Derk Sauer vertelde opvallend nuchter anekdotes uit zijn Kuifje-achtige leven

Gelukkig was Oekraïne zojuist de opening van het achtuurjournaal, begon Derk Sauer (69) bij Zomergasten. Nou ja, helemaal niet gelukkig, want de oorlog is natuurlijk heel erg, corrigeerde hij zichzelf snel, maar hij was wel blij dat er weer aandacht voor de oorlog was, want die dreigde een beetje weg te zakken uit het nieuws.

Als er één ding duidelijk is na het zien van Sauers Zomergasten-avond, is het dat de oorlog het leven van de uit Rusland gevluchte journalist en ondernemer beheerst. Niet alleen door zijn werk als hoofdredacteur van The Moscow Times, maar vooral ook door zijn heimwee naar Rusland; het land waar hij sinds 1989 en tot voor kort met zijn vrouw woonde, waar hij drie zoons kreeg en waarnaar hij – zo bleek uit de boeiende en actuele selectie filmfragmenten – hevig terugverlangt.

Van tevoren had Sauer gezegd dat hij wilde laten zien hoe en waarom we in de huidige oorlog zijn terechtgekomen. Dat verklaarde zijn aftrap met een fragment uit de video The Occupant, waarin we ontluisterende privébeelden zien van een piepjonge Russische soldaat voor en tijdens de invasie van Oekraïne. We zien de jongeman, die inmiddels krijgsgevangene is, als trotse vader, straalbezopen met vrienden en uiteindelijk tussen de kapotgeschoten steden en mensen.

Media-ondernemer Derk Sauer in ‘Zomergasten’ Beeld VPRO

Van jongs af aan voelde Sauer zich aangetrokken door het avontuur. Iets wat hij lijkt te delen met de Russen, die volgens hem allesbehalve risicomijdend leven. Zijn oom, verzetsheld Peter Tazelaar, die in zijn familie bekend stond als ‘de échte Soldaat van Oranje’, was een rolmodel voor hem. De hunkering naar zo’n meeslepend leven leidde Sauer op 19-jarige leeftijd naar de IRA in Belfast en bracht hem uiteindelijk naar Rusland, waar hij onder de bescherming van een oligarch een media-imperium opbouwde.

Zijn Kuifje-achtige biografie leverde gedurende de avond sappige anekdoten op over afspraken met Russische maffia in casino’s en wapens die hij vervoerde voor de IRA. Sauer vertelde er opvallend nuchter over. Wat bracht hem ertoe als journalist wapens te vervoeren?, vroeg Janine Abbring die zich geregeld kritisch opstelde tegenover de ongrijpbare media-ondernemer. Hij was destijds geen echte journalist, antwoordde Sauer. ‘Ik was een revolutionair met een pen.’

Zijn dagen als revolutionair liggen inmiddels ver achter hem. Zijn idealisme komt nu tot uiting in het overeind houden van de onafhankelijke Russische journalistiek. Voor de benarde positie daarvan vroeg hij aandacht met een fragment uit F@ck this job, over het Russische nieuwsstation TV Dozjd. En in het herhaaldelijk uitspreken van zijn afschuw over het Poetinregime, waarvan hij spijt heeft dat hij dat niet al veel eerder en veel duidelijker deed.

‘Wat is het eerste dat je weer gaat doen als je teruggaat naar Rusland?’, vroeg Abbring. Dineren met die heerlijke, diverse Russen en heel veel met ze toosten, antwoordde Sauer. En daar toostten ze op.