Democratie = dynamiek. Soms in zo heftige mate dat zij net zo moeilijk te berijden is als een rodeostier

Democratie is een systeem dat open staat voor iedereen en hypergevoelig is voor het humeur van de samenleving. Die toegankelijkheid en responsiviteit zijn haar kracht, maar ze kunnen ook ontregelend en zelfs gevaarlijk zijn.

Zeker in tijden van populisme en polarisatie, wanneer landen splijten, parlementen versplinteren, gevestigde partijen verschrompelen, nieuwe bewegingen opkomen en ondergaan, de flanken het midden aanvreten, meerderheden steeds lastiger te vinden zijn en avonturiers zich aandienen in de mantel van sterke man.

Ja, democratie = dynamiek. Soms in zo’n heftige mate dat zij net zo moeilijk te berijden is als een rodeostier.

Over de auteur Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.

Het is de prijs van de openheid, iedereen kan zich laten gelden en de massa bewerken, meer dan ooit zelfs met de komst van de sociale media. Autocraten gruwen daarvan. Ze willen controle. Het eerste wat ze doen na hun aantreden is van een open een gesloten systeem maken. Ze sleutelen aan kieswetten om de keuzevrijheid te beknotten. Democratische politici daarentegen moeten zien te dealen met de openheid. Sommigen zullen haar op moeilijke dagen vervloeken, maar een democratie zal open zijn of niet zijn.

Maar wat doe je als er ineens op de openbare democratische weg spookrijders verschijnen? Dat was de vraag waarvoor de Republikeinen in Amerika zich gesteld zagen toen Donald Trump iedereen verraste door via hun partij het presidentschap te bemachtigen. Een narcistische vastgoedmagnaat annex televisiester. Hij wist niks af van regeren, had nooit zoiets gedaan, zegt de Republikein Paul Ryan in een interview met The New York Times.

Ryan was de running mate van Mitt Romney in de presidentsverkiezingen van 2012. Toen Trump de verkiezingen van 2016 won, was Ryan voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Een traditionele liberaal en fiscale conservatief, die gelooft in de vrije markt, lage belastingen en een kleine, zuinige overheid. Kundig maar saai. Ik sloeg aan op zijn relaas, omdat het laat zien hoe de gevestigde politiek met de moed der wanhoop probeert overeind te blijven als de open democratie een monster baart en de vijand van zichzelf lijkt te worden.

De politiek is volgens Ryan theater geworden. Veel politici proberen niet meer te overtuigen met ideeën, maar zijn uit op spektakel. De succesvolste politici in zijn eigen Republikeinse partij zijn momenteel degenen die voorop gaan in de cultuuroorlog, met identiteitspolitiek als wapen. Maar identiteitspolitiek zaait per definitie verdeeldheid, zet mensen tegen elkaar op, vindt Ryan. ‘Als je het kiezersvolk zo kan verdelen dat je 50 plus 1 procent van de stemmen krijgt, win je de verkiezingen, maar de andere 49 procent haat jou, en dat is niet hoe ik denk dat democratieën zullen overleven in de 21ste eeuw.’

Trump was de culture warrior bij uitstek, nul procent politieke ervaring, honderd procent drama, maximale geldingsdrang, minimale zelfbeheersing. Na zijn beëdiging als president begon hij meteen vol gas tegen het verkeer in te rijden. Ryan als voorzitter van het Huis en Mitch McConnell als Republikeinse leider in de Senaat brachten overdrachtelijke vangrails en wegwijzers aan.

Ryan: ‘De auto zou krassen oplopen aan de zijkanten, maar we zouden het land in de goede richting sturen.’ Het werkte niet. Ryan stond machteloos: ‘Hij was de president! Het is niet zo dat je zomaar een president uit zijn kantoor kan verwijderen.’ Na twee jaar hield Ryan het voor gezien.

Het waren ten slotte de kiezers die er in 2020 een eind aan maakten. De open democratie die Trump eerder het presidentschap had opgeleverd, nam hem dit weer af. Reden voor Trump om de aanval te openen op het systeem zelf door in de beste autocratische tradities te proberen de kiezersuitspraak ongedaan te maken en te vervalsen (belletje aan een verkiezingsfunctionaris: vind 11.780 stemmen).

Dat mislukte. De Amerikaanse democratie staat nog overeind, maar blijft in de gevarenzone verkeren zolang Trump zich roert en doorgaat met te proberen de straat te mobiliseren tegen de democratische orde, zoals dit weekend weer.

De politiek in een open democratie is in veel landen een soort bull riding geworden, weten ook Macron en Rutte. Toch is de oplossing niet minder openheid, maar méér; niet minder democratie, maar méér. Dus niet proberen de vele ongedurige en opstandige kiezers te isoleren maar goed naar ze luisteren en hun problemen serieus nemen.