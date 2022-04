De wereld heeft meer Titus Brandsma’s nodig, maar die zijn dun gezaaid

Redelijkheid, bedachtzaamheid, verdraagzaamheid, bedaardheid, soberheid en standvastigheid zijn begrippen die er misschien voor sommigen toe doen op Stille Zaterdag, maar verder is de wereld erg bezig met het tegenovergestelde. Middenin die maalstroom staat een plompe kerk, de deur is bijna altijd open en als dat niet zo is bel je Marieke Rijpkema, die woont in het klooster aan de overkant en vertelt graag over Titus Brandsma.

De stad herinnert op veel plaatsen aan de priester, hoogleraar en journalist, maar de vraag is wie de geschiedenis nog kent. Over zijn heiligverklaring, volgende maand, is door de kerk decennia gedelibereerd: eerst moest de paus nog een wonder erkennen, de onverklaarbare genezing van kanker bij een man die elke dag een stukje van Titus Brandsma’s pij op zijn hoofd legde, en bad. Zo werkt de rooms-katholieke kerk, die zich vastklampt aan dogma’s en tegelijk het ene na het andere kerkgebouw sluit.

Titus Brandsma voorzag al in de jaren dertig dat het bergafwaarts ging, zegt Marieke. ‘Hij merkte dat het geloven oppervlakkiger werd.’ De heiligverklaring had hem waarschijnlijk koud gelaten, al was hij er vast over komen vertellen in een talkshow. Man van de massamedia, die het geloven gelijkstelde met jezelf dienstbaar maken aan de samenleving.

Potloodtekening uit het kamp, in de Titus Brandsma Gedachteniskerk. Beeld Toine Heijmans

De kerk die sinds 2004 aan hem is opgedragen, een neoromaanse driebeukige kruisbasiliek (dat zocht ik op) uit de begintijd van de katholieke emancipatie, is wat groot voor het kleine dat Titus Brandsma voorstond. Maar hij is nog wel vol in bedrijf, met vier keer per dag een viering. De kerkbanken hebben we weggehaald, zegt Marieke, de stoelen in een kring: hier staat niemand op de kansel. ‘We hebben een eigen vorm van liturgie. Er is meer stilte en soberheid, het is echt een samenkomst.’

Ze is kerkbeheerder en kloosterling en woont met vier andere karmelieten. Het is de enige orde waar mannen en vrouwen samenleven. Dat mag niet van het kerkelijk recht, zegt ze, maar met wat juridische handigheidjes kan het toch, ‘we blijven katholiek, hè’. Twaalf jaar terug trad ze in en nu neemt ze elke gelegenheid te baat over Titus Brandsma te vertellen, omdat het nodig is, ‘om wat hij vertegenwoordigt: menselijke waardigheid, vrijheid, bezinning. De kracht van stilte en gebed’.

Anno Sjoerd Brandsma (1881) was een geboren Fries die pater werd, hoogleraar, journalist en verzetsman. Nog in januari 1942 gaat hij naar katholieke hoofdredacteuren en uitgevers, om ze op het hart te drukken geen fake news van de nazi’s te verspreiden. Snel daarna volgt zijn arrestatie. In Kamp Amersfoort geeft hij op Goede Vrijdag staand op een aardappelkist een toespraak, waarin hij zegt dat het licht van de liefde scherper schijnt in donkere tijden. Medegevangene John Dons maakte met potlood een portret waarvan een reproductie nu in de kerk hangt. ‘Hij was al ziek en ging snel achteruit, maar je ziet de rust die hij nog had.’ Het is vlak voor zijn deportatie en dood in Dachau, waar hij anderen tot steun was. ‘Ze hebben hem nooit klein gekregen.’

Titus Brandsma was geen mens zonder fouten, vertelde zijn biograaf Ton Crijnen in dagblad Trouw: hij was een man van zijn tijd die de katholieke kerk centraal stelde en de emancipatie een slinger gaf; gezagsgetrouw, soms zakelijk en niet altijd even principieel – de vraag waarom hij in 1940 de ariërverklaring ondertekende, is nooit beantwoord. Maar Crijnen haalt ook een medegevangene aan uit het concentratiekamp: ‘Ik ben niet voor heiligverklaringen, maar als iemand heilig verklaard moet worden, dan Titus Brandsma maar.’

Hij zonderde zich niet af in het geloof, zegt Marieke Rijpkema, hij gebruikte zijn talenten ten bate van de wereld om hem heen. ‘Altijd op zoek naar verbinding, tegen polarisatie, eigenlijk precies wat we nu nodig hebben.’ Als mysticus stelde hij de persoonlijke band met God centraal, niet de moraal of de theologie – ook dat klinkt ineens supermodern.

In deze tijd was hij een mediapersoonlijkheid geweest, denkt Marieke: hij had zich thuis gevoeld aan de televisietafels. Titus Brandsma maakte radio voor de toen nog katholieke KRO en schreef columns in De Gelderlander; sommigen noemen hem patroonheilige van de journalistiek. Tegelijk was hij misschien te zachtaardig geweest voor het mediageweld, waar luide stem en boude beweringen hoger worden gewaardeerd dan bedachtzaamheid, verdraagzaamheid, standvastigheid.

Misschien ook niet. Wat dat betreft heeft de wereld meer Titus Brandsma’s nodig, maar die zijn dun gezaaid.

