De ware wereldverbeteraar gaat anarchistisch kamperen

Het kampeerseizoen is ook geopend op het Anarchistisch Kampeerterrein Appelscha, aan de rand van het Drents-Friese Wold. Neem de zandweg bij het bordje ‘Camping tot Vrijheidsbezinning’, parkeren bij een douchegebouwtje dat is volgeplakt met coronavermaningen (‘ontsmet na elk gebruik alles wat je hebt aangeraakt met ethanol’).

Op de anarchistische camping gelden geen regels, maar wel ‘afspraken’.

Dat bij de anarchisten alles mag is een hardnekkig misverstand. Nog steeds laden passanten soms bij luide muziek blikjes bier uit, omdat ze denken dat het een feestcamping is, zegt Peter Polder, zelfverklaard beroepsactivist. Maar het nuttigen van alcohol is hier nog altijd verboden: ‘Drinkende arbeiders denken niet denkende arbeiders drinken niet’, staat in de campingkantine onder een oud portret van socialist en anarchist Domela Nieuwenhuis. Op tafel het anarchistisch kwartaalblad Buiten de Orde.

Zo’n dertig oude woonwagens staan rond een veldje, voorzien van oude actieposters (‘Kernenergie nee bedankt’). Peter houdt vandaag een beetje het overzicht maar heeft dus niet de leiding, want anarchisten beslissen alles samen. Al zit Peter lang genoeg voor Milieudefensie in de actie-business om te weten dat er altijd wel iemand de baas gaat spelen. ‘Er is misschien geen hiërarchie, maar er is altijd macht.’ En het is de kunst ‘daar een beetje omheen te organiseren’.

In de jaren twintig hadden leden van de anarchistische vakbond hier in de veenkolonie hun eerste anarchistische festivals, nu onder anarchisten bekend als de nog steeds jaarlijkse Pinksterlanddagen. Het kampeerterrein was toen een aardappelveld, anarchisten kochten het in 1933 toen ze steeds minder vaak in zaaltjes welkom waren.

Het leuke van deze camping, had Peter Polder tevoren aan de telefoon gezegd, is dat sommige vaste bezoeker nog uit de anarchistische families van destijds komen: nu bejaarde anarchisten uit het noorden.

Dan zit ik dus al in de auto. Om bijvoorbeeld aan de anarchistische ouderen te vragen wat ze vonden van de coronaprotesten van Willem Engel en zijn quasi-anarchisten. Maar eenmaal op de camping schieten oude kampeerders er kwiek vandoor: ‘Nee! Nee!’ Met de pers praten bejaarde anarchisten in principe niet. Ik zucht. ‘Het is een anarchistische camping hè’, zegt Peter. ‘Je kan ze niet dwingen.’

Peter Polder met de anar­chistische kampeerwagen van zijn woongroep.

Ex-krakers uit de Randstad, nu vijftigers en zestigers, vormen de nieuwe harde kern. Ze bouwden een huisje waar de oudste garde wat comfortabeler kan overnachten en delen zelf woonwagens. De nieuwste leden komen uit de klimaatbeweging, zoals Extinction Rebellion, en bezoeken ook weer punkconcerten, nu van Hang Youth. Zoals het 19-jarige kind van Peter.

‘Jongen of meisje?’

‘Non-binair. Wat absoluut ook een vorm van anarchisme is.’

Wie een vaste plaats op de anarchistische camping wil bemachtigen, moet door een hele procedure. Het belangrijkst is een brief aan de campingvergadering, waarin de kandidaat uitlegt waarom hij denkt anarchist te zijn. Aantoonbaar activisme helpt.

Wat ‘die egoïstische’ coronademonstranten niet snappen, is dat voor elkaar zorgen vanuit de socialistische traditie juist echt anarchistisch is, zegt Peter. ‘Wat dat betreft verschillen anarchisten nauwelijks van mijn ouders, echte CDA-boeren uit de Flevopolder.’ Anarchisme gaat als het goed is ‘over radicale gelijkwaardigheid, niet dulden dat iemand boven de ander is gesteld’. En net als het christendom (‘Domela was niet voor niets ook dominee’) gaat het niet om jou maar om het grotere geheel. Jezus was trouwens ook een beroepsactivist.

Het grotere geheel is op de camping dan weer het onderhoud van alles, in de kantine hangt een lange klussenlijst om op in te tekenen, van ‘wc-blok schoonmaken’ tot ‘kopse gevel kantine beitsen’.

Ook onder anarchisten zijn er altijd mensen die dan op hun strepen gaan staan. Vijf jaar geleden begon iemand de baas te spelen, ‘op een gegeven moment moest alles via hem’. Er is een grote vergadering belegd: Bokito kon vertrekken.

Nog steeds zijn er ‘stevige discussies’ rond de kampvuurplaats. Laatst nog over de vraag of de anarchistische camping anarchistische milities in Oekraïne (‘een land met een sterk anarchistische traditie’) gaat steunen. Het merendeel van de kampeerders is ook overtuigd pacifist, ‘dus daar zijn we nog niet uit’.