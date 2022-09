De vraag is wie het langste de rug rechthoudt, Poetin of de Europese Unie

Afgelopen weekend gingen tienduizenden Tsjechen en Napolitanen de straat op om te protesteren tegen de sterk gestegen kosten van levensonderhoud. Analist Rob de Wijk twitterde dat Poetin die protesten wel leuk zou vinden. Poetin hoopt dat het draagvlak voor de sancties tegen Rusland en de steun voor Oekraïne verdwijnt als de rekeningen onbetaalbaar worden.

De oorlog in Oekraïne voltrekt zich op drie fronten. Het eerste front is het slagveld. Daar heeft het Oekraïense leger volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) vooruitgang geboekt met het tegenoffensief bij Cherson en in het oosten. Nu het momentum in de oorlog is verschoven naar Oekraïne, staat president Zelensky minder onder druk om een vredesakkoord te sluiten waarbij Oekraïne een groot deel van zijn grondgebied moet opgeven.

Het tweede front is het economische front. Daar staat Oekraïne flink op achterstand. De Oekraïense economie zal naar verwachting dit jaar met ruim een derde krimpen en de inflatie zal oplopen tot 30 procent. De Russische economie daarentegen zal dit jaar volgens het Internationale Monetaire Fonds (IMF) met slechts 6 procent krimpen, alle westerse sancties ten spijt.

Het derde front is de wilskracht. Daar heeft Oekraïne duidelijk de overhand op zijn agressor. Met elke verwoesting die het Russische leger aanricht, neemt de vastberadenheid van de Oekraïners alleen maar toe. Terwijl president Zelensky aanvankelijk zei dat hij vrede wilde, zegt hij tegenwoordig dat het doel is om alle Russische troepen uit Oekraïne te verdrijven, inclusief de Krim.

Economische angst

Terwijl de Russische bevolking stoïcijns de westerse sancties ondergaat, wordt de vastberadenheid van westerse politici op de proef gesteld nu het Kremlin de gasleveranties niet zal hervatten totdat alle sancties zijn opgeheven. De economische angst is in heel Europa voelbaar. In Nederland is de hashtag #energieprijzen, waar mensen hun hart luchten over de oplopende energierekening, al meer dan een week trending op Twitter.

De westerse leiders moeten niettemin voet bij stuk houden. Het is een illusie dat Poetin het gas ongehinderd zal laten stromen als de sancties zijn opgeheven. Een half jaar voor de Russische inval kneep Poetin de gastoevoer immers al af. Als het Westen toegeeft en de sancties opheft, dan zijn de wapenleveranties aan Oekraïne vervolgens aan de beurt.

Zonder Russisch gas kan het een barre winter worden. Ook als er geen acute gastekorten zijn, zal de gasprijs voor sommige huishoudens en ondernemers prohibitief hoog zijn. President Macron heeft de Fransen opgeroepen om zich voor te bereiden op een nieuw tijdperk van energiesoberheid en sluit niet uit dat energie de komende winter op rantsoen gaat. Elk bedrijf in Frankrijk moet een soberheidsambassadeur aanstellen en 10 procent energie besparen.

Halfhartig compromis

Datzelfde gevoel van urgentie ontbreekt in Nederland. Dit kabinet stelt besluiten uit tot er een acute crisis is, zoals met de vluchtelingenopvang in Ter Apel waar op een gegeven moment 700 asielzoekers buiten sliepen. In plaats van met open vizier de eis in te voeren dat erkende vluchtelingen twee jaar in Nederland moeten zijn voor ze aanspraak kunnen maken op gezinshereniging, heeft het kabinet een halfhartig compromis gesloten dat de gezinshereniging met een paar maanden vertraagt, maar waar de coalitiepartners nu al afstand van nemen.

Zo zal het deze winter ook gaan met de gaswinning in Groningen. Daar zit nog bijna 500 miljard kuub gas in de grond die niet kan worden gewonnen omdat het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) niet alleen naar het seismische risico kijkt maar ook de gezondheidsschade als gevolg van stress meerekent. Maar als je met dat laatste rekening houdt, kan de overheid geen enkel besluit meer nemen dat tot stress bij omwonenden leidt, of het nou om de winning van aardgas, de opvang van vluchtelingen of het bouwen van windmolenparken gaat.

De financiële druk op Poetin zal snel toenemen als Gazprom geen gas meer aan de Europese Unie levert en de EU Russische olie boycot. Rusland heeft niet voldoende aan de pijpleidingen om het gas aan China te leveren en kan de olie alleen met een fikse korting aan landen als India verkopen. Het is een kwestie van tijd voordat het Russische leger geen deugdelijk materieel en het Kremlin geen geld meer heeft om de soldij te betalen. De vraag is wie het langste de rug rechthoudt, Poetin of de EU.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.