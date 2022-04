Denk ook aan een energiebespaarlening

Zonnepanelen worden op het dak van een woning in Vlaardingen geïnstalleerd. Beeld ANP

Brief van de dag

In zijn column legt Reinout van der Heijden uit hoe je geld van de bank kunt lenen om je huis te verduurzamen. Voor een persoonlijke lening betaal je 4 à 5 procent rente. Met een hypotheek is die rente veel lager (rond de 2 procent), maar je betaalt wel minstens 1.000 euro afsluitkosten. Dat is dus pas interessant bij omvangrijke maatregelen.

Maar er is nog een andere optie, die voor velen aantrekkelijker is. Dat is een ‘energiebespaarlening’ bij het Nationaal Warmtefonds. Ook daar ligt de rente nu rond de 2 procent, maar je betaalt geen afsluitkosten. Je moet wel wat papierwerk doen, maar die moeite betaalt zich snel terug.

De kosten kunnen vaak nog met 30 procent verlaagd worden met diverse subsidies. Het zou goed zijn als Van der Heiden daar nog eens op ingaat.

Frank Steenkamp, Leiden

Studieschuld (1)

In de Brief van de dag van vrijdag 1 april (Opinie & Debat) stelt Philippe Creijghton voor om studenten in één keer hun studie te laten aflossen tegen een forse korting. Hij verwijst hierbij naar de jaren tachtig. Ik heb destijds mijn lening met korting kunnen afbetalen, maar had daarvoor wel een lening van mijn zus nodig.

Ook nu zullen alleen studenten met financiële steun van familie of kennissen dit in één keer kunnen afbetalen. Hier gaan we de kansenongelijkheid niet mee verkleinen. Juist studenten met een financieel draagkrachtige familie kunnen zo van de korting profiteren.

Mariëtte Bentvelsen, Utrecht

Studieschuld (2)

Ik ben een van die studenten die eind jaren tachtig hun studieschuld met fikse korting hebben afgelost, maar heb daar een andere herinnering aan. Tot 1986 hadden thuiswonende ­studenten recht op dubbele kinder­bijslag, uitwonende studenten op driedubbele kinderbijslag.

Kinderen van minder draagkrachtige ouders, zoals ik, konden in plaats daarvan de meest riante studietoelage ooit aanvragen, voor een groot deel beurs, voor een klein deel renteloze lening.

Het aanbod vervroegd af te lossen werd niet gedaan omdat wij zielig waren, dat waren we allerminst, maar omdat de overheid geld nodig had, en geld lenen op de kapitaalmarkt door de hoge rentestand duur was.

Pieter Markus, Geldrop

Verwarming (1)

Afgelopen donderdagmiddag, winkelend in het winkelcentrum BovenIJ in Amsterdam, viel het mij op dat van praktisch alle winkels de deuren wagenwijd open stonden. Buiten regende het en de temperatuur was rond het vriespunt. Er waren weinig mensen op straat en binnen in de winkels was het stil. Wel hoorde je overal de verwarming bij de deuropening volop warme lucht blazen.

Nu onze overheid iedereen oproept om thuis de thermostaat een paar ­graden lager te zetten, lijkt mij deze energieverspilling van de winkeliers ook wel een punt van aandacht. ­Kunnen die bedrijven niet verplicht worden de deuren te sluiten?

René de Groot, Amsterdam

Verwarming (2)

Met Minister Jetten voorop worden we opgeroepen zuinig te zijn met energie. Prima oproep. Ondertussen schuilt half Nederland op verwarmde terrassen. Hoogste tijd om die verwarmingen uit te zetten waardoor we echte solidariteit tonen met het Oekraïense volk.

Theo de Bruyn, Breda

Peuk

Keith Richards was zaterdag onze gids in het Magazine. Roken en drinken doet de oude rocker op zijn leeftijd niet meer, staat in het intro van het artikel. Grappig is dat hij, op de foto op pagina 39, vrolijk met een peuk in zijn hand staat.

Harry van Halem, Utrecht

Team, team en team

Dat de overheid niet erg voortvarend optreedt met het opsporen van de bezittingen van de Russische oligarchen viel te verwachten. Crisismanagement is immers niet de sterkste kant gebleken van Den Haag.

Hoogste tijd daarom voor een SMT, een Sanctie Management Team, analoog aan de Amerikaanse Klepto Task Force; verder een DMT (Defensie MT) en een VMT (Vluchteling MT). Dan kunnen de ministers rustig verder regeren.

Kees Halma, Leiden

Coördinator

Minister Hoekstra belooft een nationale sanctie-coördinator. Zou deze nationale ­coördinator niet Mark Rutte kunnen zijn? Het coördineren van de verschillende ministers is zijn taak als premier.

En ja, dan hebben we ook een coördinator met enige doorzettingsmacht. Of zie ik dat nu fout?

G. Dijkstra, Leiden