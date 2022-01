Deksels! Brave burger Anton Dingeman vertrekt echt

Anton Dingeman is nauwelijks iemand. En ‘deksels!’, zoals hij zelf zou zeggen, nu zoveel mensen hun ego als de maat der dingen zien, is dat toch wel een prestatie van formaat.

Zes dagen per week is hij te vinden in een stripje op pagina twee van Trouw: Anton Dingeman, gemeenteambtenaar en getuige van de actualiteit. Kalend, voorzien van een brilletje plus een ietwat onbeheerste motoriek. Dingeman is een tevreden man, legt graag dingen uit (‘Je mag niet met een tractor door een deur rijden’) en beleeft soms een kleine woedeaanval, die hij dan onderdrukt. Dingeman kent de tweestrijd van wie probeert een goed mens te zijn.

‘Net als de Trouw-lezer’, zeg ik tegen zijn tekenaar Pieter Geenen, die trouwens opvallend op Dingeman lijkt, vooral in zijn manier van bewegen.

Pieter Geenen: ‘Ik wou het niet zeggen’

Toen de Nobelprijs voor de Vrede werd uitgereikt zagen we bij Dingeman hoe het Nobelcomité ‘de Brave Burger’ wilde eren, ‘die nooit een oorlog begint, geen buschauffeurs in elkaar trapt, die niemand dood wenst op internet en altijd vriendelijk groet!’ A. Dingeman, the Netherlands, was kandidaat. Uiteraard miste hij de prijs: net op de wc toen Stockholm belde. Typisch Dingeman, die nooit beroemd zal worden.

Dat is nu juist de troost, zeker in een tijd waarin de mensen die het luidste klagen, of onbeschaamd tot haatdragend op de voorgrond treden, steeds weer aandacht trekken. Dingeman spreekt namens de goedwillende stille meerderheid. En zet alle ronkende woorden, botte daden en luidruchtigheid goedmoedig voor gek.

Vlak voor de kerstvakantie berichtten Trouw-redacteuren via twitter onverwacht dat Pieter Geenen ermee ophoudt. Ook hier thuis kwam het nieuws met Dingeman-achtig drama aan (onbeheerste motoriek, omvallend theekopje, een poes die vlucht). Ik vroeg dus terstond belet.

‘Ophouden kan natuurlijk volstrekt niet’, mopper ik bij Pieter Geenen thuis op het Amsterdamse KNSM-eiland, waar hij met zijn vrouw Anke woont. Ze zijn al samen sinds de middelbare school in Eindhoven. Heel Dingeman.

Hij wil in mei toch echt met pensioen, zegt Geenen. Dat het nu al bekend werd was een ongelukje. Het is verteld tijdens de digitale kerstborrel van de Trouw-redactie, ‘het was de bedoeling dat het nog even intern bleef, maar ja.’ Dat was buiten de fans gerekend.

Ik vraag wat hij, in godsnaam, voor leukers weet te doen. Wandelen, zegt Pieter Geenen onaangedaan. Droogjes: ‘Het wereldraadsel oplossen.’ Anke is al met pensioen en help, ze lopen reeds het Pieterpad: mijn pleidooi toch aan te blijven lijkt zinloos.

Al dertien jaar tekent Geenen dagelijks een Dingeman. Zes dagen per week de kranten doorploegen, de druk van iets leuks moeten bedenken en dan met inkt en ecoline in de weer – hij doet nog alles met de hand. Wanneer is Dingeman gelukt? ‘Als de humor goed is, met leuke plaatjes.’

Na de kunstacademie in Den Bosch belandde hij in een kraakpand in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, maar hij vond ‘die hele harde strijd’ van krakers destijds belachelijk. En hij verbaast zich nog steeds, nu over ‘het uitvergroten van vaak minieme verschillen, waarbij het zo hoog op kan lopen dat mensen zelfs hun baan kunnen verliezen’. Wie veel talent voor nuchterheid heeft kán dat allemaal niet.

‘Elke dag zeggen dat Trump niet deugt: zó saai, ik heb daar bijna niets aan gedaan.’ Verontwaardiging noemt hij ‘niet mijn stiel’. Behalve die avond dat zijn strip al was ingeleverd en Peter R. de Vries werd vermoord. Pieter Geenen maakte snel een nieuwe, met in de eerste drie plaatjes, tegen de achtergrond van een stad, steeds een paar benen op de grond, het slachtoffer verder buiten beeld: ‘Redouan B.’ ‘Derk Wiersum’ ‘Peter R. de Vries’. In het vierde plaatje huilen de mensen terwijl achter huizen een duivels monster opdoemt. Een dreun van een strip.

Een wereld zonder Dingemannen is een grimmige wereld. Hoe lukt het Pieter Geenen zelf om opgewekt te blijven? ‘Met discipline, eerlijk gezegd. Je moet ’s morgens wel opstaan en er wat van willen maken. Zorgen dat je niet te lang aan het somberen bent.’

Er zijn ook zoveel manieren om te leven, zegt hij, ‘en het belangrijkste in de wereld staat buiten politiek, het nieuws of al die dingen: dat ben jij met je omgeving.’

En vanuit die omgeving aandacht geven aan wat ertoe doet. Dat is dus iets anders dan onverschilligheid.