Denk na over angstaanjagende taal

Brief van de dag

Een groeiend aandeel mensen kampt met psychische klachten. Me dunkt een uitnodiging tot reflectie op de samenleving die we zijn geworden. Inclusief de journalistiek. Die zegt objectief verslag te doen van het nieuws. Maar bijkans elke kop en artikel voedt dagelijks de onzekerheid. Ook de Volkskrant is meester in het uitdiepen van de angst middels cliffhanger als dat op korte termijn ‘geen oplossing’ is te verwachten, waarbij een gasprijs die naar een recordhoogte stijgt grote koppen krijgt en een dalende gasprijs eerder een bijschrift wordt. Een cursus geweldloos communiceren helpt misschien tegen woordkeuzen waarin noodklokken klinken en over alles strijd is. Bijna dagelijks vraag ik mij af of het heilzaam is artikelen te lezen die de indruk wekken dat elke hoop op verbetering ijdel is.

Koen Eising, Zeist

Cadeaus

Sandra van Aalten denkt dat kinderen op school hun cadeaus gaan vergelijken en niet begrijpen dat Sinterklaas de één dure cadeaus geeft en de ander goedkope. Ik stond jarenlang als juf voor de onderbouw en zie nog dat meisje van 7 jaar, dat stralend van blijdschap vertelde dat ze viltstiften had gekregen. De oudere kinderen zien de verschillen wel, maar die kun je uitleggen waarom dat zo is. Zij geloven niet meer in de Sint.



Gerke van Egmond, Warmond

Cadeaus (2)

Bij geen enkel liedje of verhaal over de Sint wordt gesproken over de prijs of het formaat van geschenken. Alleen over wél of niét een geschenk. Dus ga er nu niet een discriminerend ‘vinkjes’-verhaal omheen verzinnen.

Er zijn altijd arme en rijke kinderen geweest, maar lief wordt beloond met geschenk(en) en stout met de roe. Hoe groot dat geschenk is en of dat een classificatie inhoudt, maakt voor kinderen pas uit als ze daarop worden gewezen door discriminerende ouderen. Laat kinderen gewoon blij zijn met wat ze krijgen.

Ad Seelt, Lexmond

Ambassadeur

Voor mij is Daley Blind dé profvoetbaltopper van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Zelf ervaring hebbend met een ICD (Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator) heb ik de grootste bewondering voor Daley Blind. Met zijn ICD scoorde hij roemrijk in het doel van de VS.

Voor alle ervaringsdeskundigen met een pacemaker of ICD is hij een hartverwarmend voorbeeld dat met dit apparaatje tegen hartritmestoornissen zelfs op topniveau kan worden gevoetbald. Daley manifesteert zich hiermee als een groots ambassadeur voor de Hartstichting.



Bert Luijendijk, Krimpen aan den IJssel

Droom

Bij het verslag van de overtuigende overwinning van Engeland op Senegal op het WK in Qatar lees ik dat voor de Engelsen de woorden van The Sex Pistols gelden: ‘England’s dreaming.’ Hopelijk citeren ze alleen die twee woorden. De volledige zin luidt: ‘There is no future in England’s dreaming.’



Frank Laan, Amsterdam

Olifant

Vergrijzing is de olifant in de kamer, schrijven Daan Bos en Joram van Velzen. Wordt het niet eens tijd voor een rubriekje ‘Opa vertelt’, waarin de studenten eens een inkijkje krijgen in de jeugd van de 70-plussers?

Maar daar willen ze zich niet in inleven, een tochtige kamer was vroeger veel beter te verdragen dan nu. Zonder auto werd er niet veel fossiel verstookt en dikke truien waren in de winter een gewone dracht. Het dubbelglas was nog niet uitgevonden en de meeste kamerbewoners mochten bij de hospita maar eenmaal per week douchen.

Bovendien: wat willen ze eigenlijk? Dat zie ik nergens. Wat wordt er van de olifant benoemen verwacht? Ik hoor eerlijk gezegd alleen maar berichten dat ouderen geen zorg meer zullen krijgen, nu net nog dat een gebroken heup niet meer wordt geopereerd, en zo hoort kennelijk iedereen alleen wat hem/haar et cetera het best uitkomt.

Janneke Willekes, Kapelle

Fietsen

Opvallend en mooi de ruime aandacht met drie pagina’s voor het fietsen in Nederland, een uitdaging die ik op andere wijze al drie keer deed. Langs 396 treinstations, een verbindende route zonder ook maar één keer wegen te hebben gekruist (2018), een tocht via de drie provinciënpunten, inclusief twee provinciënpunten en de grenspunten met Duitsland en België (in coronamaand december 2020) en een tocht die ik als een spiraal had opgezet eindigend in mijn woonplaats Nijmegen, afgelopen juni.

Uitdagend, bloemrijk, verfrissend voor lichaam en geest, bespiegelend op het mooie en lelijke van Nederland, en allerminst doelloos.

Jan van Well, Nijmegen