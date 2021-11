Denys vergroot drempelvrees van jongere op zoek naar hulp

Jaarlijks melden zich steeds meer jongeren voor hulp bij problemen en psychische zorgen. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Damiaan Denys vindt tegenwoordig weerklank met zijn oproep tot meer weerbaarheid. De zogeheten ‘trap onder de kont’ spreekt tot de verbeelding; het lijkt een eenvoudige oplossing om de toenemende vraag naar zorg te keren. Denys berijdt zijn stokpaardje echter wel erg eenzijdig: gebrek aan weerbaarheid is een probleem dat vooral bij het individu komt te liggen, terwijl ons vermogen om met tegenslag om te gaan juist zo afhankelijk is van de steun die we om ons heen ervaren. Eenzaamheid ondermijnt onze veerkracht aanzienlijk.

In mijn psychologenpraktijk tref ik veel jonge mensen die verbinding missen met hun omgeving. Ze lijden niet aan schizofrenie en bipolaire stoornissen, maar worstelen met een laag zelfbeeld en lopen vast in studie, werk en het ontwikkelen van intieme relaties. Ze zoeken naar een plek waar ze onvoorwaardelijk gezien en gewaardeerd worden.

De schaamte om psychische hulp te zoeken is vaak groot; hulp vragen staat haaks op het zelfredzaamheid-motto van onze samenleving.

De oproep van Denys vergroot hun drempelvrees om hulp te zoeken. Daarnaast laat zijn oproep belangrijke maatschappelijke vraagstukken onbeantwoord: waarom lijden kinderen op steeds jongere leeftijd aan faalangst en spanningsklachten? En in wat voor wereld willen we dat onze kinderen opgroeien?

Jan Mars, GZ-psycholoog, Amsterdam

Voetbalgeweld

De reacties van onze overheidsdienaren op het voetbalgeweld kunnen toch niet anders dan op je lachspieren werken. ‘Het kan zo niet langer, het moet nu stoppen’ en andere stoere opmerkingen kun je niet serieus nemen. Als je bedenkt dat het geweld ons al decennia zwaar op de maag ligt en er keer op keer zonder enig effect definitieve maatregelen worden aangekondigd.

Aangekondigd, nooit uitgevoerd. Want na een opleving van rellen en geweld, ebt de maatschappelijke boosheid weer weg en wordt de daders verder niets in de weg gelegd.

Het is nu eenmaal een vreemd clubje mensen dat er genoegen in schept de boel te ontregelen. Onder invloed van welke middelen dan ook beoefenen zij een andere sport dan waarvoor ze naar de stadions komen. Een stadionverbod levert de volgende uitdaging op: hoe dat te omzeilen. Een dagje en nachtje in hechtenis is in eigen kring net zo veel waard als een gouden plak. Een nog gewelddadigere uitbarsting dan daarvoor, wordt gevierd als een nieuw wereldrecord.

Blijven dezelfde officials het op dezelfde manier aanpakken als in het verleden, dan blijft het vrolijk en uitdagend voetbalgeweld. Dus bedenk iets anders, iets dat werkt.

Frits Hendrik Emmerik, Den Haag

Blije gezichten

Ik begrijp dat gedragswetenschappers de agressie rond het voetbalgebeuren verklaren door het losbarsten van de tijdens de coronalockdown te lang opgekropte frustraties.

Ik behoor ook tot een groep die lang werd afgesloten van wat me heel dierbaar is, maar bij mijn eerste bezoek sinds lange tijd aan het ­Concertgebouw bemerkte ik niets van rellen en woede; alleen maar blije gezichten en een extra warm applaus.

Henk Dekker, Amstelveen

Spelalfabet

Als je bij de media prominent in beeld wil komen, maak je gewoon een probleem van iets dat 17 miljoen Nederlanders geen probleem of gewoon ‘de praat niet waard’ vinden.

Het spelalfabet zou meer diversiteit (zeg maar meer ‘woke’) moeten uitstralen. Mijn voorstel is om aan de letter ‘M’ de naam ‘Mafkees’ te verbinden.

