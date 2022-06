Denk vergadert achter gesloten deuren over transparantie

Alles hosanna bij Denk. De partij hield stand bij de gemeenteraadsverkiezingen, krijgt zo goed als zeker haar eerste wethouders in Rotterdam en Schiedam en doet in Helmond mee in een gedoogconstructie. In hometown Rotterdam belandt Denk onverhoeds in een college met erfvijand Leefbaar Rotterdam, al gaat het volgens Leefbaar-oprichter Ronald Sørensen hier om partijen die beide behoudend en conservatief zijn en goed snappen wat in de wijken speelt. Denk moet niet alleen anderen wijzen op andermans fouten, maar ook zelf verantwoordelijkheid dragen, vindt partijleider Farid Azarkan. Niet alle Denk-leden zijn er blij mee; sommigen voelen zich ‘geschoffeerd’ door de toenadering tot Leefbaar.

Ook in de Tweede Kamer is onder Azarkan een nieuwe weg ingeslagen. De furieuze toon van Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk is verdwenen, slagen onder de gordel zijn een zeldzaamheid geworden. Azarkan heeft zich ontpopt tot een opgewekt en doorgaans constructief debater, goed thuis in zijn dossiers. Dat is ook wat Denk wil zijn, zeggen ze bij de fractie: een moderne en transparante partij die niet alleen opkomt voor de islamitische achterban, maar een agenda voert waarbij ook vrouwen en lhbti’ers zich thuisvoelen. Azarkan wijst er graag op dat van de topzes voor de Tweede Kamer de helft vrouw was – al stonden die wel op de plekken 4 tot en met 6. Van de veertien raadsfracties wordt er één geleid door een vrouw.

Des te opmerkelijker dat bij de ledenvergadering zaterdag media niet welkom waren, een maatregel die landelijke politieke partijen zelden nemen. Wat daar gebeurde, moet gereconstrueerd worden – gelukkig zijn er altijd wel Denkers die met de pers willen praten. Iets meer dan honderd leden namen de moeite naar Partycentrum Zichtenburg in Den Haag te komen, veelal volksvertegenwoordigers, medewerkers en stagiaires van fractie of partij. Wie wil zien hoe het was, moet het doen met een hypernerveus promotiefilmpje van 32 seconden.

Terwijl er nogal wat op het programma stond. Acht moties waren ingediend waaruit een diep wantrouwen jegens de partijleiding sprak. Die gingen over de selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook over onheldere financiële transacties. Zo zou een broer van Azarkan onverwacht hoog op de lijst in Rotterdam zijn gekomen en was het bedrijf van de Schiedamse fractievoorzitter voor partijklussen ingehuurd. Ahmet Erdogan, de nummer 7 op de lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen, kwam met een motie van afkeuring tegen Azarkan en kreeg zwaar de wind van voren. Er is moed voor nodig om binnen Denk met kritiek te komen; vijf – voormalige – kaderleden zijn onlangs geroyeerd.

Beeld uit de partijvideo: het congres in 32 seconden.

Kritiek wordt al snel rancune genoemd, ook door voorzitter Ejder Köse. In een van de moties werd gesproken over ‘een angstcultuur waarbij juridisch afgerekend wordt met kritische leden’. Over een van de motieschrijvers, Aydin Peksert, kwamen vlak voor de vergadering ‘van drie dames’ meldingen binnen van ‘seksueel overschrijdend gedrag’, zoals voorzitter Köse het noemde. De melders zeiden zich niet veilig te voelen als hij zou komen. Omdat Peksert meteen werd geschorst als partijlid, werden zeven van de acht moties niet verdedigd of toegelicht.

Köse kondigde een onderzoek aan naar het gedrag van Peksert. Denk heeft op dat gebied geen gelukkige staat van dienst. Mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Kuzu werd twee jaar geleden nooit tot op de bodem uitgezocht. In de vergadering zeiden leden zich ‘ongemakkelijk te voelen’ bij de schorsing. Nog ongemakkelijker was dat de voorzitter openbare stemmingen wilde. Na veel gespartel mocht er toch anoniem worden gestemd. De kritische moties werden met een ruime meerderheid verworpen.

‘Sluit de rijen. Aan het werk.’ Met die oproep sloot Kamerlid Stephan van Baarle af. Een oproep die de partijtop zich zelf moet aantrekken. Het is nu acht jaar geleden dat Kuzu en Öztürk zelfverzekerd de PvdA de rug toekeerden. Hoog tijd om de beloften van transparantie en interne democratie waar te maken. Met lokale afdelingen die niet vastgeklonken zitten aan de landelijke fractie, met heldere selectieprocedures en een drastisch beperken van dubbelfuncties (zo zijn Kuzu en Van Baarle zowel Kamerlid als raadslid in Rotterdam). Denk heeft de potentie groepen kiezers aan te spreken die door de landspolitiek niet worden bereikt. Niet alleen de uithangborden, maar ook het binnenwerk van de partij moet dan in orde zijn.