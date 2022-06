De witte mannen wekten allemaal de indruk dat Paul Witteman overleden was

In het programma Witteman 75 kwamen voornamelijk witte mannen aan het woord over Paul Witteman. Ze wekten allemaal de indruk dat Witteman overleden was, terwijl het een verjaardagsdocumentaire betrof. Slechts één van de ondervraagden erkende: ‘Paul is niet weg.’

We leerden dat Paul aanvankelijk een ramp was op tv, maar dat Marcel van Dam er persoonlijk voor had gezorgd dat hij het nog eens, en nog eens, mocht proberen. Het had ook een documentaire over privilege kunnen zijn.

Of nou ja – misschien was ik zelf een in rothumeur. Ik besloot de interieurs achter de talking heads te bestuderen. Jeroen Pauw had de gezelligste woonkamer, terwijl Marcel van Dam ging voor de landadel-esthetiek. Charles Groenhuijsen intrigeerde het meest. Hij zat voor een kast waarin (vermoedelijk) twee klarinetten hingen. Bespeelt hij die? En zo ja, had hij een deel van zijn antwoorden dan niet kunnen spelen in plaats van zeggen? Ik weet zeker dat Paul dat had gewaardeerd.