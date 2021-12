Denk niet dat vrouwen veel meer uren gaan werken als opvang (bijna) gratis is

Het gehak op het nieuwe kabinet begon meteen. Je zou denken dat gepaste waardering voor de bereidheid om midden in deze ongekende crisistijd de klus te klaren toch wel het minste is. Maar nee. Het gros van de commentatoren wist niks beters te verzinnen dan Rutte IV vooral níet het voordeel van de twijfel te gunnen. (Speciaal de obsessie met de premier neemt onderhand groteske vormen aan. Sommige mijner vakgenoten, ook bij deze krant, zouden vrees ik op slag zonder stof zitten mocht hij bij wijze van spreken morgen onder de tram geraken.)

Maar één maatregel uit het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord zal wellicht zelfs de verbetenste tegenstanders bekoren: het plan om de komende jaren ‘een fundamentele herziening van de kinderopvangtoeslag’ door te voeren. ‘Ouders betalen alleen nog een kleine eigen bijdrage’, schrijven de beoogde regeringspartijen. Verderop: ‘Op basis van de praktijkervaringen en gedragseffecten bezien we de ambitie om het vergoedingspercentage op te hogen naar 100 procent.’

Beroerd geformuleerd, geweldig voornemen. Een zoete overwinning ook voor iedereen die er (net als ik) al jaren voor pleit om kinderopvang niet langer te beschouwen als privébekommernis maar als nutsvoorziening – net zo vanzelfsprekend en net zo toegankelijk als het basisonderwijs. Dat ideaal is overigens nog lang niet in zicht, al was het maar omdat kinderen van niet-werkende ouders er in deze plannen geen recht op hebben. Maar alles beter dan zoals het nu gaat.

Ongetwijfeld verwacht menigeen dat dit tevens het einde zal inluiden van de oer-Hollandse deeltijdcultuur – het treurige feit dat vrouwen hun arbeidzame leven in Nederland veel minder serieus nemen dan in vergelijkbare buitenlanden. Je hoort immers nogal eens beweren dat gebrekkige kinderopvang daarvoor de belangrijkste reden is. Zeker slachtofferfeministen (u kent ze wel, mijn zusters die voor elk taai verschijnsel verwijzen naar geheimzinnige structuren die ons het leven zuur zouden maken) mogen graag naar dit argument grijpen.

Wie daartegen inbrengt dat moeders met jonge kinderen er nu dikwijls bij het volle verstand voor kiezen om grotendeels thuis te zitten – zelfs als het bedrag voor de kinderopvang geen punt is, zelfs ze volkomen gezond van lijf en leden en prima opgeleid zijn – krijgt strijk en zet het verwijt een structureel probleem te ‘individualiseren’. Met andere woorden: maak kinderopvang gratis, en voortaan zullen jonge moeders het heel normaal vinden om de eigen boterham te verdienen.

Je zou bijna zeggen, lag de kwestie maar zo simpel. Een culturele norm met zulke oude papieren schaf je niet op een achternamiddag af. Lees de Emancipatiemonitor, die al decennia trouwhartig bijhoudt hoe het volk grosso modo denkt over de vrouwenzaak. Uit de editie van 2020 bleek voor de zoveelste keer dat er nauwelijks verband bestaat tussen het vooruitzicht op betere kinderopvang en de bereidheid van moeders met jonge kinderen om de huisdeur vaker achter zich dicht te trekken. Slechts 10 procent van hen zou ‘weer of meer uur willen werken als ze goede of goedkope kinderopvang kunnen krijgen’.

Ook uit een recentere steekproef onder jonge ouders (m/v) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bleek dat slechts 10 procent van hen overweegt meer te gaan werken als de kosten voor de kinderopvang lager of de voorwaarden soepeler zouden zijn.

Iets zonniger waren de uitkomsten van de enquête die actualiteitenprogramma EenVandaag begin deze maand hield, na het uitlekken van de kabinetsplannen. Sowieso vond 72 procent van de ondervraagde jonge ouders (m/v) uit het opiniepanel het een ‘goede zaak’ als kinderopvang gratis zou zijn. Toch zouden slechts vier op de tien hun enthousiasme daadwerkelijk omzetten in meer arbeidsuren.

Natuurlijk, het zal best een paar procent schelen als je ruimhartig investeert in gratis crèches en idem buitenschoolse opvang. Net zoals het afschaffen van die nog altijd onwaarschijnlijk korte schooldagen voor alle betrokkenen een zegen zou zijn. Maar verder? Voorlopig durf ik er nog geen flesje wijn op te zetten.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft elke vrijdag een wisselcolumn met Asha ten Broeke.