De wil om kennis, kunde en fascinatie over te dragen – dat is de kern van het leraarschap

Zouden er jongeren zijn die spontaan bedenken dat ze leraar willen worden in het voortgezet onderwijs, maar nog niet weten in welk vak? Die twijfelen tussen scheikunde, Frans of tekenen, maakt niet uit, zolang ze maar lesgeven? Ik ken ze niet en het lijkt me ook onwaarschijnlijk. De gedrevenheid om anderen iets te vertellen, iets te leren, aan te steken, komt altijd voort uit de inhoud. Je bent zelf vol van, noem eens wat, banketbakken, metaalbewerking, de schoonheid van priemgetallen, de gedichten van Nijhoff, de stukken van Shakespeare, kwantummechanica of macro-economie, en wilt die kennis, kunde en fascinatie overdragen. Dat is de kern van het leraarschap.

Het was een onzalig plan van de Onderwijsraad, in 2018. Die adviseerde toen dat lerarenopleidingen eerst ‘algemene leraren’ zouden moeten afleveren, die zich vervolgens specialiseren in een vak of leeftijdsgroep. Volgens mij hét recept voor nog minder animo voor het leraarschap. Waarom zou een leraar wiskunde zich willen verdiepen in de pedagogiek van kleuters? Hoelang moet je via deze route studeren voordat je een eerstegraads universitair geschoolde vakdocent bent? Vijf jaar lang hoorden we niets over dit onzinnige idee.

Tot nu. Bij de Fontys Lerarenopleiding in Sittard zitten vanaf 2024 alle eerstejaars in één klas, ongeacht het vak dat ze studeren. Dat is organisatorisch handiger – ze volgen allemaal vakken als didactiek en pedagogie – en veel goedkoper, want sommige studies hebben maar enkele eerstejaars. De instelling weet de bezuiniging te verkopen als formidabele verbetering, onder het motto ‘We leiden geen economen, natuurkundigen of taalkundigen op maar leraren’.

Wat een misvatting. Pedagogie en didactiek zijn noodzakelijke ondersteunende vakken, maar zelden de reden om voor een lerarenopleiding te kiezen, zeker niet als je 17 bent. Dit plan leidt onvermijdelijk tot het weglekken van vakkennis en cultuuroverdracht. Want zijn er nog hbo-vakdocenten voor die enkele student Duits of Frans? En wat zullen deze afgestudeerden straks doorgeven aan hun leerlingen?

Vorige week werd ook bekend dat de ‘kleine talen’ – daarmee wordt niet Bulgaars of Fins bedoeld, maar de wereldtalen Duits en Frans – voortaan slechts op één universiteit gedoceerd worden, de overige instituten moeten sluiten. Er zijn te weinig studenten om ze allemaal open te houden. Ook deze ingreep zal onvermijdelijk leiden tot inhoudelijke verschraling: er zullen medewerkers worden ontslagen, er zal minder onderzoek worden gedaan, de taal- en letterkundige kennis neemt af, er komen steeds minder vertalers. ‘De universiteiten hebben een Engelstalig universum gecreëerd, waarin geen plaats meer is voor de andere talen’, schreef Lotte Jensen terecht in de Volkskrant.

Nu ís de daling van het aantal eerstejaars in deze talen (en Nederlands en wiskunde), zowel in het hbo als aan de universiteit, ook dramatisch: 50 procent sinds 2018, in het hele hoger onderwijs (Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2021-2022). Kennelijk zijn deze talenstudies totaal geen optie voor aankomend studenten. En als er onvoldoende leraren zijn, zullen deze talen – die van onze buurlanden en belangrijkste handelspartners – als schoolvakken uitsterven. Wat een armoede.

Red de talenstudies! Allereerst zullen de talen als schoolvak aantrekkelijker moeten worden. Niet dat het taaldocenten aan enthousiasme ontbreekt, maar dwing hen niet om eindeloos te oefenen op de geestdodende tekstverklaringen van het centraal eindexamen en reken hen niet daarop af. Zij zouden alle ruimte moeten krijgen voor levendig taalonderwijs: leerlingen stimuleren om in die taal te lezen, spreken en schrijven, hen laten kennismaken met wereldliteratuur, met verhalen die raken en verbazen. Organiseer studiereizen, kijk films, ga naar toneel, lees kranten. Wie weet dat er in elke examenklas wél enkele leerlingen worden aangestoken.