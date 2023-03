Denken mannen ook aan seks tijdens het afwegen van een onsje gemengde noten?

What's on a Man's Mind is een anonieme cartoon van Sigmund Freud die diens denkbeelden over de mannelijke libido samenvat.

Seksueel getint, grensoverschrijdend, gedrag naar vrouwen toe is dus niet links of rechts, zoals is gebleken. Ik ben altijd zo benieuwd naar wat er in die mannen omgaat. Het zou in ieder geval al vast heel verhelderend zijn als daar eens iets meer over bekend zou worden. En dan niet in de vorm van een kunstuiting, fictie of theater, maar gewone verhalen uit het echte leven.

Wat is de drijfveer van die man? Denken bijna alle mannen echt om de paar minuten aan seks? En hoe kijkt die man en wat ziet hij dan? Er is veel gepubliceerd, met cijfers, over onderzoeken daarnaar, maar verhalen van de grensoverschrijders zelf hoor je maar zelden. Over hoe vrouwen zich erbij voelen is daarentegen vaak verteld.

Kom op collega’s, buren, leiding­gevenden, ondergeschikten, roekeloze en verstandige mannen, laat ons eens weten wat er echt gebeurt in dat brein van jullie. Ook mannen die de grens niet overschrijden maar het graag zouden willen doen, vooral die. Dat om de paar minuten aan seks denken bijvoorbeeld.

Gebeurt dat ook in een debat over studiefinanciering of tijdens het afwegen van een onsje gemengde noten? Misschien wordt het voor vrouwen dan ook makkelijker om met die mannelijke eigenschappen om te gaan.

Tielke Engels, Tilburg

Eiken

Hulde aan het artikel van Pieter Hotse Smit over stervende eiken in een Brabants natuurgebied. Ook ik zie vaker omgevallen eiken, waarvan de bast in flarden afvalt, maar waar geen sporen van schimmelziektes ofzo te bekennen zijn.

Hoe kan dat? De eik heeft immers een ankerwortel die net zo diep de grond ingaat als zijn takken naar boven. In de scheikundeles leerden we (ooit) dat ammoniak kalium, natrium, calcium en magnesium uit de bodem verdrijft, waarna dat door de regen wordt weggespoeld. Door stikstof wordt de bodem dus armer in plaats van rijker en groeien vele plantensoorten er slechter op.

Toen vroeger in de steenkolenmijnen de kanarie stil werd, wisten de mijnwerkers dat ze moesten wegwezen. Moeten de omwonenden van bossen met omgevallen eiken (en andere bomen) niet ook dezelfde conclusie trekken?

Martin Poot, Amersfoort

Nationale afspraak

Zouden we in deze tijden van verdeeldheid nog kunnen komen tot één verbindende, nationale afspraak? Namelijk dat we vandaag over 2 maanden als deadline hanteren om elke vlag die ons landschap siert weer met het rood boven te laten wapperen? Ik denk het wel.

Hanneke Klaaijsen, Gouda

Royale steun

Het maatschappelijk belang met bijbehorende waardering dat Henk Krijnen en Joost Heinsius toekennen aan de creativiteit van kunstenaars is vanuit hun positie begrijpelijk maar schromelijk overdreven. Op de schaal van behoeftebevrediging nemen kunstenaars in de samenleving geen uitzonderlijk hoge waarderingspositie in en de vraag is waarom de overheid daar dan royale steun aan zou moeten geven. Er zijn beroepsgroepen die een aanzienlijk groter aandeel hebben in het draaiend houden van de gemeenschap en die dat zonder enige vorm van overheidssteun geheel op eigen kracht doen.

Een min of meer permanente vorm van subsidie om ontwikkelingen te stimuleren werkt vaak contraproductief. Ouderen zullen zich nog de Beeldende Kunstenaars Regeling herinneren die er toe leidde dat duizenden kunstenaars een zorgeloos bestaan hadden en er overal magazijnen vol snel in elkaar geflanste kunstwerken ontstonden, waar niemand verder naar omkeek. Het maatschappelijk nut bleek vrijwel nihil, maar wel op kosten van de belastingbetaler.

Gevreesd moet worden dat bij het opnieuw instellen van soortgelijke regelingen een groot deel van het benodigde belastinggeld zijn doel voorbijschiet en in de verkeerde zakken terecht komt. Bij het Stap-budget voor scholing en ontwikkeling is dat nu ook al het geval en dat is veelzeggend.

Ton ten Barge, De Heurne

Groningen

Na bijna 2 weken is het alweer erg stil rond het enquêterapport over het Groninger gas, precies zoals het kabinet graag wilde. En met de provinciale verkiezingen in aantocht zal het ook wel stil blijven de komende week. Om toch het kabinet een beetje aan te sporen om met een kabinetsreactie voor de provinciale verkiezingen te komen is het misschien een goed idee als elke krant, journaal of nieuwsprogramma elke dag de komende week zou openen met de vraag waar de kabinets­reactie blijft. Dan gaat het echt ergens over in de media in plaats van een gecreëerde ‘strijd’ tussen links en rechts.

Micha Hoogewoud, Hoofddorp

Intervisiegroep

Beste mevrouw Schippers (VVD), meneer Van der Burg (OM) en meneer Houterman (Fontys), is het mogelijk dat jullie een intervisiegroep beginnen met als doel het verkleinen van het gat tussen jullie beeld van de werkelijkheid en de werkelijkheid zelf?

Als dat lukt, kunnen jullie, en ik bedien me nu even van jullie vocabulaire, op basis van de ‘lessons learned’ samen en in verbinding met jullie omgeving betekenisvolle stappen zetten in de richting van een robuuste en krachtige werk- en leeromgeving, zodat jullie in de toekomst op een wendbare manier impact kunnen maken.

En o ja, zong Kenny B. niet al: ‘Praat Nederlands met me…’

Bram Kratsborn, Utrecht

Denkend aan Holland

Herinnering aan Hendrik Marsman.

Denkend aan Holland

zie ik brede rivieren

die steeds vaker droog

zullen staan,

rijen ondenkbaar

vuile fabrieken

laten hoge pluimen

naar de einder gaan;

en in de smerige

mestlucht verzonken

boerderijen

bedorven het land,

boomgroepen, dorpen,

verdrukte natuur,

kerken en olmen

in een wurgend verband.

de lucht vloeit er traag

en de zon wordt er langzaam

in grijze veelkleurige

dampen gesmoord,

en in alle gewesten

wordt de stem van het water

met zijn dreigende rampen

te weinig gehoord.

Lin Wiener, Amsterdam en Bri Wiener, West-Terschelling