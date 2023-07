De ware liberaal zou voor zo poreus mogelijke grenzen moeten zijn

In restaurant Sgroppino in Den Haag bevond ik mij te midden van een curieus gezelschap. Dat bestond uit onder andere een acteur die ik in de jaren negentig beledigd had (wat het vuur van zijn liefde alleen had doen opwaaien, wil je dat de mensen echt van je houden, beledig ze met mate), twee voormalige kopstukken van de PvdA die ik eveneens ooit vriendelijk beledigd had, een jonge vrouw die een paar jaar in de gevangenis had gezeten en die bezig was aan een wonderbaarlijke comeback, een Amerikaans meisje dat voor mijn oudste zoon vanuit Oregon naar Amsterdam was gevlogen, en dan sla ik de Lacanspecialist, de wiskundige pianist en de documentairemaker nog over die samen met mij een plan had ontwikkeld om de affaire-Houellebecq te overtreffen: portret van de schrijver als oudere pornoster, maar dan zonder rechtszaak.

(Ik heb altijd al een pornoster op leeftijd willen spelen, soms moet je je kans grijpen. Zo ik iets ben, ben ik gelukszoeker, al is de weemoed in de vroege avond niet te versmaden.)

We zaten hier omdat vlak daarvoor in boekhandel Paagman de presentatie had plaatsgevonden van mijn boek over vluchtelingen. Dat het bedienend personeel in Sgroppino bij vlagen in gezang uitbarstte, was passend. Velen zoeken zingend het geluk, anderen doen dat vluchtend. Een belangrijk verschil is dat de laatste zoektocht dodelijker is dan de eerste, en dat in het tweede geval ‘geluk’ weinig meer betekent dan het naakte leven.

Met een van de voormalige PvdA-kopstukken voerde ik een discussie over arbeidsmigratie. We waren het oneens, maar we hielden het beleefd.

De ware liberaal die een al te actieve overheid wantrouwt en die meent dat vrijwel elke regulering verstoring is van toch al imperfecte markten, zou voor zo poreus mogelijke grenzen moeten zijn.

Ik vrees dat het liberalisme ietsje doder is dan God.