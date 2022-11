De wolf is welkom, mits hij zich onthoudt van malle fratsen en fietsers met rust laat

Minister Christianne van der Wal, van Stikstof maar ook van Wolven, wil een ‘brede maatschappelijke dialoog over de wolf in Nederland’. Die is er al, maar tamelijk ongestructureerd. Wel is er het Landelijk Overleg Wolf (LOW) waarin veertien organisaties het hebben over de wolf, de problemen die het dier veroorzaakt en wat daaraan kan worden gedaan.

Begin 2023 moet er een nieuw Interprovinciaal Wolvenplan liggen. Aanvankelijk zou dat dit jaar al klaar zijn, maar vanwege de snelle ontwikkelingen op wolvengebied is het vertraagd. De zogenaamde ‘probleemwolf’ zorgt voor de meeste hoofdbrekens. Een probleemwolf gedraagt zich ‘opvallend tegenover de mens’, bijvoorbeeld doordat hij voorbijgangers goedgemutst en onbevangen tegemoet treedt. Hij mag bijvoorbeeld graag een racefietser de stuipen op het lijf jagen. Ook poseert hij graag voor fotografen, mits die hem een paar kilo ribeye toewerpen. Doen ze dat niet, dan kan de probleemwolf ongeduldig worden en zelfs een beetje agressief.

Er vindt nu naarstig overleg plaats over de probleemwolf. De gedachten gaan uit naar een onafhankelijke groep deskundigen die vaststelt of een wolf een probleemwolf is. Is dat het geval, dan wordt de probleemwolf onder verscherpt toezicht gesteld en in de gaten gehouden door een klein, multidisciplinair expertteam. Dat bouwt per probleemwolf een dossier op. Is dat voldoende gevuld, dan loopt de probleemwolf het risico zonder pardon te worden afgeknald.

Ook kan de probleemwolf in een heropvoedingsprogramma worden opgenomen. In Gelderland werd daar deze week een begin mee gemaakt. Paintballers zijn ingeschakeld om de probleemwolf te belagen met paintballs. Zo krijgt de probleemwolf hopelijk in de gaten dat de mens een onbetrouwbaar sujet is en keert hij terug naar zijn hoedanigheid van probleemloze wolf met zachtroze vacht die mensen liefst vermijdt.

In het radioprogramma Spraakmakers voelde presentatrice Ghislaine Plag donderdagochtend diverse betrokkenen aan de tand over de wolf, onder wie de milieufilosoof Martin Drenthen. Die verklaarde dat we met de wolven nog maar aan het begin staan van een ‘gewenningsfase’ en dat we moeten zoeken naar een constructieve dialoog, zonder de neiging elkaar onder de tafel te lullen. Volgens hem speelt de oude tegenstelling tussen stad en platteland een rol. In de stad zijn voorlopig nog geen wolven gezien en op het platteland worden schapen door wolven belaagd. Dat maakt de dialoog moeilijk en het zo gewenste ‘wolfinclusieve samenleven’ ook.

Toch zal er een oplossing moeten komen. In Den Haag doemt al het spookbeeld op van woedende schapenboeren die met hun hele kudde de A12 blokkeren en oprukken naar het Malieveld om inwilliging van hun eisen kracht bij te zetten. Een afknalvergunning of er zwaait wat. Dat kunnen we er niet bij hebben.

Een interessante bijdrage aan de discussie kwam deze week van Caroline van der Plas van BBB. Zij zei dat als het zo doorgaat de wolf binnenkort een kind zal aanvallen, en dat Roodkapje dan geen sprookje meer zal zijn. In dat gruwelverhaal had een probleemwolf zich verkleed als grootmoe, waarna het dier de nietsvermoedende kleine meid met huid en haar verslond nadat die vervelende opmerkingen had gemaakt over grootmoes grote tanden en grote bek. Tijdens mijn studie Nederlands leerde ik dat hier sprake was van een verhaal vol seksuele metaforen, maar zover wilde Van der Plas niet gaan.

Het is te hopen dat het komende Interprovinciale Wolvenplan een uitweg biedt uit het wolvendilemma, anders zie ik de toekomst van de wolf in Nederland donker in. We houden hier nu eenmaal erg veel van dieren, mits die zich aangepast gedragen en zich onthouden van malle fratsen.