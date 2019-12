De woordenbrij van Van der Sar maakte het er niet beter op

Woensdagochtend trof ik een ravage aan op mijn werk. Collega’s hingen versuft over hun ­bureau. Ajax had verloren. De knock-outfase van de Champions League was niet bereikt, Ajax moet in de tweede helft van het seizoen genoegen nemen met de Europa League. De collega’s, supporters van Ajax, zochten steun bij elkaar. Fragmenten van de wedstrijd tegen Valencia werden teruggekeken, mokkig, aangeslagen en met afschuw.

Het ging over dat ene kansje voor Hakim Ziyech, het verdedigende spel en de provocaties van Valencia en over Joël Veltman die de buitenspelval had opgeheven. Ook werd er flink gescholden op de scheidsrechter, een Franse lul die alles had verkloot.

Ik kroop weg achter mijn beeldscherm. Dit was niet het goede moment om te zeggen dat Ajax de uitschakeling volgens mij voornamelijk aan zichzelf te wijten had en dat de wedstrijd tegen Valencia een dieptepunt was in de Europese campagne van de afgelopen anderhalf jaar. Kansen waren nauwelijks gecreëerd, het spel ontbeerde diepgang en snelheid en de gangmakers, spelers die binnen afzienbare tijd voor vijftig of zestig miljoen euro naar het buitenland zullen vertrekken, naar het schijnt, lieten het totaal afweten.

De ploeg verloor zijn zelfbeheersing en gedroeg zich onvolwassen. Het was nota bene de aanvoerder, Dusan Tadic, die in de slotfase deed alsof hij een kopstoot kreeg en een tegenstander een rode kaart aannaaide – het dieptepunt van een in alle opzichten akelige voetbalwedstrijd waarin Ajax in niets leek op de speelse, avontuurlijke en doeltreffende bende die sinds 2018 iedereen voor zich had gewonnen.

Ajax stond, kortom, volgens de sportpers weer met beide benen op de grond (Trouw) en het einde van een tijdperk was bereikt nog voordat het goed en wel was begonnen (de Volkskrant). Het was allebei waar. De vraag is of Ajax zich weer kan oprichten, in Europa; of de club nog een keer met de voeten van de grond kan komen en een nieuw tijdperkje kan beginnen en in staat is om tegenstanders die nóg rijker zijn, te verslaan. De onderliggende vraag is of Ajax structureel kan aanhaken bij de Europese top, of alleen incidenteel.

Die vragen werden woensdag voorgelegd aan de algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar. Hij gaf een interview aan het Algemeen Dagblad. Het werd dezelfde dag al online gezet. Ik ging er eens goed voor zitten.

Het was een opmerkelijk verhaal. Van der Sar greep de mogelijkheid aan om een lange, bewerende formule uit te spreken, een woordenbrij die de achterban moest kalmeren en tegelijkertijd hoop moest geven dat Ajax niet opnieuw zal verzuipen in het zwarte gat van de Europese middelmaat.

Van der Sar vond de uitschakeling een flinke tik. Dat werd ook de kop op de voorpagina van het sportkatern van het AD: ‘Dit is een flinke tik.’ Daar was natuurlijk geen speld tussen te krijgen. Van der Sar wilde best toegeven dat Ajax het ook zelf heeft laten liggen. ‘Dat zul je altijd zien. In een wedstrijd waarin het moet gebeuren, maken we geen doelpunt.’ Ja, dat zul je altijd zien.

Verslaggever Freek Jansen bleef het proberen. Waar is het misgegaan, vroeg hij. Opnieuw toonde Van der Sar zijn meesterschap, als woordvoerder. Hij maakte een formidabele omtrekkende beweging en deed alsof hij antwoord op de vraag gaf.

Hij zei: ‘Die vraag stellen we onszelf ook. Dat moet ook. We moeten zelfkritisch zijn, analyseren hoe dit is gebeurd en vooral: wat kunnen we hiervan leren richting de toekomst?’

Ook op zijn eigen vraag gaf Van der Sar geen antwoord. Nóg meer spelers kopen, was een mogelijk antwoord. Hij zei nog wel dat de lat bij Ajax hoog blijft liggen en dat de club ambitieus blijft. Het maakte het er allemaal niet beter op.