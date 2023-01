De winterhitte was comfort van het meest oncomfortabele soort: zo warm dat je er koude rillingen van kreeg

Aangrijpende foto van Dietmar Stiplovsek, donderdag in de Volkskrant: een eenzame skiër op een smal, wit sneeuwspoor dat over een lentegroene alpenweide richting het Oostenrijkse dorpje Schruns leidt. Zeg maar: de wintersportversie van de ijsbeer op een ijsschots, die het onzekere niets van een smeltende toekomst tegemoet dobbert.

Het gaat niet goed. Het is te warm. Vanuit allerlei plekken in Europa daalden deze week de nieuwsberichten op ons neer dat het daar nog nooit zo warm was geweest, en daar ook niet, en nee, bij ons ook niet, enzovoort, alsof het wereldrecord ‘verspringen richting Apocalyps’ op het hele continent tegelijk werd verbeterd, met meters tegelijk.

In Nederland werd het op Nieuwjaarsdag 16,9 graden. Terwijl bij zomerse hittegolven de paniek over het voelbaar veranderende klimaat nauwelijks grenzen kent, leverde deze gemeenschappelijke recordpoging in eerste instantie hoogstens het journalistieke equivalent van geamuseerd opgetrokken wenkbrauwen op. Volgens Bart Verheggen, klimaatdeskundige bij RTL Nieuws, had dat te maken met een gebrek aan gebrek aan comfort: ‘40 graden voelt oncomfortabel. Deze 16 graden niet.’

Voor enig gebrek aan comfort moesten we naar een wintersportgebied. En dus enterde RTL Nieuws de afgelopen dagen een aantal skiliften, om de calamiteit met beteuterde vakantiegangers te bespreken. Er vielen harde woorden. ‘Waardeloze papsneeuw’, zei een verongelijkte snowboarder over de inderhaast op de piste gepieste nepsneeuw. Iemand anders waarschuwde voor de sneeuwhopen waarin je je knie lelijk kon verdraaien. Een vrouw met een stevige après-ski-rasp op haar stem stelde voor om ‘het seizoen dan maar te verplaatsen’ en een murwgegleden vader keek weemoedig voor zich uit terwijl hij opmerkte: ‘Een beetje wandelen lukt nog wel. Je kan overal wel een beetje heen, er zijn nog wat steden in de buurt. Lekker zitten. En vooral met de kinderen… een beetje hangen, dat kan ook heel goed.’ Kortom: gruwelijke beelden.

Diezelfde avond ging Editie NL (eveneens RTL) op zoek naar plekken op de opwarmende planeet waar dit leed je bespaard kon blijven. Georgië werd gesuggereerd, evenals Polen, Canada en Japan. In dat laatste land gold zelfs ‘poedergarantie’.

Poedergarantie. Hoeveel comfort kan een mens aan?

Zelf bevond ik me rond Oud & Nieuw, tijdelijk ontheven van columnverplichtingen, in het Zwarte Woud. In het dorpje waar we verbleven, marcheerden toeristen de hoofdstraat op en neer. Ze droegen mutsen, en dikke ski-jacks, uitdossingen die meer correspondeerden met het kille imago van het seizoen dan met de actuele temperatuur. Op het centrale plein trok een volhardende kleuter een slee achter zich aan. Ratelderatel over de keien, het geluid van iemand die weigert zich bij gedane zaken neer te leggen. Op Nieuwjaarsdag was het 17 graden. Nog voor de wandeling trokken we onze jassen uit, na de eerste hellende meters volgden de truien. In onze T-shirts pauzeerden we bij het uitzichtpunt. Wie goed keek, stond op het bordje, kon aan de horizon Straatsburg zien liggen. We keken, goed. In de verte zinderde iets wat op een stad leek in de winterhitte. Dit was het dus: comfort van het meest oncomfortabele soort. Het was zo warm dat je er koude rillingen van kreeg.

‘Wat een mazzel, dit weer.’

‘Ja?’

Je zou willen dat je je ongemak even soepel kon opschorten als sommige andere mensen dat lijken te kunnen. Je zou willen dat je op kon gaan in iets concreets als mazzel, in het comfort, dat het even alleen maar ‘mooi weer’ was, ook bekend als: ‘slecht sleeweer’.