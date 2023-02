De vraag is of westerse leiders zich genoodzaakt zien om hun koers ten aanzien van China te verleggen

President Xi Jinping, die afgelopen oktober aan zijn derde ambtstermijn is begonnen, cultiveert graag een aura van zorgvuldigheid en goed doordacht beleid. Maar de afgelopen twee maanden heeft zijn regering een flink aantal haarspeldbochten moeten nemen. De meest in het oog springende ommezwaai is het loslaten van het zerocovidbeleid waarvan hij op het partijcongres in oktober nog had bezworen dat hij er onverkort aan zou vasthouden. Hoe weinig bedachtzaam dat gebeurde blijkt uit het feit dat Xi de ommezwaai maakte zonder er eerst voor te zorgen dat oudere Chinezen gevaccineerd waren met de westerse vaccins, die bondskanselier Scholz hem in november nog had aangeboden.

Over de auteur Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.

De Chinese leider heeft ook zijn opstelling ten aanzien van de technologiesector versoepeld na eerst hardhandig te hebben opgetreden tegen de grote Chinese internetbedrijven. Vorige maand mocht het technologiebedrijf Didi, de Chinese Uber, voor het eerst sinds juli 2021 weer nieuwe gebruikers toevoegen. Anderhalf jaar lang was de Didi-app op last van de Chinese regering uit de appstore verbannen nadat het bedrijf een beursgang in New York had doorgezet, tegen de zin van het centraal gezag. Op het World Economic Forum in Davos probeerde de Chinese minister van Economische Zaken, Liu He, de aanwezigen ervan te overtuigen dat China nog steeds een goede plek is om zaken te doen.

China doet ook erg zijn best om de VS te paaien. Tijdens de G20 in december schudde Xi voor de camera’s Bidens hand hoewel de Amerikaanse president een lichte verkoudheid had en de Chinese president paranoïde is over het krijgen van Covid-19. China’s nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, zei bij zijn aantreden dat hij 'diep onder de indruk' was van Amerikanen. Deze week brengt de Amerikaanse minister van Buitenlande Zaken, Antony Blinken, een bezoek aan het land dat hij afgelopen mei de meest serieuze uitdaging voor de wereldorde op de lange termijn noemde.

Xi is abrupt van koers veranderd omdat hij bang is dat het informele sociale contract met de Chinese bevolking – waarbij de regering zorgt voor verhoging van de levensstandaard en betere banen in ruil voor sociale rust – in gevaar komt bij een economische groei van slechts drie procent en een jeugdwerkloosheid van bijna 20 procent. Bovendien ondermijnt de geringe economische groei als gevolg van de strenge lockdowns de langetermijnstrategie van Xi om China groter en machtiger te laten worden dan de VS. Volgens onderzoeksbureau Capital Economics is de Chinese economie 7 procent kleiner dan die zonder de pandemie zou zijn geweest.

De vraag is of westerse leiders zich genoodzaakt zien om de westerse koers ten aanzien van China te verleggen na Xi Jingpings plotselinge ommezwaai. Het is ironisch dat de Chinese president uitgerekend tijdens de coronapandemie zijn masker heeft laten vallen en zich als een heuse dictator heeft ontpopt. Op het gebied van buitenlands beleid heeft Xi decennia van Chinese terughoudendheid laten varen ten gunste van een gespierde aanpak met het expliciete doel om de historische status van China als leidende macht te herstellen. Die houding heeft China’s positie in de wereld geschaad, net als Xi Jinpings stilzwijgende goedkeuring van de Russische invasie in Oekraïne.

De VS streven een economische ontkoppeling van China na en willen dat andere landen zich daarbij aansluiten. Afgelopen vrijdag berichtte Bloomberg News dat de VS met Nederland en Japan een akkoord hadden bereikt over het aan banden leggen van de levering van chipmachines en technologie aan China. Die handelsbeperkingen zijn te billijken voor zover ze nodig zijn om China militair te beteugelen. Westerse landen moeten ook hun afhankelijkheid van China verminderen zodat ze niet chantabel worden zoals met het Russische gas dreigde te gebeuren.

Het is moreel echter niet te rechtvaardigen als het Westen de economische ontwikkeling van China probeert te dwarsbomen om te voorkomen dat China de VS voorbijstreeft. Niet alleen is het inkomen per capita in China nog steeds een flink stuk lager dan in de VS, het zou ook het zoveelste bewijs zijn dat het Westen de internationale rechtsorde aan zijn laars lapt als dat het Westen beter uitkomt.