De wereld is blijkbaar toe aan een knuffel met stemmingswisselingen

Een bescheiden rage onder kinderen is de Octomoody. Dat is een knuffeltje in de vorm van een blij kijkende octopus. Je kunt hem echter ook binnenstebuiten keren; dan heeft hij een andere kleur, en kijkt hij bozig (‘moody’). Kinderen in de jaren zeventig moesten het nog doen met anatomisch correcte piemelpoppen; nu is de wereld blijkbaar toe aan de radicale eerlijkheid van een knuffel met stemmingswisselingen. Het hele gezin kan ermee aan de slag, om elkaar woordeloos op de hoogte te stellen van hoe het er nu écht mee gaat.

Een kind in mijn omgeving wees me erop dat je de blije kant ook kunt zien als ‘zenuwachtig’, en ja, zodra je het weet, zie je het. Dit maakt het speeltje nog veel interessanter. Niet alleen kun je je stemming aan de wereld tonen, maar de anderen moeten ook nog eens correct raden wat je bedoelt. Het lijkt het echte leven wel.