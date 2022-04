Deed de Volkskrant (onbedoeld) mee aan de hetze tegen Sigrid Kaag?

Lezers schrijven ombudsman Jeroen Trommelen dat de Volkskrant met de recente berichtgeving over D66 meedoet aan een heksenjacht op partijleider Sigrid Kaag.

‘Wilders noemde haar een heks en twitterde haar beeltenis vliegend op een bezemsteel door de Tweede Kamer. Het hele jaar daarna fakkelde De Telegraaf en andere rechtse media haar zo’n beetje wekelijks af. Maar nu is de heksenjacht onder aanvoering van met name de Volkskrant pas goed begonnen.’ Aldus een brief aan de Ombudsman naar aanleiding van de affaire die op zaterdag 16 april door de krant werd onthuld, en binnen een week zou leiden tot het roemloze vertrek uit D66 van lobbyist en partijstrateeg Frans van Drimmelen. Die had een medewerker van D66 gestalkt, bedreigd en gechanteerd nadat zij haar relatie met hem had beëindigd. En hij was daar tot dusver steeds mee weggekomen.

Dankzij de Volkskrant, en gesteund door een groeiend aantal (voormalig) D66-leden die al jaren gefrustreerd zijn over de affaire, werd onrecht hersteld dat de partij zes jaar had laten etteren. Waar veel lezers zich echter aan stoorden, is dat dit niet werd behandeld als de affaire Van Drimmelen, maar als de affaire Kaag. Terwijl zij er nu juist relatief weinig mee te maken had. Zij dwong twee jaar geleden het partijbestuur zelfs om de zaak nu eindelijk eens fatsoenlijk te laten onderzoeken.

‘Maar wie wordt aan de schandpaal genageld? Niet Van Drimmelen, niet het bestuur van D66, maar Sigrid Kaag. Niet de man, maar de vrouw’, schreef een lezer die net als anderen nadrukkelijk liet weten geen stemmer op, noch lid van D66 te zijn. Een ander maakte een vergelijking met sportverslaggeving, waarin ook in de Volkskrant enige ruimte is voor chauvinisme. ‘Een ondertoon van welwillendheid naar de eigen club; kritisch op onderdelen, maar met een positieve insteek.’ Zo niet bij een partij die best veel lijkt op de Volkskrant: ‘Degelijk, genuanceerd met een beetje linksig profiel. Het verslag over de zaak was echter extra kritisch. Geen mildheid, geen begrip dat iemand zich kan vergissen, fouten kan maken, spijt betuigen. Sigrid Kaag is niet een beetje ‘van ons’, maar de vijand die verslagen moet worden. Maar als we zelfs onze geestverwanten kapot maken, wie gaat ons dan regeren?’

Want zeg nu eerlijk, Ombudsman, schreven weer anderen: was de krant eerder ook zo kritisch over haar eigen, interne #MeToo-affaire of over het gedwongen vertrek wegens seksuele intimidatie van een topman van uitgever DPG? (Mijn antwoord: nee.) Of over de vrijwel dagelijkse ‘antidemocratische en racistische statements van politici die je vooral niet hard moet aanpakken omdat je dan de achterban beledigt?’

De vinger op de zere plek

Ik citeer extra ruimhartig uit deze brieven omdat ze de vinger leggen op een zere plek. Soms wordt de krant volstrekt anders gelezen dan de redactie voor ogen had, en dat is volgens mij vooral een probleem voor de redactie. Want er kwamen weliswaar lovende reacties over de verslaggeving, maar ook die betroffen vaak een finale veroordeling van Kaag. De krant had dat oordeel niet, benadrukken de betrokken Haagse verslaggevers en hoofdredactie desgevraagd. In geen enkel redactioneel artikel of commentaar werd het vertrek van Kaag geëist. Zij werd ook niet verantwoordelijk gesteld voor wat in 2016 is gebeurd. Wel voor de afhandeling van de affaire sinds ze daar als partijleider bij betrokken was.

Wat de krant onthulde, was dat een jaar geleden, één dag voor de verkiezingen, een vertrouwelijke bijlage werd toegevoegd aan een openbaar rapport waardoor de misdragingen van Van Drimmelen opnieuw werden toegedekt. Dat gebeurde onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur, maar wat wist Kaag daarvan? Waarom gaf ze niet thuis toen het slachtoffer haar smeekte te helpen terwijl ze eerder zei dat iedereen zich bij haar zou kunnen melden? Die vragen waren relevant. Door ze dagenlang onbeantwoord te laten, haalde de partijleider het licht van de schijnwerper naar zich toe. Dat was haar eigen verantwoordelijkheid.

Dus kan ik wel begrijpen dat lezers de indruk kregen dat het om Kaag te doen was, terecht of niet. In de eerste zaterdagpublicatie in de Volkskrant lag de focus volledig op de partijcultuur en de verzwegen ‘bijlage die D66 liever voor zichzelf hield’. Toch eindigt het korte stuk op de voorpagina waarin die productie wordt samengevat met het citaat: ‘Sigrid Kaag lijkt dit in de doofpot te willen stoppen.’ Op dinsdag twitteren de twee Haagse verslaggevers een foto van zichzelf vanaf Schiphol, waar de minister van Financiën het vliegtuig had genomen naar een IMF-bijeenkomst in Washington: ‘Kaag zwijgt al negen dagen. Ook vandaag wilde ze ons niet te woord staan.’ De kop boven het redactionele commentaar op woensdag: ‘Kaag laadt de verdenking op zich dat het belang van de partij het zwaarst weegt.’

En wie op vrijdag de krant uit de bus haalt om te lezen over de langverwachte persconferentie met Kaag en partijvoorzitter Everhardt, vindt geen feitelijk verslag van die bijeenkomst maar een analyse waarin Kaag zelf nauwelijks aan het woord komt. Op zaterdag volgt de Volkskrant-podcast vanaf de kamer van de hoofdredacteur met als titel: ‘Sigrid Kaag schiet opnieuw tekort als leider’.

Angst voor reputatieschade

Voor alles is een verklaring. Zo’n citaat op de voorpagina maakt nieuwsgierig en is pakkend. Met die getwitterde foto lieten de verslaggevers zien dat ze ‘op de bal zaten’, zoals ze het zelf omschrijven. Het commentaar behandelt de weigering van Kaag om in te gaan op vragen, waarmee ze inderdaad de indruk wekt bang te zijn voor reputatieschade. En het feitelijke, neutrale verslag van de persconferentie werd wel degelijk gemaakt maar alleen online gepubliceerd. De krant is zó bang om de lezers een dag later ‘oud nieuws’ te presenteren dat besloten werd om in de papieren versie vooral analyse en reacties over de bijeenkomst te geven. Ondoordacht en onterecht, is mijn mening.

En wat betreft de suggestieve titel van de podcast: die had de hoofdredacteur niet zelf bedacht. En hij zegt nu: ‘Als je alles op een rijtje zet, was het inderdaad teveel op Kaag gericht terwijl dat we dat nu juist niet wilden. Integendeel: we moeten volgens mij af van de dynamiek waarin media vanwege een incident het hoofd opeisen van een politicus, waarna alles weer als vanouds verder draait.’

Maar dat stond dus niet in de krant, helaas.