Delen in de pijn van de nakomelingen van tot slaaf gemaakten is wel het minste wat we van onszelf kunnen vragen

Begin dit jaar werd ik gevraagd op artistieke wijze te reageren op schilderijen van Nederlandse kunstenaars uit de 18de eeuw waarin tot slaaf gemaakte zwarte mensen werden afgebeeld. Het project was ontstaan naar aanleiding van het boek van historicus Barbara Henkes, Sporen van het slavernijverleden in Groningen, en in samenwerking met het Groninger Museum en andere musea en instellingen in het noorden van het land.

Voor het eerst in de geschiedenis zou er ruime aandacht worden besteed aan een hoofdstuk uit ons gezamenlijk verleden dat voorheen tot de marginaliteit was veroordeeld, genegeerd, alsof het nooit had plaatsgevonden. Deze inspanning vloeide voort uit een recente landelijke ontwikkeling om een brede en grotere bewustwording te creëren onder de Nederlandse bevolking over het slavernijverleden, met als doel lessen daaruit te trekken in onze omgang met elkaar in het heden en in de toekomst.

Geschiedenis leeft voort, waarschuwde de Amerikaanse schrijver William Faulkner ons, het is niet eens verleden. Als dat zo is, als de geschiedenis nog steeds voortleeft, dan is de noodzaak groter om te erkennen dat de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten vandaag de dag zichtbaar en onzichtbaar met de erfenis van de slavernij worstelen. Delen in hun pijn en hun verleden, om op die manier deze dragelijk te maken, is het minste wat we aan onszelf kunnen vragen.

Dieper en structureel inzicht

Het recent erkennen door een van de grootste financiële instellingen van het land,

ABN Amro, van haar aandeel in dat verleden is een juist gebaar, maar het vergt veel meer van ons. Het vergt een bredere aanpak aan de kant van de overheid, het vergt van ons allemaal om een dieper en structureel inzicht te krijgen in de werking van slavernij op het heden, het vergt het besef dat we er niet kunnen komen zonder elkaar.

Als een zwarte man geboren in een land dat gesticht werd door tot slaaf gemaakte mensen, Liberia, uit een continent waaruit miljoenen werden geplukt en tot eigendom gemaakt van anderen, zag ik dit project als een voortzetting van wat ik voorheen had gedaan. Mijn eerste roman, Het land van de vaders, ging over het ontstaan van Liberia, de eerste Afrikaanse republiek, van tot slaaf gemaakten. Maar het project was voor mij bovenal een manier om op bescheiden wijze mijn bijdrage te leveren, iets wat ieder op zijn of haar eigen manier moet doen. Ik poogde een stem te geven aan de stemlozen; een gezicht aan de tot zwijgen gedwongen mensen die op de schilderijen figureerden. Ik wilde ze het middelpunt van aandacht maken, ze de hoofdpersonages van de schilderijen maken, hun verhalen met de wereld delen, hun gedachten vormgeven.

Troosteloosheid

Ik vraag me steeds af wat een man of een vrouw dacht, iemand gezegend met verstand en in veel opzichten bekwamer dan degene die beweerde zijn eigenaar te zijn. Wat voelde hij als hij gedwongen werd in zo’n schilderij te figureren: woede, verbazing, frustraties, wanhoop, ongeduld? Dit is de geschiedenis van slavernij, de geschiedenis van onuitgesproken gedachten en gevoelens. Wat maakte het dat deze mensen standhielden te midden van die troostloosheid?

Het was uiteindelijk het besef dat er ooit een eind zou komen aan de akelige toestand. Het is de hoop die tot revoluties heeft geleid, die tot opstanden heeft uitgemond in een poging vrij te zijn. De naweeën van die revoluties en opstanden, van die hoop en dromen, weerklinken nog steeds in het heden.

In onze benadering van het slavernijverleden moeten we dit begrijpen: dat de poging van de tot slaaf gemaakten om een einde te maken aan hun toestand niet losstaat van de worstelingen van hun nakomelingen om te ontsnappen aan de erfenis van dat verleden.

Dat besef, denk ik, leidt tot meer begrip, tot meer inzichten. Het dwingt ons in actie te komen, omdat we tot elkaar veroordeeld zijn, onze toekomst met elkaar verbonden. We kunnen niet zonder elkaar. We bestaan dankzij elkaar.

Vamba Sherif is schrijver. Hij vervangt deze week Asha ten Broeke.