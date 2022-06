De weg naar het Torentje ligt straks open, maar links emmert nog over de vraag of een linkse fusie niet ‘te snel’ komt

Meestal gaat het zo: iemand kermt ‘hoe het in godsnaam kan dat Mark Rutte altijd wint’, iemand anders schudt ‘onbegrijpelijk’, een derde vult het klaagkoor aan met huizennood, flexuitbuiting, de fraudejagers van de belastingen en iets met Schiphol. Waarop de hele tafel begint te jammeren.

Daarna zeggen ze wat ze hebben gestemd. De Dieren uiteraard, of Kaag maar dat was achteraf een beetje spijtig, of Sylvana want íemand moet die lui een geweten schoppen, of GroenLinks maar hevig getwijfeld hoor, of Denk want die zien wat er echt gebeurt bij gewone mensen thuis en kijk Farid eens schitteren, of de SP want Leijten is een koningin, of nee joh Volt natuurlijk, of CU ja echt je moet eens op Don Ceder letten en bij het CDA is de christelijk-sociale vleugel in langjarig onderhoud, of uiteindelijk toch maar PvdA (verontschuldigend schouderschokje).

Opper dat dit zonde is, dat het zo nooit tot een progressieve bestorming van het Torentje zal komen, en er breekt helse verwarring uit. Dan gaat het langdurig over principes. Die blijken erop neer te komen dat de negenduizend overeenkomsten in maatschappijbeeld en de politieke vertaling daarvan onvoldoende zijn om de drie marginale verschillen te overbruggen. Op het einde wint Mark Rutte.

Dit weekend bladerde ik door Pluche, de heerlijke politieke memoires van Femke Halsema, en telde het aantal pogingen tot brede linkse samenwerking. Veel. Van het collectief De Branie uit 1995, dat met PvdA, D66 en GroenLinks een progressief antwoord wilde geven op het cultureel conservatisme van de VVD onder Bolkestein, via lauwe kopjes koffie met PvdA- en SP-leiders, tot die dag in 2012 dat Lodewijk Asscher belde met Halsema omdat de PvdA ging regeren en hij overwoog haar erbij te vragen als minister (het idee stierf in schoonheid).

Samen optrekken is goed, maar het moet langzaam groeien, zeggen ze bij de PvdA. Sinds 1995, en eigenlijk lang daarvoor al: hoe langzaam is te snel?

Ondertussen schreven Lilianne Ploumen en Jesse Klaver al een jaar geleden samen hun inzet voor een regeerprogramma, voeren twee PvdA’ers in Brussel een grootse vergroeningsoperatie uit, en bepleiten GroenLinksers hartstochtelijk het afromen van vermogens. De Kamerfracties denken en stemmen vaak hetzelfde, in 2019 bleken PvdA en GroenLinks zelfs exact dezelfde antwoorden te hebben ingeleverd op alle stellingen in de kieswijzer voor de Europese verkiezingen.

Toch blijft in sommige gewesten de weerzin tegen serieuze samenwerking opspelen. Sommigen versimpelen het tot een generatieconflict, of tot top versus de lagere echelons. In deze krant groef Andrée van Es, de grote dame van de pacifistische PSP die later opging in GroenLinks, dieper. Linkse scheuringen hebben pijn veroorzaakt die leidt tot venijn en tot ontkenning van de gedeelde geschiedenis, schrijft ze. ‘De manier waarop men elkaar in de linkse beweging bikkelhard de maat wist te nemen, is niet rationeel te verklaren. De manier waarop in de PSP het gedachtengoed postvatte dat de waterscheiding liep tussen ‘onze’ partij en alle andere partijen, liet zich niet verenigen met dezelfde blijmoedigheid waarmee op 1 mei-bijeenkomsten de Internationale werd gezongen.’

Over maximaal drie jaar ligt de weg naar het Torentje open. Begaanbaarder dan ooit voor een progressieve kandidaat. Mits ze niet in een bocht wordt klemgereden door de eigen linkse broeders en zusters die ‘nog even’ een boom willen opzetten over de vraag of het niet te snel gaat.