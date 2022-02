De wet van Instagram: complottheorieën worden er al gauw een verdienmodel

Na twee jaar was er gewenning opgetreden. Scrollend door Instagram zag ik gewoon mensen die iets wilden verkopen, of het nou glittertopjes en eiwitpoeders waren of truien met complotspreuken erop. Een influencer met hairextentions die doet alsof haar manen zo wuft zijn geworden van een potje vitamines, waar ze heel toevallig nét een kortingscode voor heeft. Swipe. Een comedian die hoody’s verkoopt waarmee dragers kunnen laten zien dat ze zijn ‘gewapend met verstand’. Swipe. Een influencer die een minicollectie heeft ontworpen voor een fastfashionmerk. Swipe. Een voormalig gemeenteambtenaar die truien en mutsen verkoopt waarop staat dat we zelf moeten nadenken. Swipe. Het perfecte witte badpak, een T-shirt met de opdruk ‘nooit vergeten — de grootste leugen ooit’, een kittig pastelkleurig schoudertasje.

Complotdenker Alex Jones. Zijn inkomsten schieten omhoog als hij weer eens een naargeestige samenzweringstheorie heeft aangewakkerd. Beeld AFP

Sinds de laatste persconferentie kunnen we voorzichtig speculeren of er leven is na de pandemie, en zo ja, hoe dat eruit zal zien. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met alle complottheorieën? Ebben ze weer weg? En de verkondigers ervan? Gewoon weer een 9-tot-5-baan en op sociale media alleen nog foto’s van de hond? Of zijn de coronacomplotten al aan het muteren en worden er straks nieuwe varianten dominant: klimaatcomplotten, inflatiecomplotten, Oekraïnecomplotten?

Dat het verspreiden van samenzweringstheorieën lucratief kan zijn, bleek onlangs uit een onderzoek van nieuwsplatform HuffPost dat rechtbankdocumenten had ingezien van Alex Jones, de capo di tutti capi van het complotdenken. Met de spullen die op zijn website InfoWars te koop zijn, verdiende hij in drie jaar tijd 165 miljoen dollar. Momenteel zijn er onder meer potjes vitamines te krijgen met namen als DNA Force Plus, de laatste snufjes voor in je doomsdaybunker maar ook een diffuser voor essentiële oliën en biologische kruidenshampoo. De taal waarmee Jones de producten aanprijst is die van een doorgewinterde influencer: ‘gebruik hetzelfde water als Alex Jones en de InfoWars-crew elke dag gebruiken’.

Laten we er even van uitgaan dat complotinfluencers een groot deel van wat ze hun volgers voorschotelen echt geloven, wat bij de een aannemelijker is dan bij de ander. Maar het brengt ze ook bekendheid, donaties, eigen merchandise. Een koffiemok met logo (‘Ik heb hem zelf al een aantal weken in huis en wilde hem natuurlijk eerst uitgebreid voor jullie testen’). Genoeg reden om nog een tandje bij te zetten. Kijk maar naar Alex Jones. Uit de bedragen die hij per dag verdiende, bleek dat de inkomsten steeds omhoog schoten als hij weer een naargeestige samenzweringstheorie had aangewakkerd.

Wie snapt hoe Instagram werkt, weet dat wat je daar ziet niet per se oprecht hoeft te zijn, als het maar on brand is. De influencers die gezichtsreinigingsborstels en zelfbruiningsapparaten aanprijzen doen dat in de eerste plaats omdat ze er geld voor krijgen. Dat een product bij hun imago als schoonheidsgoeroe past, betekent niet dat ze echt geloven dat het de heilige graal is. En zolang het met mate gebeurt, wordt het geaccepteerd. Als we iemand zijn gaan volgen om haar prachtige krullende lokken, voelt het als een kleine stap naar een duur olietje om ook van die prachtige krullende lokken te krijgen, en doe anders meteen maar die föhn.

Bij een aanvankelijk vrij redelijk ogende criticus van het overheidsbeleid, twee jaar geleden nog onbekend, inmiddels met een eigen kledinglijn, zag ik het al gebeuren. Eerst waren het mondkapjes en de avondklok, nu gaat het over hagedissenmensen die stiekem aan de touwtjes trekken. Een gat in de influencermarkt voor de bedrijven die met hun maaltijdboxen Instagram hebben overspoeld: grote dozen met vacuüm verpakt noodrantsoen.