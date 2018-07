De werkelijke reden achter de twee Tourzeges van Groenwegen heeft vier poten en een lieve snuit: Binkie

Achter iedere man staat een sterke vrouw, zeggen ze weleens. Dat geldt ook voor Dylan Groenewegen. Maar in zijn geval is er nog iets anders.

Zijn vriendin Nine Storms voelde zich een tijdje terug een beetje alleen. Het lijkt zo mooi, een vriend met heldenstatus, maar wielrenners komen niet tot sportprestaties door thuis gezellig op de bank te liggen. Nee, ze moeten koersen. En als ze niet koersen zitten ze ergens op een berg voor een hoogtestage.

Zodra Dylan naar de koers was, zat ze maar thuis in Abcoude. Ze probeerde haar eenzaamheid te verbergen, maar dat lukte natuurlijk slecht. Toen kwam het hoge woord eruit: ‘Zou een hondje iets voor me zijn?’

Dylan Groenewegen is niet het type dat lang wikt en weegt. Een dag later, we schrijven half april, stond hij al op de stoep bij een fokker in Laren en wees naar een schattig klein beestje met een beige bruine vacht en een licht melancholische oogopslag. 1.200 euro legde hij neer, maar dan had hij ook wat: Bink.

Niet alleen Nine was op slag verliefd, ook die stoere Dylan, met dijen als hammen en een torso waar zelfs kickbokser Rico Verhoeven jaloers op is, viel als een blok voor het beestje.

Binkie is een pomeranian, een van de kleinste hondenrassen die er is. Groter dan 25 centimeter zal hij niet worden, zo liet Nine op Twitter weten. En bij dat bericht bleef het niet.

Op 13 april: Bink wordt voorgesteld op social media.

29 april: Bink wil niet uitgelaten worden.

16 mei: knipbeurt voor Bink. Resultaat: goed!

23 mei: Bink ontmoet de hond van Lars Boom (Coco).

28 juni: Bink doet een dagje Amsterdam (beviel hem goed).

30 juni: Bink zwaait zijn baasje uit voor de Tour de France.

Uiteraard was Bink er ook bij in Frankrijk. Geregeld stond hij voor de bus op zijn baasje te wachten, lief en geduldig. Als Dylan klaar was, knuffelde hij Bink nog even, wat hem op een waarschuwing van RTL-presentator Filemon Wesselink kwam te staan. ‘Daar kun je een infectie van krijgen hoor!’

Hij zag zijn baasje twee keer winnen. Eerst thuis, daarna live in Amiens. Beide etappes won hij met zo’n overmacht dat er de komende jaren nog geregeld een analyse zal worden gemaakt over hoe Dylan Groenewegen kon uitgroeien tot de beste sprinter ter wereld.

Bij Lotto-Jumbo denken ze dat zijn succes te verklaren is door hun wetenschappelijke aanpak. Laat ze vooral in die waan. De werkelijke reden achter de twee Tourzeges van Groenwegen heeft vier poten en een lieve snuit. Want een sterke vrouw is belangrijk, maar nog belangrijker is dat zij ook tevreden is. Bedankt, Binkie.