Denkoefening: over welk regime zullen we straks jammeren dat we het nooit zover hadden mogen laten komen?

In de dagen dat zich in Marioepol een ramp voltrekt, vindt iedereen die ertoe doet in Europa dat we ‘snel’ van Russisch gas en Russische olie af moeten. ‘Snel’ kan in de Europese context van alles betekenen.

Ogenblikkelijk, zoals EU-lidstaten die het meest van Rusland hebben te vrezen willen, met een harde olieboycot waar de hele Unie aan meedoet. Want een halve boycot drijft enkel de olieprijs op en maakt Poetin rijker.

Of ‘zo snel mogelijk maar niet overhaast’, zoals diverse West-Europese landen willen. Want er zijn knopen die geteld moeten worden, en er zijn schoorstenen die moeten blijven roken, en er zijn bevolkingen die enorm vóór Oekraïne zijn zolang de opoffering zich beperkt tot koketteren met blauw-gele vlaggetjes op internet, maar die bij het minste ongemak gaan zaniken of naar België rijden omdat de benzine voordeliger is.

Het inzicht dat we andermans oorlogsmachine financieren – of andermans misdaden tegen de eigen bevolking, andermans mensenrechtenschendingen, andermans gruweldaden – met het im- of exporteren van grondstoffen en spullen, met het verlenen van financiële diensten, het aanbieden van belastingvoordelen, het verlenen van onderdak in ’s lands duurste vastgoedhoekjes, komt nooit snel. Als het al komt. Het geloei zwelt normaal pas aan als er dode kinderen langskomen op het Journaal en het bloed aan de deursponningen kleeft.

In de maandagkrant deed Patrick van IJzendoorn prachtig verslag van de frisse tegenzin waarmee de Britten op rijke-Russenjacht gaan in Londen. De inner circle van Poetin – zijn kinderen incluis – wentelt zich daar in luxe, op de ‘meest corrupte plek ter wereld’, zoals een kleptocratenjager het tegen onze correspondent zegt.

Het had natuurlijk tien jaar geleden al gekund: bedenken dat het niet handig is je afhankelijk te maken van de olie en het gas van een onfris regime, bedenken dat het een vorm van medeplichtigheid is om hand, span- en vastgoeddiensten te verlenen aan de handlangers van potentaten. Dat het nooit gebeurd is, heeft zo zijn logica. Omdat er, zoals Van IJzendoorn bijvoorbeeld schrijft, ‘dankzij de roebels een heel ecosysteem is ontstaan van advocaten, juristen, bankiers, makelaars, pr-firma’s, accountants, verhuizers, schoonmakers en goudsmeden’.

Leuke denkoefening: over welk regime zullen we straks handenwringend jammeren dat we het nooit zover hadden mogen laten komen?

Het China van Xi is een goede kandidaat. Daar is het gekerm dat opsteeg in aanloop naar de Olympische Spelen alweer afgezwakt, maar er doen zich nieuwe kansen voor: het opzichtige heulen met Rusland, de niet-aflatende vervolging van Oeigoeren, de algehele repressie en desinformatie.

Nog een kandidaat van wie we wellicht over enige tijd officieel zullen vastleggen dat het ongelooflijk is dat er zo lang geld in is gepompt: Saoedi-Arabië. Daar werden vorige week nog op één dag 81 mensen geëxecuteerd. Voor uiteenlopende grote en kleine ‘misdaden’ waaronder meedoen aan sit-ins en protesten tegen de regering, zo noteerde Amnesty International. Een massaslachting van overheidswege. Saoedi-Arabië, dat een journalist in mootjes liet hakken, voert overigens al geruime tijd oorlog in Jemen met een gruwelijke humanitaire ramp tot gevolg. Omdat dat niet onze oorlog is, niet onze mensen, omdat het conflict zich ver afspeelt en ingewikkeld is, gaat het olie kopen door.

Er passen nu eenmaal niet te veel olielanden, afzetgebieden en handelspartners op de as van het kwaad. Niet tegelijk.