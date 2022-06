Op dinsdagavond voelde ik voor het eerst in mijn leven de verleiding om fascist te worden. Het gebeurde in het Veem Theater in Amsterdam, een curieuze plek om aan dergelijke verleidingen bloot te staan.

Ik zat in de zaal en luisterde naar een gesprek tussen twee kunstenaars – een choreograaf en een dramaturg, de dramaturg had zichzelf kunstenaar genoemd. Zij spraken over wat een gesprek nu eigenlijk was. An sich een interessante vraag, al was het maar omdat alle veronderstellingen zo nu en dan in twijfel mogen worden getrokken.

Het publiek bestond voornamelijk uit jonge vrouwen, veelal studenten aan diverse kunstopleidingen, zo had ik begrepen uit de gesprekken die ik voor aanvang van de performance had opgevangen, uit het raam starend naar het IJ in de avondzon.

Wat de twee kunstenaars onder een gesprek verstonden bleef onbekend. Hun eigen gesprek omvatte een fatale combinatie van luiheid, abstractie, pretentie en de onwil of onmacht om welke vorm van kennis dan ook serieus te nemen. De studenten luisterden aandachtig, ja bijna geïmponeerd, naar deze giftige cocktail, alleen een enkeling leek net zo nerveus te worden van de zelfgenoegzaamheid als ik. De vrees bekroop mij dat dergelijk gezwets op menig kunstopleiding doorgaat voor onderwijs en toen herinnerde ik me weer dat beruchte citaat over cultuur en een revolver dat uit het toneelstuk Schlageter van Hanns Johst komt die dat stuk had opgedragen aan de Führer.

De kunstenaars konden geen genoeg van zichzelf krijgen, maar om tien uur viel er een langdurige stilte die het publiek als einde interpreteerde.

Ik schudde de handen van enkele bekenden en haastte mij naar de uitgang. In een nabijgelegen café bestelde ik wijn, wodka, bitterballen en garnalenkroketten.

Beter een alcoholist dan een fascist.

Wie tot de conclusie komt dat er niets te redden valt wordt overspoeld door mildheid.