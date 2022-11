‘DeSantis heeft overtuigend aangetoond dat hij, in plaats van Trump, de Republikeinen de beste kans biedt’

Ron DeSantis en zijn echtgenote vieren op een podium in Tampa zijn herverkiezing als gouverneur van Florida. Beeld AFP

De tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten zijn dus niet uitgelopen op de grote ‘rode tsunami’ die de Republikeinen en vooral Donald Trump hadden voorspeld. En dat moet even slikken zijn voor de Amerikaanse oud-president die naar eigen zeggen op 15 november met een 'zeer grote aankondiging’ gaat komen - politieke waarnemers twijfelen niet of die mededeling zal zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2024 zijn.

Maar voor die tijd zal Trump de tegenvallende uitkomsten van deze midterms moeten verwerken. ‘Trump is beschadigd’, schrijft politiek correspondent David Siders voor Politico. ‘Trump is nog steeds de dominante figuur in de Republikeinse Partij en hij zal de favoriet zijn om de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen te winnen als hij zich, zoals verwacht, opnieuw kandidaat stelt. Maar Trumps positie binnen de partij is na deze tussentijdse verkiezingen veel zwakker.’

‘Velen zullen op basis van deze tussentijdse verkiezingen concluderen dat de Republikeinse partij er klaar voor is verder te gaan zonder Donald Trump als leider’, schrijft columnist Liz Peek voor Fox News. Peek noemt Trump niet alleen ‘de grootste verliezer’ van de midterms, maar vindt ook dat de oud-president zichzelf geen dienst heeft bewezen met zijn openlijke aanvallen op DeSantis. ‘Terecht beschouwt Trump hem als zijn grootste uitdager in een mogelijke race om het Witte Huis in 2024. Hij kleineerde hem door hem ‘DeSanctimonious’ te noemen, maar gaf de gouverneur van Florida daarmee een geuzennaam die – zoals Sleepy Joe voor Biden – zal beklijven.’

Daarnaast hekelt Peek Trumps ‘kinderachtig’ dreigement om, mocht DeSantis een gooi doen naar het Republikeins kandidaatschap, ‘weinig vleiende onthullingen’ over de gouverneur te doen. ‘Trump is misschien klaar om vuile spelletjes te spelen om de Republikeinse nominatie in 2024 te winnen. Maar als hij dat doet, zal hij niet alleen de minachting vergroten die velen in zijn partij al voor hem hebben, hij zal opnieuw de Republikeinse kansen verwoesten om de Democraten te verslaan.’

Dus concludeert Peek: ‘Laten we hopen dat de miljoenen Amerikanen die Trump in 2016 en opnieuw in 2020 hebben gesteund, gaan inzien dat zijn tijd voorbij is. Als zij Trumps beleid steunen, moeten ze hun loyaliteit richten op DeSantis, die nog nooit een campagne heeft verloren en deze midterms de grote winnaar is geworden.’

Bij Bloomberg schrijft ook Michael Smith dat DeSantis heeft laten zien dat hij een ‘formidabele kandidaat’ kan zijn. ‘Hij heeft een arbeidsethos en een vraatzuchtige honger naar details in briefingpapers die in schril contrast staan ​​met de freewheelende stijl van Trump. Tegelijkertijd zeggen mensen die DeSantis kennen dat hij kortaf en slechtgehumeurd kan lijken, met weinig geduld voor het geslijm dat van een politicus wordt verlangd, iets waar Trump een meester in is geworden.’

Maar, zo stelt Smith, ‘DeSantis heeft al financiële steun van een belangrijk Republikeins kiesdistrict, een groot aantal Wall Street-donoren én rijke individuen, van wie sommigen duidelijk hebben gemaakt dat ze niet staan te juichen bij het idee van Trumps terugkeer in 2024. Velen zien in DeSantis een kandidaat die net zo conservatief, anti-belasting en anti-regulering als Trump, maar zonder Trumps bagage.’

Volgens columnist Ross Douthat van The New York Times toont het grote succes van DeSantis in Florida aan dat er een mogelijk beslissende rechts-van-het-midden-meerderheid voor het oprapen ligt in de Amerikaanse politiek. Die ook nog eens wordt vergroot door de impopulariteit van de regering-Biden. ‘Het is een meerderheid waar Donald Trump de Republikeinse partij naartoe heeft geleid, door witte arbeiders aan te trekken in 2016 en vervolgens hispanics in 2020 – wat bewijst dat de Republikeinen meer volks en multiraciaal kunnen zijn. (...) Maar Trump zelf is gewoon te veel, te grillig en polariserend en ronduit gevaarlijk, om deze politieke herschikking in zijn eentje te voltooien.’

Scott Jennings, columnist bij CNN en voormalig campagneadviseur en assistent van president George W. Bush, kent in een opiniestuk voor de Amerikaanse nieuwszender dan ook geen twijfel: ‘De eclatante overwinning van DeSantis biedt een toekomstperspectief waarin de Republikeinse Partij de populaire stem zou kunnen winnen tijdens presidentiële verkiezingen – iets dat niet is gebeurd sinds George W. Bush in 2004. DeSantis heeft overtuigend aangetoond dat hij, in plaats van Trump, de Republikeinen de beste kans biedt om Biden (of een andere Democraat) in 2024 te verslaan.’