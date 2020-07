De vredesboodschap van Sneijder kwam met stip binnen, in de top van gezond verstand

Karma, Max Verstappen, dat uitvallen na een paar rondjes racen, schreeuwden de sociale media zondag. Had je maar moeten knielen voor de race, naast Lewis Hamilton. De donkere wereldkampioen riep de coureurs in de Formule I op even te knielen voor de Grand Prix van Oostenrijk, als teken van solidariteit met de beweging Black Lives Matter.

Max Verstappen behoorde tot de weigeraars. Hij is tegen racisme, liet hij op Twitter weten, maar als hij dat gevoel wil uiten, doet hij dat op een manier die bij hem past, op een moment dat hem schikt. Dus was de line-up voor de race in Oostenrijk optisch verdeeld, terwijl de mannen in de basis misschien helemaal niet verdeeld zijn. Veertien mannen op een knie, zes rechtop.

Het is de tijd van interpretatie, van kleur bekennen. Veel schuurt, veel botst en veel irriteert in het hevige debat over racisme. Dat hoort trouwens ook zo, want het is een moeilijk proces dat volharding en vergevingsgezindheid vraagt. De vraag is wanneer en waar discussies uit de bocht vliegen, om in racetermen te blijven. De polarisatie is soms gruwelijk. Standpunten liggen eindeloos uit elkaar. Onderling begrip sijpelt weg. Empathie is schaars.

Het bericht van Verstappen voor de race om niet te knielen kwam hem op heftige commentaren te staan. Hij was racist voor de een en held voor de ander. Na een paar ronden viel hij dus uit met een hoorbaar rammelende auto. Karma, tikte de kritische goegemeente in voor open doel.

Wesley Sneijder zei vrijdag in de Volkskrant dat hij zich niet kan voorstellen dat er nog racisme is in Nederland. Hij heeft vrienden in alle kringen en alle lagen van de bevolking. Hij voetbalde met alle denkbare kleuren en kon het met bijna iedereen vinden. Ja, zijn uitspraak zal best naïef zijn, net als de beslissing van deze verslaggever om die uitspraak zonder commentaar te laten afdrukken. Hoe kon de Volkskrant Sneijder het podium bieden voor zo’n onzinnige uitspraak?

Nou ja, omdat hij blijkbaar zo denkt en wij ook weleens gewoon denkbeelden in de krant zetten zonder commentaar, zonder meteen activist te zijn en het belerende vingertje te heffen. Sneijder zei trouwens nog meer, want niet alles haalde de krant. Het ging daarbij over institutioneel racisme, om het voorbeeld dat een zwarte persoon de baan misloopt die een witte even later krijgt aangeboden. Sneijder: ‘Dan moeten we heel diep gaan. Dan moeten we alles vergelijken. Er zijn ook genoeg blanke mensen die een baan niet krijgen, om welke reden dan ook.’

Ja, misschien is ook die uitspraak naïef. Sneijder zei ook dat hij bang is dat polarisatie de sfeer in het land verpest. Hij vreest dat het midden straks helemaal is verlaten, dat empathie verdwijnt, dat we straks alleen nog naar elkaar lopen te schreeuwen. ‘Laten we het peaceful houden met elkaar’, zei Sneijder. Bij mij kwam die uitspraak met stip binnen, in de top van gezond verstand.