De werkelijkheid is dat ik moe ben van een systeem waarin ik elke dag tekortschiet

‘Mensen met een licht verstandelijke beperking gebaat bij meer tijd van de huisarts.’ ‘Meer aandacht nodig voor leefstijlinterventies.’ ‘Meer aandacht voor laaggeletterdheid van belang.’ ‘Huisartsen moeten vaker naar seksleven patiënt vragen.’ ‘Huisartsen moeten oudere patiënten beter volgen.’ ‘Huisarts heeft sleutelpositie bij aanpak sociale problemen.’ ‘Huisartsen zouden meer naar alcoholgebruik moeten vragen.’ ‘Meer aandacht nodig voor de gevolgen van alledaagse bijwerkingen.’ ‘Oudere vrouw met urineverlies verdient meer aandacht van de huisarts.’

Zomaar wat koppen van de afgelopen jaren. Allemaal zeggen ze eigenlijk: huisartsen, jullie schieten tekort. Jullie doen te weinig.

Ik wilde eigenlijk geen zeikstuk schrijven. Er is momenteel al genoeg gezeik in de wereld. En ‘huisartsen lopen over’ is ook oud zeiknieuws.

Dus begon ik een lollige column te knutselen over een zojuist in de BMJ Christmas Edition gepubliceerd onderzoek naar de gezondheidswinst van silly walks. Maar het wilde niet lukken.

Want ik had het gevoel dat ik de roze olifant in de kamer aan het vermijden was met een vrolijk eindejaarsstukje. Het is namelijk niet mijn werkelijkheid. De werkelijkheid is dat ik moe ben. Niet van het leveren van zorg, maar van een systeem waarin ik als huisarts elke dag tekortschiet.

Protocollen

In de Verenigde Staten hebben onderzoekers dit jaar berekend hoeveel tijd huisartsen daar kwijt zouden zijn als ze alle zorg volgens de protocollen zouden leveren: 130 uur per week. Dat zal in Nederland niet heel anders zijn.

Een fulltime huisarts werkt in de VS geen 130, maar ‘slechts’ 50-70 uur. In Nederland werken fulltime huisartsen ook ‘maar’ 59 uur per week. Daarbij, huisartsen in Nederland werken gemiddeld 0,75 fte: slechts 44 uur per week. Foei, luie dokters!

Ik ben ook zo’n parttime dokter, die maar 75 procent van het patiëntenaantal heeft van wat de overheid een normpraktijk noemt. Ik werk inderdaad rond de 40 uur per week. Maar ik kom dus 60 werkuren tekort.

En zo voelt dat ook. Ik moet voortdurend kiezen wat ik wel en wat ik niet doe. Welke zorg het belangrijkste is. Huisartsen hebben gemiddeld 30 patiëntencontacten per dag. Dat is 30 keer goed uitvragen van de klacht, eventueel onderzoek doen, bespreken wat er waarschijnlijk aan de hand is en samen een plan maken en een consultverslag maken.

Daarbij komen patiënten steeds vaker met twee of meer vragen. Ook dan moet ik kiezen: óf ik behandel alle vragen goed en maak een goed consultverslag, maar dan loop ik flink uit, en bij de volgende patiënt nog meer. Bovendien mag ik van de verzekeraar nooit meer dan 20 minuten rekenen, hoe lang ik ook met iemand bezig ben.

Ik kan ook uitleggen dat er een nieuwe afspraak moet worden gemaakt, maar die uitleg kost ook tijd, en voor de patiënt is het niet fijn, want die moet dan terugkomen. Mijn oplossing is meestal dat ik even snel kijk of luister en dan maar hup-hup heel kort iets noteer. Ik loop niet gruwelijk uit, maar neem wel het risico dat als er een klacht tegen me wordt ingediend, ik aan de hoogste boom hang, omdat mijn uitvraag en consultverslag te karig zijn.

Jakkeren

Naast de dertig patiëntencontacten met soms meerdere vragen is er nog post, overleg, aansturen van personeel en andere taken. Het is eigenlijk gewoon niet te doen. En het maakt me boos dat VWS en zorgverzekeraars intern 34 tot 36 uur werken als fulltime definiëren, terwijl ze ons afrekenen op een fulltime-norm die de gemiddelde huisarts 59 uur werk kost. 59 uur jakkeren welteverstaan - en daarbij toch tekortschieten, want eigenlijk is rond de 130 uur nodig.

In 2023 moet het er maar eens van komen: meer zorg voor de zorg. Wij willen minder gejakker en meer silly walks.

Rinske van de Goor is huisarts. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.