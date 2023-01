Denk bij vluchtelingen niet alleen aan aantallen en abstracties, maar ook aan de kleine Alan

Denkt u nog wel eens aan Alan Kurdi? Zo af en toe kijk ik naar de iconische foto uit 2015. Zijn aangespoelde lijfje, de beentjes netjes recht naast elkaar, bruine schoenen en een rood shirt, de armpjes langs het lijf. De 2-jarige Alan ligt daar op het strand van Bodrum zoals een kind slapen kan, vol overgave, vol van vertrouwen dat hem niets vervelends zal overkomen terwijl hij zich begeeft in een land van dromen.

Alan werd in Syrië geboren, vlak nadat wij de eerste verjaardag van mijn zoon, Nathan, hadden gevierd. Wanneer ik naar mijn slapende kind kijk voel ik de wereldomspannende taak, en de onmogelijkheid, hem te beschermen. Te behoeden. Maar het hoofd van Alan op de foto rust niet op een zacht kussen. Zijn gezicht ligt in de branding, zijn kruin wijst richting de open zee, en richting de plek waar hij in een rubberboot naar op weg ging maar die hij nooit bereiken zou.

OVER DE AUTEUR Aisha Dutrieux is rechter en schrijver. Dutrieux is in januari gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie. Deze gastcolumn is op persoonlijke titel geschreven.

Mijn zoon is inmiddels 10 jaar oud. Het is niet zijn verdienste dat hij in relatieve rijkdom opgroeit, dat hij naar school kan, dat hier geen oorlog is. De plaats waar zijn wieg stond bepaalde dat hij in een gespreid bedje terecht kwam. Niet meer en niet minder. De plaats waar Alans wieg stond bepaalde dat hij moest vluchten, dat hij, een peuter nog maar, stierf in open water, aanspoelde op een Turks strand dat wij West-Europeanen beschouwen als vakantiebestemming.

In 2021 werd er in Scheveningen een monument onthuld. Zevenduizend herdenkingsborden, in het zand gestoken. Symbool voor de migranten die stierven aan de Europese grenzen. Op de borden staan handgeschreven namen, of: ‘meisje, Senegal, zes jaar’. Of enkel: ‘naam onbekend’.

Het NOS Journaal toonde beelden van de ‘geboorte’ van het monument. Een vrouw riep, terwijl zij de borden in het zand stak, haar stem rauw van emotie: ‘Elk plankje is een méns, gewoon, zoals wij.’ Twee peuters, blonde haren in staartjes, keken toe. Een andere vrouw zei: ‘Als je hoort over hoeveel mensen geen huizen kunnen krijgen en dat het allemaal te duur wordt. En dan de vluchtelingen, die krijgen allemaal wel gelijk een woning en wij Nederlanders niet.’

Het is een cliché dat mensen elders, die niets hebben, die niet weten of ze morgen te eten zullen hebben, onverwachte gasten aan hun tafel verwelkomen. Het is een cliché dat wij Hollanders pruttelen dat we te weinig aardappelen hebben, wanneer iemand onverwachts blijft hangen, hint op een bordje mee-eten. Zou er een kern van waarheid in kunnen schuilen?

Genode gasten: gastarbeiders, expats, kennismigranten – ja graag, wees welkom. Zij die niet zijn uitgenodigd: asielzoekers, statushouders – mwah. Oké, vooruit, zolang je de taal leert, je eigen broek ophoudt, maar geen banen inpikt. Zolang je niet voor overlast zorgt, niet op straat gaat rondhangen, maar ook geen woningen inpikt.

Stellen we ons nog af en toe de vraag: wat maakt dat het ónze woningen zijn, ónze banen? Zelf vinden we het immers doodnormaal om naar een ander land te vertrekken, met ons paspoort zijn we overal welkom, en een baan te accepteren, een woning als de onze te beschouwen. Niemand die spreekt van inpikken. Niemand die eist dat je de taal leert.

Voor Oekraïners lijken we een uitzondering te willen maken. Sommige media duidden dit fenomeen al snel als logisch: Oekraïners lijken immers op ons. Maar wie worden hier bedoeld met ‘ons’? Nederlanders zijn er immers in alle soorten en maten. Net als Oekraïners. Bovendien, als mensen in nood zijn, zou het er dan werkelijk toe doen hoe ze eruitzien?

Het afgelopen jaar zag ik beelden van demonstraties in Tubbergen, spandoeken met racistische leuzen. Mensen die slapen in de buitenlucht in Ter Apel. Een baby die sterft in een sporthal. Ja, misschien doet het er inderdaad toe hoe ze eruitzien. Hoe wreed ook. En met elke dag die verstrijkt, zonder voldoende mogelijkheden om in de dagelijkse hygiëne te voorzien en met een gebrek aan medische zorg, zien ze er steeds minder uit als mensen zoals wij. Mensen wier lot wij ons aantrekken.

Ik vraag u dan ook dit: wanneer het gaat over vluchtelingen, denk niet aan de beelden van mensen zoals ze op het journaal getoond worden, vies en moe van de reis, of opeengepakt in gymzalen en evenementenhallen. Denk niet in grote aantallen en abstracties, zodat het makkelijker is om je ervan af te sluiten. Denk aan de kleine Alan. En aan het feit dat hij niet het geluk had dat zijn wieg in Nederland stond. En dat hij daar helemaal níéts aan kon doen.