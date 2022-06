Denkt de redactie van de Volkskrant wel na over de privacy van verdachten?

Toen mondkapjesmiljonair Sywert van Lienden afgelopen week moest verschijnen voor de rechtbank in Amsterdam, meldde het NOS-journaal die avond dat ‘Van Lienden geen toestemming had gegeven voor het maken van opnames in de rechtszaal’. Daarom moest de verslaggeefster zelf vertellen wat er tijdens de openbare zitting was gebeurd. Geen toestemming om te filmen: het klonk bijna als een aanwijzing dat de mondkapjeshandelaar iets extra’s te verbergen had. Terwijl de regels toch duidelijk zijn: in de rechtbank mogen als vuistregel géén beeldopnamen worden gemaakt van verdachten, net zomin als van getuigen, slachtoffers of het publiek. Het staat allemaal in de Persrichtlijn van de Raad van de rechtspraak.

Veel journalisten zouden dat graag anders zien. Verdachten kunnen op de openbare weg wanneer ze aankomen of vertrekken bij de rechtbank worden gefilmd of gefotografeerd. Dus waarom niet binnen? Een deel van het publiek zou rechtszaken liever willen zien en horen dan erover lezen. In enkele landen, waaronder de VS, is televisieregistratie soms toegestaan. Vaak met hoge kijkcijfers, zoals bij het beruchte moordproces tegen O.J. Simpson in de Verenigde Staten. Over die keuze ontstond achteraf overigens wel twijfel, omdat de transformatie van rechtszaal tot tv-studio de uitkomst van het proces leek te hebben beïnvloed.

Levensecht

Nu maakt de Volkskrant geen televisie, dus zou dit geen onderwerp voor de Ombudsman hoeven zijn. Ware het niet dat óók de krant beelden publiceert uit de rechtszaal: door middel van rechtbanktekeningen. Eerder deze maand nog bij het proces tegen de twee vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries. Het portret van het duo stond op de voorpagina met de vermoedelijke schutter voorop en zijn voornaam eronder. Tekeningen uit de rechtbank zijn al lang geen karikaturen meer. Ze worden steeds ‘beter’ en dus levensechter. Ook in dit geval waren de gezichten natuurgetrouw getekend, inclusief de tatoeages die boven hun kleding uitsteken. Zo komen rechtbanktekeningen steeds meer in conflict met de journalistieke regel dat de privacy van verdachten in beginsel wordt beschermd.

Dat laatste staat letterlijk in het Volkskrant-protocol; de gedragsregels voor de redactie. ‘We beschermen in beginsel, en zeker in een negatieve of problematische context, de privacy van minderjarigen, slachtoffers van ongevallen en misdrijven, nabestaanden, patiënten, verdachten en veroordeelden door hen niet fotografisch herkenbaar in beeld te brengen of details te vermelden die direct herleidbaar zijn. Rechtbanktekeningen mogen evenmin tot directe herkenbaarheid leiden.’

Bij navraag zeggen de betrokken redacteuren niets bijzonders te hebben gezien aan de bewuste tekening. Van dit kaliber komen ze wel vaker in de krant. Aan de specifieke regel in het protocol hebben ze op dat moment ook niet gedacht. De chef die om de rechtbanktekening vroeg, erkent dat ‘we op basis van het protocol misschien zorgvuldiger moeten kiezen voor tekeningen die iets meer van achteren zijn gemaakt. Al ben ik in dit soort zeer afwijkende moordzaken zelf altijd wel een beetje nieuwsgierig naar de types.’ Net als de lezer, vermoedt hij.

De fotoredactie ontvangt rechtbanktekeningen via persbureau ANP. De chef van de fotoredactie gaat ervan uit dat het sowieso moeilijk is om mensen van een getekend portret te herkennen en dat het dilemma zich dus niet snel zal voordoen. ‘Google maar eens een foto van deze twee mensen; dan zul je zien dat die beelden heel anders zijn.’ Dat heb ik gedaan, maar met een andere conclusie. Volgens mij zijn de wazige beelden die op internet rondgaan veel minder herkenbaar dan de door de krant afgedrukte tekening. De chef voegt er wel een sterk argument aan toe: tekeningen van verdachten zijn expliciet toegestaan door de rechtbank, in dezelfde richtlijn die filmen en fotograferen verbiedt.

Richtlijn

Die richtlijn is inderdaad helder: tekenen is toegestaan, zonder restrictie. Naarmate die tekeningen minder schetsmatig en steeds ‘beter’ werden, zijn rechters daar wel genuanceerder over gaan denken. We kunnen tekenaars niet verplichten om slechte tekeningen te maken, oordeelde een Rotterdamse rechter in 2017 na een verzoek van een advocaat om een verdachte niet herkenbaar af te beelden. Tijdens de berechting van de moord op advocaat Derk Wiersum, eerder dit jaar, droeg de rechtbank de tekenaar van De Telegraaf echter op om géén herkenbare tekening te maken van verdachten, rechters en advocaten-generaal. Zij hield zich overigens niet aan dat gebod en dat had geen consequenties. Ook deze tekenaar stelt in interviews dat tekeningen niet leiden tot herkenbaarheid.

Volgens die redenering had de Volkskrant zich een regel kunnen besparen. Kunnen tekeningen nu leiden tot herkenbaarheid of niet? Ik legde die vraag voor aan twee professionals uit een aanverwante discipline: makers van compositietekeningen voor de politie. Zij maken op aanwijzing van getuigen portretten van verdachten ten behoeve van de opsporing; regelmatig met succes. Dus ja, misschien zijn rechtbanktekeningen soms herkenbaar, zegt de een. Maar is dat erg? ‘Met alle activiteit op internet en sociale media is het uiterlijk van een opzienbarende verdachte toch al bekend in diens straat, buurt of de wijk.’ De andere compositietekenaar ziet in de huidige kwaliteit van rechtbanktekeningen (‘zo echt dat je ze op straat zou herkennen’) wel degelijk een potentiële inbreuk op de privacy. Ook deze experts zijn het dus niet eens.

Bewuste keuzes

De redactie zal het moeten doen met haar gezonde verstand, te beginnen met een beter bewustzijn van de eigen regels en een hoofdredactie die daar actief op toeziet. En zichzelf vragen blijft stellen. Wat is het doel van portretten die toch niet herkenbaar mogen zijn? Waarom worden er zelden of nooit tekeningen gemaakt van verdachten voor de belastingrechter of bij vermogensdelicten? Is er wel sprake van bewuste keuzes of gaat de krant gedachteloos mee op het aanbod van het ANP? Vorig jaar werd het Volkskrant-verslag van het zogeheten Eris-proces geïllustreerd met een tekening waarop 8 van de 13 verdachten volslagen onherkenbaar zijn. Het kan dus wel.

Rechtbanktekening van het ‘Eris’ proces. Beeld Adrien Stanziani

Bovendien is het wachten op de eerste keer dat een verdachte of advocaat met succes een beroep doet op het portretrecht. Wie op een tekening of foto wordt afgebeeld kan zich verzetten tegen openbaarmaking; zeker als het beeld zonder toestemming in een besloten omgeving is gemaakt. De rechter moet dan oordelen wat het zwaarste weegt: de vrijheid van meningsuiting, of het principe dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Een redactie die herkenbare portretten publiceert, hecht meer waarde aan het eerste dan aan het laatste. Mede vanwege de beperkte meerwaarde van zo’n tekening lijkt me het omgekeerde verstandiger.