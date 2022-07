De wereld wordt uiteindelijk beter van méér Simone Kleinsma

Al sinds mijn kinderjaren heb ik een enorm zwak voor Simone Kleinsma. Dat is ergens begonnen in de jaren waarin comedyklassieker Kees & Co werd uitgezonden. Andere mensen van mijn leeftijd waren vermoedelijk aan het voetballen, maar ik bleef elke week trouw thuis voor een sitcom van eigen bodem (een carrière als tv-recensent moet ergens beginnen, nietwaar?).

Kleinsma werd op die manier als het ware een soort ‘tv-moeder’, en daar is een ruime twintig jaar later weinig in veranderd. Kees & Co is inmiddels van de buis, maar op de succesburelen van Omroep Max besloten Jan Slagter en consorten (zeer terecht) dat het tv-landschap simpelweg incompleet is zónder Kleinsma. Extra handig: er bleek al een hapklaar programma-idee op de plank te liggen. Wijlen Guus Verstraete, de levenspartner van Kleinsma, liep jaren geleden al rond met het idee voor Klassiekers met Kleinsma, waarin de gastvrouw collega’s uit de muziek- en theaterwereld ontvangt om samen met hen de mooiste Nederlandse kleinkunstliedjes te bespreken én te zingen.

Het is geen wereldschokkend format, er is geen geforceerd ongemak, er hoeft niets geraden te worden met Kees Tol of Britt Dekker, en er hoeft niet snel doorgeschakeld te worden naar een kattenfilmpje uit angst om de kijker kwijt te raken. Nee hoor, Klassiekers met Kleinsma is in feite gewoon een fijn, lang gesprek met tussendoor wat mooie liedjes. Neem bijvoorbeeld de aflevering van afgelopen zondag, waarin het onvolprezen duo Yentl & De Boer te gast was. Het begon al meteen goed, met een heerlijke uitvoering van De Laatste Dans (wát een lied!) van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt. Het was een ideaal opwarmertje, want het zangtrio Kleinsma, Yentl en De Boer smaakte meteen naar meer.

Simone Kleinsma zingt met Yentl en De Boer in Kleinsma met Klassiekers. Beeld Omroep MAX

Je kunt Klassiekers met Kleinsma daarmee classificeren als een soort ‘Zomergasten voor de kleinkunst’. Kleinsma hopt in aangename vaart langs fragmenten van de favoriete artiesten van haar gasten, in dit geval onder meer Maarten van Roozendaal, Wende Snijders én Tommie uit Sesamstraat. Tussendoor wordt er gezongen: eerst gezamenlijk, dan door de gast(en), en ten slotte door Kleinsma zelf (in dit geval een ontroerende vertolking van Robert Longs Waarom huil je nou?)

In al zijn betrekkelijke simpelheid is Klassiekers met Kleinsma daarmee een majestueus pareltje. Kleinsma is geen Sven Kockelmann die haar gasten shockerende uitspraken wil ontlokken, maar biedt juist een aangenaam warm bad waarin gasten én kijkers zich kunnen onderdompelen. Bij vrijwel elk talkshowgesprek snak je steeds vaker naar het einde, maar dit kleine uurtje voelt vrijwel wekelijks véél te kort.

Kleinsma sluit de aflevering traditiegetrouw af met de volgende woorden: ‘Doe uzelf nou even een plezier, en zoek thuis nog maar eens zo’n lekkere klassieker op. En voor straks: zoete dromen!’

Jan Slagter weet wat hem te doen staat. De wereld wordt vanzelf een beetje beter van meer klassiekers, maar uiteindelijk toch vooral van méér Simone Kleinsma: onze ideale tv-moeder.