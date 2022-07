Dertig jaar lang had hij rondgesjokt op evenementen als deze, en nu was hij ineens zelf de attractie

Aan het Van Coothplein in Breda, waar wij te midden van het zomergedruis op een taxi stonden te wachten, pruttelde een brommer voorbij met daarop een forse man in een wit hemd en tassen met reclamefolders over zijn bagagedrager die in alles uitstraalde dat de hoge omes bij hem niet aan hoefden te komen met hun mooie praatjes. Zijn schouders waren roodverbrand, uit zijn korte boks staken machtige, met rossig haar beklede kuiten, en toen hij ons in het voorbijgaan opmerkte, zag ik hoe hij na een meter of tien afremde, omdraaide en langzaam terugreed. ‘Mag ik wat vragen’, vroeg hij toen hij weer voor ons stond. ‘Jij bent toch Marcel van Roosmalen?’

Marcel van Roosmalen knikte.

De man zette zijn brommer uit, veegde zijn jat af aan zijn broek en stak hem daarna zwijgend naar voren. ‘Respect’, zei hij. ‘Respect voor wat jij allemaal doet. Ik ben een héle grote fan van u.’ Hij keek ons aan: ongelooflijk dat hij Marcel van Roosmalen hier tegenkwam, in zíjn stad, zomaar in het wild, hoe was het mogelijk. Ik keek nu ook naar Marcel van Roosmalen en dacht: waar zijn wíj in beland?

Die middag waren we met de trein naar Breda gekomen om samen op te treden op een festival. Samen ja, maar zodra we het terrein op kwamen merkte ik het standsverschil – uit alle hoeken en gaten kwamen podcastluisteraars, boekenlezers en televisiekijkers op hem af gekropen, tot aan het chemisch toilet toe, sommigen waren duidelijk al wat langer op het festival aanwezig. Wat ze wilden: praatje maken, complimentje geven en dan als toetje een selfie, die ík moest maken. De Man, in een paar weken tijd murw gebeukt door alle aandacht voor zijn zelfgecreëerde hype, onderging het geaai inmiddels gelaten maar professioneel. Op de foto – prima. Even lachen – ook goed. Alleen het verzoek om zijn eigen boek van 800 pagina’s op te tillen en net te doen of het heel zwaar was, weigerde hij.

Het was nieuw, dit.

Dertig jaar lang had hij rondgesjokt op vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen als deze, maar dan als fly on the wall, zonder ook maar een blik waardig te worden gegund. En nu was hij ineens zelf de attractie. ‘Alsof ik toverdrank op heb’, zei hij nadat hij zijn derde biertje in handen gedrukt had gekregen. Thuis hadden we een dubbele houding richting het succes geconstateerd. Ja, het was geweldig, maar het was allemaal wel wat véél, af en toe, vooral in combinatie met een nest vol piepjonge kinderen. Het was niet zo dat er naast schoenen werd gelopen, daarvoor komt een doorbraak op je 54ste echt te laat, maar het was wat mij betreft niet zo dat meneer het thuisfront als sanatorium moest gaan zien, waar je eens even lekker kon uitrusten van alle hoge latten buitenshuis.

Tegelijkertijd was het soms moeilijk om er níét in te geloven.

Erkenning is een machtig ding, fijn ook dat de reportages van toen met terugwerkende kracht alsnog fatsoenlijk werden betaald. Eindelijk dat begin van een pensioen, de olifant in de kamer van elke zzp’er. En nu stonden we weer hier, op het Van Coothplein in Breda, na eerst door tweehonderd man te zijn toegejuicht in een bloedhete tent, waarna we, dronken van onszelf en een fles rode wijn van 40 euro, kon ons het schelen, op de stoep staande werden gehouden door een fan die speciaal voor hem was omgekeerd – wie zal het hebben?

Nou, de man benadrukte nog maar eens hoezeer hij Marcel waardeerde, die humor, hoe hij de dingen kon verwoorden, schit-te-rend. Daarna zette hij zijn helm weer op, draaide zijn sleutel om en richtte zich voor hij wegreed nog eenmaal tot mij: ‘Daar mag jij heel trots op zijn, op zo’n vader.’