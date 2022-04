De wonderbare reis van Alice en Nadia Moussaid voert langs de pijnlijke herinnering van de vluchteling

En maar rijden. Van Schiedam naar Parijs naar Milaan naar Barcelona, naar Tanger, naar Fez. Alice (eigenlijk: Ali) Moussaid kwam als 17-jarige vanuit Fez naar Nederland. De afgelopen drie weken reisde hij met zijn dochter, presentator Nadia, in zijn eigen voetsporen terug in de tijd, in het schitterende Mijn vader de gelukszoeker (VPRO). Ze bezochten plekken waar Alice had gewoond, gelopen, gesjacherd. Straten waar hij de wanhoop nabij was en kamertjes waar de angst hem om het hart sloeg. Wonderlijk, hoe een man van een zekere leeftijd voor je ogen in een nerveuze zwartrijder verandert, in een op straat slapende adolescent, in een jongen die niet helemaal bestaat, wiens bestaan zich beperkt tot dat van een schichtige schim in de marge.

In Belleville, de Parijse wijk waar hij indertijd had rondgezworven, herkende Nadia’s vader niets meer. Geen straat, geen hoek, geen plein. Geen tijd gehad om op de straatnaambordjes te letten. Ook in Capo di Ponte, een dorpje in Lombardije, bestonden de herinneringen niet uit plekken, maar uit beelden en namen die zich aan hem opdrongen. Hoe hardnekkiger hij wroette in zijn verleden, hoe meer het hem leek te dagen hoe ellendig die tijd was geweest, en hoeveel mazzel hij had gehad, in vergelijking met de vrienden die hetzelfde leven najoegen en minder goed terechtgekomen waren.

De jongen die Alice Moussaid ooit moet zijn geweest, bleek niet uitgeveegd door een gelukkig leven in Nederland. Hij was er nog, nauwelijks aangetast door de tijd, en reisde mee als derde metgezel in het kielzog van Nadia en de oude Alice. Af en toe nam de jaren zeventig-Alice het gesprek over, bijvoorbeeld wanneer ze mensen spraken die nu in de benarde omstandigheden verkeren die zijn ontworpen om vandaag de dag gelukszoekers het zoeken te bemoeilijken. Vooral jongemannen, die dwalen door een vreemd continent, dat hen per se niet welkom wilde heten en dat ze desalniettemin weigeren te verlaten, omdat terugkeren geen optie was. Zoals de sigarettenverkoper in Belleville, die het zoeken naar geluk gedesillusioneerd had gestaakt, of de kok in Capo di Ponte, die vaststelde dat de Italianen wier diners hij bereidde hem en zijn mede-immigranten haatten. En Amine, de illegale skateboarder in Barcelona, die aan een stuk door lachte, om niet te hoeven huilen. Allemaal jongens in wie Alice zichzelf herkende, terwijl zijn dochter toekeek hoe hij terugkeerde naar het stuk van zichzelf dat hij in de schemering van het illegalenbestaan dacht te hebben achtergelaten.

Zondagavond eindigde de reis in Fez, bij de familie Moussaid thuis. Staand bij het graf van haar grootmoeder, zei Nadia: ‘Weet je wat het is, pap? Voor mij ben je d’r altijd. Je bent er altijd voor ons, allemaal, met alles.’ Meer nog dan een liefdesverklaring was het een constatering. Haar vader wás er, ís er, helemaal.