In de bibliotheek kun je ongestoord doorwerken, denkt Thomas, die nodig zijn boek moet afschrijven.

Oké, deadline niet gehaald, maar nu weet ik wél hoe ik een plee moet bouwen in het bos. Het blijft me verbazen hoe mijn wil geen enkele invloed heeft op wat ik doe.

Ik was nota bene in de bibliotheek gaan zitten, vanwege de serene rust en de hardwerkende studenten. Die laatsten vind ik fakking indrukwekkend. Bergen studieboeken, pennen, markers en opperste concentratie. Elke laptop waar ik langsliep toonde een scherm met lappen tekst of wiskundige vergelijkingen. Hebben ze gratis wifi, gaan ze zitten studéren! Misschien komt het allemaal nog goed met de wereld.

Ik ging zitten, klapte mijn laptop open in de veronderstelling dat ik loeihard aan mijn boek ging zitten tikken, toen ik dacht: Zweden. Dat is me wat zeg, Zweden. Nooit geweest, hoop natuur – daar zou ik nu willen zitten, in Zweden. In een blokhut. Hoeveel zou dat kosten, een blokhut in Zweden? Google-google-google, nou ja zeg, een blokhut in Zweden kost geen kont. En voor geen drol heb je er ook nog een stukje land omheen. Sterker nog, een stukje land zonder blokhut kost noch een kont, noch een drol. Gewoon helemaal niks. Je krijgt bijna geld toe. Zit je wel helemaal nergens, maar dat zit je algauw in Zweden.

En dan moet ik mijn eigen blokhut bouwen. Hm, YouTube: tutorial ‘build log cabin’. Hola, dat is een hoop werk zeg. Nee maar echt. Trek er maar een jaar voor uit. Moet ik in weer en wind ongelofelijk zwaar werk verrichten met allerhande apparatuur, in de wetenschap dat ik nog nooit iets met mijn handen heb gemaakt dat niet schots en scheef was en in gekreukeld plakband gewikkeld.

Nou ja, dan koop ik er wel eentje in het tuincentrum. Even kijken, Google Maps. Nou, er zit er eentje op vier uur rijden.

Naar de wc gaan wordt nog een dingetje, zonder riolering en stromend water. De kleine boodschap is geen probleem in een bos dat zich uitstrekt van de buitenwijken van Malmö tot de haven van Wladiwostok. Maar de grote, dan wil je toch een beetje afgeschermd van de slagregens en poolwinden zitten. Nou ja, gat in de grond graven, een strandhuisje eromheen en een wc-rol ernaast en klaar is Kees. Misschien een Modespecial van het magazine ernaast voor de entertainment. Wat zegt YouTube?

In plaats van dat YouTube zegt: ‘Aan het werk Van Luyn! Het boek moet vrijdag af!’, verschijnen er twintigduizend minidocumentaires over het bouwen van veilige en hygiënische sanitaire constructies. Mannen leggen nou eenmaal graag iets uit, en wanneer het bouwen van iets zich laat combineren met poep- en plasgrappen, laat geen enkele man met een baard en een hamer die kans liggen.

Er waren veel dingen waar ik niet aan gedacht had. Mijn plee moet 20 meter van mijn hut, wind- en stroomafwaarts, er moet licht zijn om de boel te kunnen vinden, en ontluchting – maar dan wel zo dat er geen beestjes kunnen binnenkomen. Het gat in de grond moet meer dan een meter diep zijn, en er moet een emmer zijn met iets om je verrichtingen toe te dekken, zogezegd. Dat kan zand zijn, zaagsel, as, of ongebluste kalk – de meningen van de bebaarde mannen verschilden daar enorm over.

Waar ze het wél over eens zijn: zorg dat je wifi hebt. Zodat je lekker tutorials kunt kijken wanneer je moet werken.