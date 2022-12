Denkend aan Oekraïne is het omzien in verbijstering. Na bijna een jaar zijn de Russen wel iets, maar toch niet veel verder gekomen

Omzien in verwondering is de mooie titel van de tweedelige memoires die Annie Romein-Verschoor (1895-1978) zes jaar voor haar dood publiceerde. Destijds las ik de memoires met genoegen, vooral ook omdat ik het socialistisch milieu dat zij beschreef enigszins kende door de verhalen van mijn ouders. Toen Annie en haar man Jan Romein direct na de oorlog via Otto Frank het dagboek van Anne Frank overhandigd kregen, zagen ze meteen het belang daarvan in. Jan Romein ging ermee naar Het Parool – voor welke krant mijn beide ouders werkten – en Annie zou bij de boekuitgave een voorwoord schrijven. Als historici waren de Romeins beiden geschoold in omzien. Ze waren aangeraakt door het marxisme en keken niet zonder sympathie naar de Russische Revolutie van 1917.

Van sommige doden zou je willen weten hoe zij de huidige gebeurtenissen beoordelen. Wat zouden Jan en Annie vinden van het huidige Rusland? Zouden ze, zoals zoveel wappies, ook denken dat het Westen de oorlog in Oekraïne aan zichzelf te danken heeft, omdat de Navo haar invloed oostwaarts heeft uitgebreid? Het woord wappie bestond nog niet, maar wappies heb je altijd gehad, in alle soorten en maten.

Denkend aan Oekraïne is het eerder omzien in verbijstering. Nog de dag tevoren voorspelde historicus Maarten van Rossem op de hem bekende gemelijke wijze dat Poetin het niet in zijn hoofd zou halen Oekraïne binnen te vallen, maar op 24 februari 2022 begon de Russische invasie met een kilometers lange optocht van militaire voertuigen naar Kyiv. Een snelle ineenstorting werd verwacht, maar het liep anders. Bijna een jaar later zijn de Russen wel iets, maar toch niet veel verder gekomen. Niet alle tellingen komen uit op hetzelfde cijfer, maar het zou best kunnen dat honderdduizend Russen zijn gesneuveld. Dat is tragisch, maar niet onverdiend. Iedere soldaat die met kwaadaardige bedoelingen een landsgrens overschrijdt, mag niet klagen als hij een kogel in zijn kop krijgt. Ondertussen is Rusland een interne dictatuur geworden, erger dan in de Sovjettijd, met een propagandamachine waarvoor Joseph Goebbels zich niet zou hoeven te schamen. Wat zouden de Romeins ervan gevonden hebben?

De oorlog in Oekraïne was de eerste echte oorlog in Europa na de Tweede Wereldoorlog. De Russische inname van de kerncentrale in Zaporizja was de eerste militaire aanval op een kerncentrale ooit. In dezelfde maand, maart 2022, viel de zes miljoenste dode door covid. Van hem of haar werd geen naam genoemd of foto getoond, zoals dat wel gebeurde bij de geboorte van de acht miljardste mens op aarde. De paus, tegenstander van anticonceptie, verwelkomde de nieuwe bewoner. Intussen wilde de Russisch-orthodoxe kerk, onlosmakelijk deel van wat ‘de christenheid’ wordt genoemd, dat niet alleen oorlog zou worden gevoerd tegen Oekraïne. De strijd moest ook gaan tegen de tot decadentie verworden Satan van de westerse wereld. Welke christen gaat, in de zoektocht naar schuld en boete, daar ooit excuses voor aanbieden?

Er viel trouwens ook een nieuw wereldrecord in Saoedi-Arabië: 81 executies op één dag. Zelfs dit memorabele feit weerhield de Amerikaanse president Biden niet om naar Riyad te reizen om daar ‘een boks’ uit te delen aan kroonprins Mohammed bin Salman, de opdrachtgever van de moord op journalist Khashoggi. Ooit dronk onze huidige koning nog een biertje met Poetin en keuvelde onze huidige koningin met Bin Salman. Opdat wij dit alles zo snel mogelijk mogen vergeten. Het waren überhaupt zware tijden voor de monarchieën. In Engeland stierf Elizabeth en zij werd opgevolgd door Charles, die voor altijd bekend zal blijven als de koning die zo graag de tampon van zijn liefje wilde zijn. Zijn liefje zit nu naast hem op de troon. Het zijn ook maar gewone mensen, moet u maar denken.

Wat de Romeins dachten van koningshuizen, hoef ik niet te raden.

In 2022 werden The Voice en DWDD gecanceld, werd Al-Zawahiri van Al Qaida geliquideerd door de CIA, vierde Dendermonde het Ros Beiaard en plaste de president van Zuid-Soedan in het openbaar in zijn broek. Zelf ging ik aan het eind van het jaar met de kinderen en de kleinkinderen naar het Kerstcircus in Carré. Initiator Henk van der Meijden (85), over wie ik ooit iets onaardigs heb geschreven, stond bij de ingang iedereen te verwelkomen. Met open monden vonden we alles even prachtig, vooral die zeemeermin die vanuit de nok in een brandende bak met water sprong. De volgende dag las ik in een recensie van de Volkskrant dat we naar pornografie hadden zitten kijken en dat wij veel beter naar het circus in Eindhoven hadden kunnen gaan, waar ‘beresterke vrouwen’ met eigentijdse ‘kaalgeschoren koppies’ rondspringen. Zelfs de kinderen en kleinkinderen moeten met hun tijd mee in deze grimmige wereld.