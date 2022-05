De winnaar van dit voetbalseizoen: (tromgeroffel...) SC Cambuur met maar liefst 4,87 punt per miljoen! Gefeliciteerd

Eindexamenleerlingen op weg naar hun eindexamengala. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het eindexamengala, daar hoort een droomjurk bij. Wat een kritiekloos stuk in de Volkskrant. Alsof er geen jongeren zijn die opzien tegen de verplichte kledingvoorschriften van een gala. Alsof er geen ouders en jongeren zijn die zich geen dure kleding kunnen veroorloven. Alsof het niet mesjogge is dure kleren te kopen die maar één dag gedragen worden. Maak van je klerenkast geen kerkhof vol vergane glorie, schrijft dezelfde journalist nota bene twee dagen later.

Onze zoon van 18 vertikt het. Hij wil geen geld uitgeven aan een pak dat hij nooit meer zal dragen en waarin hij zich niet prettig voelt. Organiseer toch alsjeblieft weer gewoon een eindexamenfeest zonder ‘dresscode’ die is overgewaaid uit Amerika. Onze 18-jarige kiest voor een mooie broek die hij nog jaren zal dragen. Een mooi shirt erbij, plus een jasje van zijn vader dat hem als gegoten blijkt te zitten. Ook wij zijn apetrots op onze zoon, omdat hij zich niet in het gareel laat dwingen maar zijn eigen keuzes maakt.

Margreet van der Hel , Venlo

Oorzaak en gevolg

Dat Finland en Zweden lid willen worden van de Navo, is niet om straks Rusland binnen te vallen. Maar dat heb ik ze nog niet zo horen zeggen. Een mooie manier voor de respectieve premiers om oorzaak en gevolg uit elkaar te blijven houden lijkt me de volgende zinsnede: ‘Als Rusland zich terugtrekt uit Oekraïne, dan worden wij geen lid van de Navo.’ Het kan zo simpel zijn!

Roeland Voorhoeve, Soest

Plus-, basis- en hulpgroep

Wederom een onzinnige geldverslindende actie van onderwijsminister Dennis Wiersma. Het is alom bekend en wetenschappelijk bewezen dat kinderen zich beter en sneller ontwikkelen, ook op rekenen en taal, als ze de mogelijkheden krijgen zich breed te mogen ontwikkelen. Het brein moet verbindingen kunnen aanleggen zodat de hersenhelften beter samenwerken, en dat wordt nu juist gestimuleerd bij creatieve vakken. Tegelijkertijd biedt dat kinderen de mogelijkheden om te ontdekken waar ze echt goed in zijn.

Stop in het basisonderwijs met het indelen in plus-, basis- en hulpgroepkinderen. Dit is stigmatiserend en verhoogt het niveau niet. Het gras groeit niet sneller als je eraan trekt.

De nadruk weer op taal en rekenen is dweilen met de kraan open. Investeer in creatieve vakken, laat kinderen meer met hun handen werken, laat de leerkracht verplicht voorlezen, maak het onderwijs aantrekkelijk, zorg dat de groepsgrootte verplicht verkleind wordt en geef kinderen tijd om wat langer over de basisschool te doen. Accepteer dat niet ieder kind zich even snel ontwikkelt. Focus op het basisonderwijs en schaf het discussiëren in het ‘waterhoofd’ af.

Wies Boschma, Adorp

Twee vrije dagen

Mijn man en ik, gezonde gepensioneerde zestigplussers, passen twee à drie dagen per week op onze vier jonge kleinzoons. Volgens de heer Buijssen (Geachte redactie, 13/5) kunnen wij ook nog wel twee dagen per week worden ingezet als mantelzorger in de ouderenzorg. Nu heb ik zitten piekeren wat we dan met die twee vrije dagen per week aan moeten. Is het een idee dat we die dagen als vrijwilliger aan de slag gaan in sectoren waar men om personeel zit te springen?

Margreet Wagemans, Zaandam

Depressieve gevoelens

Staatssecretaris Maarten van Ooijen is vastbesloten om de jeugdzorg op de schop te nemen (Ten eerste, 14/5). Volgens Van Ooijen is er geen formule om van depressieve gevoelens af te komen. Hij stelt dat een vriendenkring, mensen in de buurt of een vertrouwenspersoon met wie je dingen echt kunt delen waarschijnlijk het beste werkt.

Kan de staatssecretaris mij de randomised clinical trial tonen waaruit blijkt dat dit inderdaad effectiever is dan bewezen effectieve behandelingen zoals psychotherapie en/of anti­depressieve medicatie?

Marcus Huibers, hoogleraar klinische psychologie, Utrecht

Ereprijs

Het is geen verrassing dat de voetbalclub met het grootste budget, Ajax, kampioen is geworden. Ik pleit ervoor dat we in de eredivisie een ereprijs in het leven roepen voor de rendementskampioen. Wie heeft de meeste punten behaald per miljoen budget? Die club krijgt de grootste eer, een beker en een rijtoer door de stad.

De winnaar van dit seizoen: (tromgeroffel...) SC Cambuur met maar liefst 4,87 punt per miljoen euro! Gefeliciteerd.

KNVB, doe er wat mee. Want je geld voor je laten werken, dat is toch eigenlijk geen sport?

Tjerk van der Ham, Arnhem

Wonen

Door mijn werk bij Stichting !Woon zie ik soms mogelijkheden om de krapte op de woningmarkt enigszins wat te ‘verlichten’.

Al jaren coördineer ik ‘Woning Zoeken’-spreekuren in Amsterdam Nieuw-West. Een spreekuur waarbij bewoners andere bewoners ondersteunen bij het zoeken van een woning via de WoningNet site.

De ervaring leert dat een groep ouderen blijft ‘hangen’ in hun ruime, sociale huurwoning. Een groep ouderen die in de loop der jaren een inkomen hebben opgebouwd dat te hoog is voor een sociale huurwoning. Verhuizen naar een kleinere, passender sociale huurwoning is voor hen niet mogelijk. Verhuizen naar een kleinere, passender en betaalbare vrijesectorwoning zou een optie zijn. Maar van deze woningen zijn er veel te weinig.

Om de doorstroom van woningen wat te ‘versnellen’, zou het naar mijn idee mogelijk moeten worden dat ouderen met een ­hoger inkomen zonder problemen toch kunnen verhuizen naar een duurdere sociale huurwoning.

En andere optie om meer ­woningen voor gezinnen vrij te krijgen is om bevriende senioren makkelijker te laten samenwonen in één woning en als het even kan niet te korten op hun AOW. Goed tegen de eenzaamheid en er komt een woning vrij. Een win-winsituatie.

Voor de toekomst zou ik willen pleiten voor huurcontracten waarin is opgenomen dat grote gezinnen die weer ‘gekrompen’ zijn, verplicht naar een kleinere woning moeten verhuizen zodat de ruime sociale huurwoning weer beschikbaar komt voor een gezin met kinderen.

Esther Turk, Amsterdam