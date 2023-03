De VVD heeft ‘veranderpijn’, na al die jaren macht, maar welke kant het op gaat blijft onduidelijk

Vroeg in de avond beklimt Mark Rutte het podium in de hoek van conceptcafé-restaurant Moeke, dat vestigingen heeft door het hele land, die allemaal op elkaar lijken met hun frisse, gearrangeerde gezelligheid. Daarna vertrekt Mark Rutte weer.

Wat had hij nou gezegd?

‘Een bijzondere avond weer’, ‘dit is niet de uitslag waar wij op hoopten’, ‘maar we zijn nog steeds een grote partij’.

Van zijn beroemde jovialiteit, het eeuwige bewegen op elastieken premiersbenen, van het ‘hoi hoi!’, ‘uiteraard!’, ‘tot kijk allemaal!’ is weinig te zien, het lijkt wel alsof hij maar half aanwezig is. Zijn grote troef deze verkiezingen, de weergekeerde Edith Schippers, speecht niet.

Mark Rutte speecht woensdag op de uitslagenavond van de VVD. Beeld ANP

Het is tijdens de uitslagenavond, een goede gelegenheid de VVD van top tot teen te bekijken. Iedereen present, van de stagiairs op het partijbureau tot de lokale werkbijen in gemeente en provincie tot de campagneleider en de partijkanonnen – hun BMW’s staan buiten netjes met de neus naar voren geparkeerd.

Wat voor partij is de VVD geworden, na jaren van macht? Een logische vraag die helaas niet erg besteed is aan de VVD’ers. De meesten gaan ’m uit de weg, of antwoorden besmuikt; liever geen namen en rugnummers in de krant. Wat ze drijft om bij deze politieke stroming te horen – lastig. Een jonge Haagse medewerker zegt: ‘Op dit moment is de VVD mijn partij.’

Een enkeling pakt de kwestie geoefend uit je uit handen, doet er een mooie strik omheen en geeft ’m glunderend terug – minister Micky Adriaansens is daar goed in. Haar partij is de mouwen oprollen, zegt ze, problemen oplossen, ‘niet in de zeurstand’ en ‘iedereen mag er zijn’. Geen waarden maar daden, dat was de koers van Mark Rutte. Maar is dat nog genoeg?

Exitpolls: verlies. Derde plaats in de Eerste Kamer.

De VVD lijdt aan ‘veranderpijn’ – de term komt van staatssecretaris Eric van den Burg, 41 jaar loyaal lid, die de tijd neemt na te denken over de vraag of zijn partij verandert. En hij beschrijft de spagaat van de VVD door de onderwerpen te benoemen: de stikstofaanpak van minister Van der Wal en de spreidingswet van hemzelf, versus het deel van de VVD-aanhang dat andere gedachten heeft bij stikstof of het vestigen van asielzoekers. Fundamentele thema’s. Hij zegt het niet, maar dit gaat over links en rechts.

De VVD ging hard rechts de boksring in deze verkiezingen, eerst met een bedachte vijand, de ‘linkse wolk’, daarna met hitserig campagnemateriaal. Tijdens de verkiezingsavond wordt vooral geklaagd over een filmpje waarin de partij klimaatdemonstranten en relschoppers met elkaar gelijkschakelt. ‘Polariserend’, zegt de fractievoorzitter van een gemeenteraad, ‘niet oké’. ‘Zo herken ik onze partij niet. Vraag maar eens rond, ik ben echt niet de enige.’

Dat klopt. ‘Mensen diskwalificeren lost niets op’, twitterde jongerenorganisatie JOVD eerder al, ‘een liberale partij zou het van het ideologische verhaal moeten hebben, níét van polarisatie.’ Veranderpijn: de JOVD vaart al langer een progressieve koers, ‘er is lang niet echt gediscussieerd over een visie’.

Maar de campagneleider, Thierry Aartsen, rechtsbuiten Kamerlid, staat nog fier achter het filmpje en de stevige toon. Want het ging om ‘zichtbaar zijn’, en dat is gelukt, ‘we zijn offensief naar voren gestapt’. En hij vertelt hoe slecht de peilingen waren, en dat het verlies niet zomaar binnen de perken is gebleven.

‘Zet je mijn quotes die je gebruikt nog even op de app?’

Authentieke politiek, weg van de focusgroepen en stoere, gladgestreken verkiezingsmarketing, daar gaat het over als je met VVD’ers praat, maar niet bij iedereen en meestal niet hardop. Hier en daar gaan namen van mogelijke alternatieven voor Mark Rutte over de toog, als illegale contrabande, al weet iedereen dat de rogge er dun bij staat wat dat betreft.

Mark Rutte was al die jaren uitstekend in staat mee te buigen, eerst met hard rechts (PVV), daarna met links (PvdA), en steeds werd de VVD er beter van. Tot nu.