Dennis Wiersma maakt een dapper begin met het aanpakken van kansenongelijkheid. En nu de volgende stappen

‘Het gezin en de omgeving waarin kinderen opgroeien hebben een heel groot effect op hun ontwikkeling. Zelfs voor de geboorte heeft de situatie van de ouders invloed op de kansen van een kind.’ Deze zinnen komen niet uit de mond van een boze socialist die vlammend tekeergaat tegen de oneerlijke maatschappij, maar uit die van een VVD’er, onderwijsminister Dennis Wiersma. Opmerkelijk. Op 10 maart stuurde hij een brief aan de Tweede Kamer waarin hij vertelt hoe hij wil bereiken dat ieder kind zich kan ontplooien. Dat is ook goed ‘voor de samenleving als geheel’.

Nu zijn liberalen altijd al voor gelijke kansen geweest – iedereen moest zich kunnen ‘invechten’ – maar maatregelen daartoe bleven bij VVD-bewindslieden uit, zoals trouwens ook bij die van PvdA, CDA en ChristenUnie. De kloof tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders groeide. Onderwijs werd de Grote Ongelijkmaker.

Wiersma voert nu een paar maatregelen in. Ten eerste wordt, godlof, bij het schooladvies in groep 8 de uitslag van de eindtoets weer leidend, om onderadvisering van kinderen uit minder kansrijke milieus te voorkomen. Eerder waren leerkrachten verplicht om, als de toets hoger uitviel, hun advies te ‘heroverwegen’, maar slechts in 20 procent van de gevallen volgde bijstelling naar boven. Vooral hoogopgeleide ouders kregen dat wél voor elkaar.

Wiersma wil nu een ‘verplichte bijstelling’ als de toets hoger uitvalt. Hiermee wordt de dwaling uit 2015 van het duo Sander Dekker/Jet Bussemaker, dat het schooladvies vooropstelde, hersteld. Dat leidde aantoonbaar tot advisering naar sociaal milieu, waarbij vooroordelen en lage verwachtingen van sommige kinderen volop meespeelden. Kinderen werden opgeborgen in hokken waar ze moeilijk uit kunnen komen.

Wij zouden één transparant, landelijk systeem van beoordeling en selectie moeten hebben, met een uitslag waaraan leerlingen rechten kunnen ontlenen. Hierbij zou de leraar die kinderen opleidt en bemoedigt niet óók de scherprechter hoeven zijn. Ook dan is de kansenongelijkheid niet uitgebannen, want als je de pech hebt op een zwakke school te zitten waar je te weinig leert, maak je een toets ook onder je niveau.

Beter zou zijn die hele predestinerende selectie bij 11-jarigen af te schaffen en pas later in het voortgezet onderwijs te selecteren. Zo geef je leerlingen de kans om te ontdekken wat ze kunnen en willen. De Onderwijsraad adviseerde dat twee jaar geleden. In een interview met mij in augustus zei Wiersma daar wel voor te voelen. Maar hij durft het niet aan, omdat zo’n stelselwijziging, schrijft hij in zijn Kamerbrief, ‘het voortgezet onderwijs op zijn kop zet, zonder dat we duidelijk zicht hebben op de praktische en financiële consequenties’.

Dat is zo, hoe jammer ik het ook vind. Het onderwijs heeft zoveel problemen dat het zo’n wijziging nu niet aankan. Toch mag Wiersma meer ambitie tonen dan de vorming van driejarige brugklassen financieel te stimuleren. Wat zijn de volgende stappen?

Ook wil Wiersma de bijlesindustrie, een grote ongelijkmaker, aanpakken. Dat lijkt mij de minst kansrijke van zijn plannen. Het is niet aan hem om commerciële bureaus voor bijles en examentraining, waarvoor rijke ouders grif betalen, te sluiten. Dat weet hij, maar hij wil de hechte banden tussen scholen en commercie verbreken. Dat zal niet gaan. Die bureaus zijn massaal de scholen binnengehaald. In 2021 kreeg het onderwijs 8,5 miljard euro om corona-achterstanden te bestrijden. Dat geld ging grotendeels naar ingekochte bijles, vaak gegeven door studenten, onbevoegden dus. Die krijg je nu niet zomaar weg.

Het spook van de kansenongelijkheid laat zich niet makkelijk verdrijven. Maar deze minister maakt tenminste een dapper begin.