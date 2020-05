De vraag van wie het voetbal is, heeft Chris Woerts nooit gesteld

Toen Ajax halverwege het seizoen zonder enige schaamte een lucratief trainingskampje belegde in Qatar, schreef sportkapitalist Chris Woerts een woedende column. Op sportnext.nl richtte hij zich tot ‘links en deugend Nederland’, de ‘linkse grachtengordel’ en de ‘elite van de grachtengordel’.

Daarmee bedoelde hij de journalisten en columnisten die het hadden gewaagd kanttekeningen te plaatsen bij de trip van Ajax. Woerts vroeg zich af waar de ‘morele superioriteit’ van deze mensen vandaan kwam. Ook trok hij recht van de media in twijfel om Ajax te bekritiseren, iets wat hij waarschijnlijk van de president van Amerika had afgekeken.

Woerts wees op de prachtige sportaccommodaties in Qatar en kwam met de volgende zin op de proppen: ‘Qatar timmert lekker aan de sportieve weg’. Over de grootschalige schending van mensenrechten en de stelselmatige uitbuiting van buitenlandse arbeiders geen woord. In wat hij de ‘grotemensenwereld van topsport’ noemde, is dat een futiliteit.

Marketeer Chris Woerts (ex-Heineken, Coca-Cola, Feyenoord en Sunderland) is een van de grote winnaars van de coronacrisis. Onophoudelijk doen de media een beroep op zijn vermeende expertise. Het Algemeen Dagblad heeft een rechtstreekse verbinding met hem. Hij zat een paar keer bij Veronica Inside om de crisis in het voetbal te duiden en werd gebeld door NRC Handelsblad en de Volkskrant.

Hij is een mediaproduct van Jort Kelder-achtige proporties geworden, een fulltime vraagbaak die op zelfverzekerde toon verklaart hoe het zit en wat er in de ‘bedrijfstak betaald voetbal’ moet gebeuren, en wat niet. ‘De onvermijdelijke Chris Woerts’, noemde Willem van Hanegem hem in een column.

Ik heb hem weleens ontmoet, ik begrijp het wel. Woerts is een overtuigende prater. Hoewel ik mezelf als een vertegenwoordiger van links en deugend Nederland beschouw, vind ik hem niet onsympathiek. Mijn bezwaar tegen de ceo van CWO Consultancy en Marketing is vooral dat hij alles in het voetbal bereid is te verwoesten als er een som geld tegenover staat.

In januari legde hij in een gesprek met het AD zijn kaarten op tafel. Aanleiding voor het interview was dat vier Spaanse clubs in een nóg fouter land dan Qatar, Saoedi-Arabië, om de Super Cup zouden gaan spelen. Woerts vond dit een topidee.

Hij vertelde dat een paar jaar eerder een ‘agent in Marokko’ een voorstel had gekregen om in dat land de wedstrijd tussen de Nederlandse landskampioen en bekerwinnaar te organiseren. Voor het plan bleek geen draagvlak bij de clubs te zijn.

Woerts vond dat zonde, want volgens hem moet je niet in je eigen cirkel blijven draaien, lef tonen en je grenzen verleggen. Waar ik dan aan toevoeg dat het tonen van lef en het verleggen van grenzen in dit geval maar één doel dient: meer geld en meer – even ademhalen – exposure en kansen om het voetbal te vermarkten.

Wie tegenstribbelt, is volgens hem reactionair. De tegenwerping dat supporters misschien helemaal niet zitten te wachten op de grensverleggende plannetjes van marketeers, hoont hij weg. Het gaat om het grotere geheel. Om vooruitgang. Om groei. Supporters zijn alleen maar decorstukken in de grotemensenwereld van topsport, klapvee in een marketingplan.

Daarom vond ik het nogal verbazingwekkend dat hij het vorige maand in gesprek met de Volkskrant – het ging over de mogelijkheid van voetbal in de zomer – plotseling had over de bubbel die door de pandemie is geknapt en zei dat de megalomanie van het voetbal niet langer kan regeren.

Dat was niks voor hem. Chris Woerts is bij uitstek een man die driftig meebouwt aan de megalomanie van het voetbal. Hij is altijd bereid de ziel van het voetbal te verkopen. De vraag van wie het voetbal is, heeft hij nooit gesteld.