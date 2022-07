Als het zou kunnen, zou ik hier elke dag over First Dates schrijven. De echte First Dates. De Nederlandse versie is ook leuk en vertederend en alles, maar de Britse is van een ander niveau. In de aflevering van maandag struikelde je weer eens over de fantastische koppels die door de redactie van het datingprogramma bij elkaar waren gezet.

Zo was er de hevig zwetende, 61-jarige restauranteigenaar Giovanni. ‘Ik bezorg mensen graag een mooie ervaring’, vertelde hij. ‘Als je aan iedereen twee minuten besteedt, en ze zijn opgemonterd, dan heb je je werk goed gedaan. Dat is wat ik doe. Twee minuten. Behalve bij het vrijen.’ Hij pauzeerde. ‘Dan zijn het er drie.’ Gio werd gekoppeld aan de 54-jarige assistent-loodgieter June, die het al na een paar zinnen had over of ze zijn kraantje ging inspecteren. Ze lachten aan een stuk door, maar spraken ook open over hun vorige liefdes. Toen Giovanni vertelde dat zijn ex-vrouw met de kinderen naar Italië was verhuisd en hij ze nog maar eens in de vijf weken zag, welden de tranen in zijn ogen op.

Even later had de buitengewoon charmante Siona (29) een date met Liam (30). Toen ze hem vroeg wat hij deed in het dagelijks leven, aarzelde hij even. ‘Het komt erop neer dat we stierenzaad verkopen’, zei hij schuchter. Siona wilde weten bij welk gedeelte van het verkoopproces hij betrokken was. Liam boog naar haar toe. ‘Vraag je me nu of ik persoonlijk bij een stier sperma sta op te vangen?’ Ja, dat vroeg ze. Het bleek niet zo te zijn, helaas.

Hunkerende Hans schenkt zichzelf en zijn eerste date Hayriye nog even bij. Beeld RTL4

De zwoele maandag bleek een prachtige avond voor de liefde. Op RTL4 begon het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde, het programma waarin Nederlanders met een bed & breakfast in het buitenland worden gekoppeld aan een reeks vrijgezellen. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen beloofde overvloedig goeds. Met name de 54-jarige Hans sprong in het oog. Hij had een b&b in het Italiaanse Pistoia en werd door zijn niet aflatende stroom seksuele toespelingen – en het feit dat hij zich al gelijk op zijn eerste bezoeker Hayriye wilde werpen– al snel door de voice-over omgedoopt tot ‘Hunkerende Hans’. Zijn tegenpool was Aarzelende Astrid, die in Oostenrijk woonde en als eerste date Alex op bezoek kreeg. Hun ontmoeting was sensationeel ongemakkelijk en even had ik de indruk dat Alex met zijn donkere ogen, niet aflatende grijns en zachte stem misschien wel een seriemoordenaar was. Dus toen hij naar zijn auto liep om ‘een paar cadeautjes’ te halen, verwachtte ik dat hij terug zou komen met chloroform en een kettingzaag. Het bleek om een fles riesling en een blok kaas te gaan, wat in zekere zin hetzelfde is.

Alex: ‘Is lekker hè?’

Astrid: ‘Zeer zeker.’

Alex: ‘Gaan we samen lekker een keer opknabbelen.’

Astrid: ‘Ja top.’

Ja hoor, weer een voltreffer van Cupido.