De wind is gaan liggen, de sneeuw is weg en onmiskenbaar vormt zich een vliesje... nog even

Tjerk Gualthérie van Weezel bericht deze dagen over de schaatskoorts. Aflevering 2: gaatjes hakken.

Er is een overeenkomst tussen ijskoorts en dat andere virus: Je kunt lang naar grafiekjes en cijfers kijken, maar pas als je er beelden bij ziet, besef je dat het menens is.

En die beelden komen dinsdagochtend. Of eigenlijk maandagavond al. Staand op een steiger langs de Loosdrechtse Plassen toont een schaatser hoe hij het open water voor zijn neus ziet dichtvriezen. De wind is gaan liggen, de sneeuw is weg en onmiskenbaar vormt zich een vliesje.

Dit is het ideale scenario, precies zoals mijn schaatsmeester Kees het had voorgespiegeld. En ik weet bijna zeker dat op ‘mijn’ Botshol precies op dat moment hetzelfde gebeurt.

De volgende ochtend komen er meer plaatjes binnen. Prachtig dichtgevroren grachten in Utrecht en Amsterdam. Zelf fiets ik, direct nadat de kinderen eindelijk weer de school zijn binnengelopen, naar het Abcoudermeertje. Het ligt helemaal dicht en de zon breekt door. Snel een foto naar de levendige appgroep met de naam ‘Natuurijs dikke pret: ‘Ja hoor, hier is het een spiegeltje!’

Ooit, ik weet niet hoeveel winters geleden, fietste ik ’s avonds laat met een koude neus het Vondelpark in, vurig hopend dat de vijver al dicht lag. Dat bleek het geval, maar dat hadden twee stonede toeristen ook ontdekt. Ze hakten wakken en keilden de schotsjes over de ijsplaat.

‘Dit is voor Nederlanders een van de ergste dingen die je kunt doen’, riep ik de geschrokken jongens met enig gevoel voor drama toe. ‘Hoe zouden jullie het vinden als ik bij jullie te gast was en de ruiten begon in te gooien?’ Ze hielden er wel mee op, maar het kwaad was al geschied. De betovering van de maagdelijke ijsplaat was al verbroken.

Nu hak ik zelf ook een klein gaatje, pak een plakje ijs vast en meet het in mijn schuifmaat. Nog geen centimeter, helder als glas.

Er komen ook minder mooie plaatjes binnen. Onder meer van mijn collega Jurre uit het noorden. Hij heeft de Elfstedentocht voor dit jaar definitief ten grave gedragen. Omdat de organisatie het in coronatijd onverantwoord vindt. Maar toch ook wel omdat het ijs er in Friesland zo slecht bij ligt. Op een foto is te zien dat de Bonkevaart vol ligt met smotsiis, prutijs. ‘Misschien kom ik dit weekend maar jouw kant op’, zegt Jurre bedrukt.

En dan, als de zon alweer daalt, stap ik op de fiets naar Botshol. Met mijn stok in de hand en schuifmaat in de achterzak. Zon en zout hebben het asfalt alweer onder de sneeuw tevoorschijn getoverd, dus ik ben er snel. De Grote Wije ligt prachtig dicht. Weer zie ik de snip vliegen, nu hoog boven de verstilde plas.

Aan lagerwal doe ik mijn meting, terwijl ik mij vasthoud aan een ijspaaltje dat zich door opspattend water rondom een paar rietstengels heeft gevormd. 2 centimeter.

Een keurige vrouw staat langs de kant en zegt dat het dit weekend misschien wel dik genoeg is. Ik antwoord instemmend: ‘Zeker, voor u wel.’