Hub Janssen, Reuver

Afvalprobleem

Is de oplossing voor het vuilnisprobleem niet heel simpel? Gewoon stoppen met die ondergrondse containers en weer terug naar de kliko voor de deur. Eens kijken hoeveel mensen dan nog hun eigen zooi op straat naast de eigen voordeur leggen.

Arjan Gort, Apeldoorn

Nederlands

Pandemie zet vmbo’ers bij Nederlands lezen op vol jaar achterstand, kopte de Volkskrant. De Engelse woordenschat groeide juist doordat thuis vaker naar Engelstalige series werd gekeken. Misschien werd er ook wel meer tijd gespendeerd aan het oplossen van technische problemen, zoals bijvoorbeeld met de wifi.

Ik vraag mij dan ook af of er echt wel reden voor bezorgdheid is. Waar ik mij veel meer zorgen over maak, is het schreeuwend tekort aan goede vaklieden op het gebied van de bouw en techniek in het algemeen. In die vakgebieden is de voertaal niet zelden toch al Engels.

Tijdens een pandemie thuis Engelse series kijken is dan misschien zo gek nog niet.

Kees de Jong, Utrecht

Ik ben geen narcist of moordenaar

Het is erg genoeg dat ik niet meer mag meedoen: niet meer naar theater, bioscoop of restaurant. Maar waar ik echt spuugzat van ben, is dat ik door uw columnisten en verslaggeving continu wordt weggezet als onverantwoordelijk, asociaal, een dwarsligger, een narcist, een moordenaar.

Het komt niet door mijn gedrag dat de ic’s volliggen. Maar waarom gaat die vinger toch steeds naar mij als ongevaccineerde?

Waar is uw solidariteit met mij?

Renate Bodt, Arnhem

Wie veroorzaakt de tweedeling?

Eerst twee artikelen waar vaccinatieweigeraars onweersproken, feitenvrij en met drogredenen hun slachtofferrol uitgebreid mogen etaleren.

Vervolgens een paar bladzijden verder het artikel over wat huisartsen te verduren hebben van mensen uit diezelfde groep. Daarmee wordt de kop ‘Zij die geen prik willen, voelen zich weggezet als de gevaarlijkste mensen op aarde’ bedoeld of onbedoeld uitermate ironisch. Wie veroorzaakt hier nu eigenlijk een tweedeling in de maatschappij?

Joost Carpay, Delft

Beschamende voorrang in de zorg

Patiënten kiezen niet zelf voor voorrang. Het zijn politici die beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor het creëren – en na twee jaar corona nog steeds in stand houden! – van schaarste in de zorg.

Vanaf de allereerste coronapatiënt was die voorrang op reguliere patiënten niet te rechtvaardigen. el of niet gevaccineerd deed en doet er niet toe. Dat er sprake is van ‘voorrang’ in de zorg is beschamend voor een rijk land als Nederland.

G. Driessen, Weert

Stop met bashen ongevaccineerden

Denkt u nu echt dat ongevaccineerden door het constante bashen plotseling allemaal snel naar de GGD gaan rennen door de psychische dwang? Deze schrijvers/columnisten slaan de plank mis: het wantrouwen wordt er alleen maar groter door. Er zijn ruim voldoende lessen daaromtrent uit de geschiedenis voorhanden. Stop ermee en verzin een andere methode. Ik heb me laten vaccineren, maar de publieke manipulatie in uw krant is ronduit grof.

Marc Lezwijn, Zoetermeer

Volksgezondheid in het algemeen

Er verschijnen regelmatig artikelen waarin Hubert Bruls met droge ogen het volgende aangeeft: op dit moment vind ik dat we de volksgezondheid in het algemeen zwaarder moeten laten wegen dan wat iedereen individueel ervan vindt. Dat kunnen we ons niet permitteren.

Deze woorden komen van een man met een levensbedreigende vorm van obesitas. Het zijn deze mensen die de ic’s nu en in de toekomst letterlijk en figuurlijk steeds zwaarder zullen gaan belasten.

Chantalle Jansen, Leiden