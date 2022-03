De zorgvuldig gecaste lokale verkiezingskandidaten ademden in alles de gewone burger

Wie het afgelopen weekend de kranten heeft gelezen, kan het niet ontgaan zijn: landelijke partijen die op paginagrote advertenties in tergend copywritersproza met. heel. veel. punten. de kiezer opriepen tot van alles, maar vooral om te gaan stemmen. Misschien dat NOS-presentator Rob Trip om die reden, bij wijze van vilein grapje-voor-insiders, telkens hard ‘Punt!’ riep als hij een van de sprekers tijdens het debat in het neonverlichte Stadshuis in Nieuwegein tot een slot wilde dwingen. Niet dat er altijd braaf naar hem geluisterd werd, overigens.

Op de tweede dag van de gemeenteraadsverkiezingen zond de NOS live vanuit het Stadshuis in Nieuwegein twee verkiezingsprogramma’s uit. Nederland Kiest: Het Debat, met Haagse vertegenwoordigers van de grote landelijke partijen. En, aan het begin van de avond, Nederland Kiest: De Stemming, waarin twaalf lijsttrekkers van lokale partijen in gesprek gingen onder leiding van Winfried Baijens. Bijna allemaal partijen die iets met ‘leefbaar’, ‘lokaal’ of ‘belang’ – of soms zelfs al die woorden – in hun naam hebben. Je kunt het niet genoeg benadrukken.

In ‘Nederland Kiest: De Stemming’ gingen de lijsttrekkers van twaalf lokale partijen onder leiding van NOS-presentator Winfried Baijens met elkaar in gesprek. Beeld NOS

Voordat Trip de landelijke kopstukken tot de orde mocht roepen, was het de beurt aan zorgvuldig gecaste lokale verkiezingskandidaten. Die ademden in alles de gewone burger. De politieagent, de docent, de receptionist, de hippie met blauw haar: ze zaten er allemaal tussen. Gespreksleider Baijens noemde de beroepen, die ook al onder hun naam in beeld stonden, voor de zekerheid nog maar een keer. Voor het geval het de kijker was ontgaan dat dit programma ging over met de mensen met de opgestroopte mouwen, de poten in de klei, zij die niet lullen maar poetsen.

Helaas bleek het onmogelijk om met zo veel uiteenlopende onderwerpen een coherent, verdiepend gesprek te voeren. De ingebrachte onderwerpen waren vaak zo lokaal (een coffeeshop in Nieuwegein, een spoorlijn tussen Lelystad en Groningen) dat de anderen er niet of nauwelijks van op de hoogte waren. Zo kon het gebeuren dat politici soms lokale standpunten verkondigden, zonder dat iemand hen inhoudelijk van repliek diende. Wat de gemiddelde lokale kiezer hiermee opschoot, bleef onduidelijk.

Later, bij Het Debat met Rob Trip, ging het vooral over landelijk beleid, met landelijke politici. Maar niet uitsluitend: de interessantste debatronde was die met lokale lijsttrekkers die eerder op de avond ook al bij Baijens aan het woord waren geweest. Daarin geen debat, maar kritische vragen van Trip over de professionaliteit van de partijen, de interne ruzies, afsplitsers en het bereikte resultaat van partijen die mochten meebesturen. Relevante vragen die bij De Stemming beter op hun plek waren geweest en helaas maar kort werden besproken. De kijker was al snel weer overgeleverd aan het ‘gekissebis’ (Sophie Hermans’ woorden) van de landelijke politici. O, wat verlangde ik naar Trips definitieve ‘Punt!’.