

Hanne van Aart had al aan de telefoon al verteld dat meer vrouwelijke burgemeesters seksueel grensoverschrijdend worden lastiggevallen. Daar belden ze met elkaar over na Boos (‘een warm bad’). Ik vroeg meteen of ze hun wilde vragen of ik ook mocht bellen, maar niemand wil nu al. Van Aart: ‘Ik snap dat wel. Het kan gaan om incidenten waar je vaak je familie nog niet eens over hebt verteld.’

Zelf werd Hanne van Aart toen ze nog bij een arbodienst werkte gestalkt door een collega. En toen ze wethouder in Heusden was, wilde een ambtenaar op een dag met haar lunchen. Hij bekende daar verliefd op haar te zijn. ‘En ik had een typisch vrouwelijke reactie: ik kreeg het Spaans benauwd. Want hoe kon dit goed voor mij aflopen?’ De ambtenaar liet zich niet afpoeieren. ‘Toen heb ik het voor de zekerheid gemeld bij het hoofd P&O en de gemeentesecretaris. Heel vervelend.’

Komen we bij carnaval. ‘Daar doe ik als burgemeester niet graag de prijsuitreiking van de carnavalsoptocht.’ Er zit een paar uur tussen optocht en uitreiking, daar wordt veel gedronken, ‘en dan worden sommige mannen heel lastig en pakken ze ook de burgemeester vast op plaatsen waar dat niet hoort’.

Ze laat op haar telefoon nog wat schunnige berichten zien die ze van onbekenden ontvangt via WhatsApp en Facebook Messenger. Ik vraag waarom ze het daar niet afschermt voor vreemden, iedere vrouw weet dat dit anders gebeurt.

‘Ja zeg’, zegt zij. ‘Ik wil als burgemeester dat alle burgers van mijn gemeente mij gemakkelijk kunnen bereiken als er wat is. Dan hoef ík me toch niet aan te passen?’

Burgemeesters moeten juist ieder seksueel overschrijdend gedrag noemen en bespreekbaar maken, vindt zij. ‘Zodat iedereen erop kan rekenen dat wij het bloedserieus nemen.’

Zelfs haar eigen partner moppert. Dat het allemaal ‘als een mijnenveld’ voelt, dat een man niet meer weet wat er in zijn gezicht zal ontploffen. Van Aart lacht: ‘Ik zeg dan altijd: maar je kunt een vrouw toch gewoon vragen of je het mág?’