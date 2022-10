De weerzinwekkende bedreigingen tegen Amalia moeten een alarmbel zijn voor ons land

Geen enkel mens zou moeten worden belast met de verwachting staatshoofd te worden, bewees deze week maar weer eens. Nog steeds is de familie Van Oranje-Nassau niet bevrijd uit haar beklagenswaardige gijzeling door het Nederlandse volk, en blijft het inhumane tentoonstellen, tewerkstellen en gevangenhouden van deze mensen doorgaan. Hoewel de Oranjes zelf wellicht denken dat ze graag willen dat de monarchie blijft, lijkt die wil mij onvrij en beïnvloed door een erfelijk stockholmsyndroom.

Juist in die stad viel het koningspaar deze week groot medeleven ten deel, zelfs bij de hardvochtigste republikein. Het verdrietige nieuws over de onvrijwillige terugkeer in het ouderlijk huis van dochter Amalia, in verband met ernstige bedreigingen, raakte veel mensen. Ook mij; het is verschrikkelijk dat een student die niets heeft misdaan en niet voor haar positie heeft gekozen niet kan genieten van haar studententijd, en dat ze op haar jonge leeftijd al met een bataljon beveiligers over straat moet. Wat Amalia overkomt, is een menselijk drama en een absolute schande voor een land waar we de ellende voor publieke personen onderschatten en bagatelliseren.

De koningskinderen worden op deze manier gedwongen in het buitenland te gaan studeren, iets dat Amalia juist niet wilde. Ze wilde net als haar vader ‘gewoon’ in Nederland studeren. Maar met rust gelaten worden gaat niet meer, want de horden zijn door de sociale media stapelgek geworden en voelen geen enkele aandrang meer hun primitieve driften te beheersen, online noch offline. Niet eerder in de naoorlogse periode werden er zo veel politici, advocaten en journalisten bedreigd als nu.

Die onveiligheid heeft voornamelijk te maken met twee zaken die de Nederlandse samenleving totaal verzieken: drugscriminaliteit en sociale media. Nu zijn beide plagen niet exclusief Nederlands, maar voor beide geldt dat Nederland er wel erg veel last van heeft. Van de Mocromaffia, die verantwoordelijk zou zijn voor de dreigementen aan het adres van Amalia, tot onze slappe opstelling tegenover extreem-rechts, dat met het ongereguleerde Twitter een ongekende megafoon heeft – in Nederland regeert de onderschatting.

De misinformatie, ophitserij en geweldsfantasiën op sociale media hebben geen bal met de vrijheid van meningsuiting te maken. Waarom zijn anonieme accounts nog steeds toegestaan? Waarom staan we toe dat een engerd als Elon Musk straks de regels op het grootste dorpsplein bepaalt? Waarom is doxen nog steeds niet strafbaar? Wanneer Urgenda naar de rechter kan gaan om de overheid te dwingen scherpere klimaatambities te formuleren, zou het Nederlandse volk diezelfde staat moeten kunnen dwingen het volk beter te beschermen tegen de desastreuze gevolgen van sociale media voor de mentale gezondheid en de veiligheid van burgers.

The Economist pleitte deze week voor legalisering van cocaïne, de drug die ook in Nederland voor de meeste criminaliteit zorgt. Hoewel het een duivels dilemma is, denk ik dat het Britse zakenblad gelijk heeft: er hangen zóveel ellende en kosten aan de georganiseerde misdaad, dat de nadelen van legalisering bijna niet groter kunnen zijn. Met legalisering en door de staat gecontroleerde verkoop is de maffia haar handel kwijt en wordt de cocaïne veiliger en belast.

De weerzinwekkende bedreigingen tegen Amalia moeten een alarmbel zijn voor Nederland. De gekte gaat niet weg, de heftigheid wordt niet minder en het huidige drugsbeleid is doodlopend. Zolang we de oorzaken van de onveiligheid niet aanpakken en denken dat het beveiligen van jan en alleman een oplossing is, gaat het van kwaad tot erger. Met als gevolg dat niemand zich nog wil inzetten voor het algemeen belang.